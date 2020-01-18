Англия: Премьер-лига 2019-2020
Норвич
1:0
Конец матча
Стадион: Кэрроу Роуд Зрители: 26781
Борнмут
31' Красная карточкаКук Стив
1:0
33' ПенальтиПукки Теэму
50' Желтая карточкаБуэндия Эмилиано
74' Undefined phrase: football_event_Годфри Бен
76' Красная карточкаГодфри Бен
77' Желтая карточкаУилсон Каллум
77' Желтая карточкаКрул Тим
90' Желтая карточкаСмит Адам
1
Крул
Тим
23
Маклин
Кенни
25
Дуда
Ондрей
22
Пукки
Теэму
15
Смит
Адам
3
Кук
Стив
21
Рико
Диего
22
Уилсон
Гарри
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дрмич ЙосипНападающий
-
21 Ферман РальфНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
-
21 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Уилсон ГарриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
-
44 Сарридж СэмНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
31'
33'
1:0
50'
74'
76'
77'
77'
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Норвич Последние 20 матчей: +3 =5 -12Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм
Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич
Борнмут Последние 20 матчей: +5 =4 -11Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут
Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон
Последние игры между собой
Норвич: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Борнмут: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|20
|1
|0
|50 - 14
|61
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|64 - 27
|48
|3.
|Лестер
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|47 - 21
|45
|4.
|Челси
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|39 - 29
|39
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|36 - 25
|34
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|34 - 30
|34
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|25 - 22
|33
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|36 - 31
|31
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|22 - 26
|30
|10.
|Эвертон
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 33
|29
|11.
|Арсенал
|Заявка
|23
|6
|11
|6
|30 - 32
|29
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|29 - 42
|28
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|21 - 34
|26
|14.
|Брайтон
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 31
|25
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|24 - 37
|24
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|26 - 34
|23
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|20 - 34
|23
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 44
|22
|19.
|Борнмут
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|20 - 36
|20
|20.
|Норвич
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|23 - 45
|17
Норвич
54.5% (79)
Ничья
34.5% (50)
Борнмут
11% (16)
2:1 Норвич
28.3% (41)
1:1 Ничья
26.2% (38)
1:0 Норвич
18.6% (27)
1:2 Борнмут
4.8% (7)
0:0 Ничья
4.8% (7)
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