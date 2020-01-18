Англия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Норвич
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 26781
Борнмут
0'
31' Красная карточка
Кук Стив
1:0
33' Пенальти
Пукки Теэму
50' Желтая карточка
Буэндия Эмилиано
74' Undefined phrase: football_event_
Годфри Бен
76' Красная карточка
Годфри Бен
77' Желтая карточка
Уилсон Каллум
77' Желтая карточка
Крул Тим
90' Желтая карточка
Смит Адам
90'+7
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
6
Циммерман
Кристоф
4
Годфри
Бен
3
Байрам
Сэм
27
Тетти
Александер
23
Маклин
Кенни
17
Буэндия
Эмилиано
25
Дуда
Ондрей
14
Кантуэлл
Тодд
22
Пукки
Теэму
12
Ремсдейл
Арон
15
Смит
Адам
3
Кук
Стив
5
Аке
Натан
21
Рико
Диего
29
Биллинг
Филип
8
Хефферсон
Лерма
4
Гослинг
Дэн
22
Уилсон
Гарри
13
Уилсон
Каллум
24
Фрейзер
Райан
Норвич
4-2-3-1
Борнмут
4-3-3

Ход матча

31'
 
Кук Стив
33'
Пукки Теэму
1:0
34'
 
Фрэнсис Саймон
Уилсон Гарри
50'
Буэндия Эмилиано
 
74'
Годфри Бен
 
76'
Годфри Бен
 
77'
 
Уилсон Каллум
77'
Крул Тим
 
78'
Хэнли Грант
Дуда Ондрей
 
78'
 
Соланке Доминик
Хефферсон Лерма
85'
Дрмич Йосип
Пукки Теэму
 
86'
 
Кук Льюис
Гослинг Дэн
90'
Рупп Лукас
Буэндия Эмилиано
 
90'
 
Смит Адам

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм
Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич
Борнмут Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут
Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон

Последние игры между собой

Норвич: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Борнмут: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Борнмут 0:0 Норвич Премьер-лига Борнмут 2:1 Норвич Кубок лиги Борнмут 3:0 Норвич Премьер-лига Норвич 3:1 Борнмут Премьер-лига
Борнмут 1:2 Норвич Норвич 1:1 Борнмут
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 21 20 1 0 50 - 14 61
2. Манчестер Сити Заявка 23 15 3 5 64 - 27 48
3. Лестер Заявка 22 14 3 5 47 - 21 45
4. Челси Заявка 22 12 3 7 39 - 29 39
5. Манчестер Юнайтед Заявка 22 9 7 6 36 - 25 34
6. Вулверхэмптон Заявка 23 8 10 5 34 - 30 34
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 8 9 6 25 - 22 33
8. Тоттенхэм Заявка 23 8 7 8 36 - 31 31
9. Кристал Пэлас Заявка 23 7 9 7 22 - 26 30
10. Эвертон Заявка 23 8 5 10 26 - 33 29
11. Арсенал Заявка 23 6 11 6 30 - 32 29
12. Саутгемптон Заявка 23 8 4 11 29 - 42 28
13. Ньюкасл Заявка 22 7 5 10 21 - 34 26
14. Брайтон Заявка 23 6 7 10 26 - 31 25
15. Бёрнли Заявка 22 7 3 12 24 - 37 24
16. Вест Хэм Заявка 22 6 5 11 26 - 34 23
17. Уотфорд Заявка 23 5 8 10 20 - 34 23
18. Астон Вилла Заявка 23 6 4 13 29 - 44 22
19. Борнмут Заявка 23 5 5 13 20 - 36 20
20. Норвич Заявка 23 4 5 14 23 - 45 17
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Норвич 1:0 Борнмут
Норвич
54.5% (79)
Ничья
34.5% (50)
Борнмут
11% (16)
2:1 Норвич
28.3% (41)
1:1 Ничья
26.2% (38)
1:0 Норвич
18.6% (27)
1:2 Борнмут
4.8% (7)
0:0 Ничья
4.8% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...