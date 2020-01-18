Англия: Премьер-лига 2019-2020

Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Сегодняшная посещаемость составляет 26781 болельщиков

97' Удар от ворот произведет Борнмут

95' Смит Адам получил желтую карточку от судьи

95' Удар от ворот произведет Норвич

94' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Выглядело как неплохой момент. Смит Адам из команды Борнмут закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Головой пробил Байрам Сэм , но голкипер отбил его в поле!

90' Фрэнсис Саймон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Борнмут

87' Буэндия Эмилиано решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

85' Циммерман Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Крул Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Хэнли Грант предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Игрок из команды Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Циммерман Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Крул Тим получает желтую карточку за неспортивное поведение

77' Уилсон Каллум получает желтую карточку за неспортивное поведение

76' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Годфри Бен из команды Норвич - была желтая, а стала красная.

75' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

74' Хорошие скиллы дриблинга показывает Буэндия Эмилиано , обходя своих соперников

74' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Хорошая попытка от Дуда Ондрей , был неплохой удар, но вратарь спас

72' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Дуда Ондрей из команды Норвич направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

71' Удар от ворот произведет Норвич

70' Отличная игра от Рико Диего из команды Борнмут . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

69' Удар от ворот произведет Норвич

67' Удар от ворот произведет Борнмут

66' Дуда Ондрей нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

65' О, нет. Из многообещающей позиции Уилсон Каллум из команды Борнмут наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

64' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Смит Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Смит Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Ааронс Макс из команды Норвич пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

60' Пукки Теэму выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Байрам Сэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Удар от ворот произведет Борнмут

52' Удар от ворот произведет Борнмут

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Буэндия Эмилиано получил желтую карточку от судьи

49' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Борнмут

47' Буэндия Эмилиано не смог попасть в створ ударом издали

47' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля