Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Борнмут
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 40867
Брайтон
0'
28' Желтая карточка
Бернардо Фернандес
1:0
36' Гол
Уилсон Гарри
2:0
41' Гол в свои ворота
Гросс Паскаль
3:0
74' Гол
Уилсон Каллум
3:1
81' Гол
Муй Аарон
90' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
90'+6
12
Ремсдейл
Арон
15
Смит
Адам
2
Фрэнсис
Саймон
5
Аке
Натан
21
Рико
Диего
22
Уилсон
Гарри
8
Хефферсон
Лерма
29
Биллинг
Филип
24
Фрейзер
Райан
9
Соланке
Доминик
13
Уилсон
Каллум
1
Райан
Мэтт
46
Альсате
Стивен
15
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
30
Бернардо
Фернандес
16
Джаханбакш
Алиреза
6
Стивенс
Дейл
24
Прёппер
Дэви
18
Муй
Аарон
13
Гросс
Паскаль
7
Мопе
Нил
Борнмут
4-4-1-1
Брайтон
4-4-2

Ход матча

28'
 
Бернардо Фернандес
36'
Уилсон Гарри
(Соланке Доминик)
1:0
41'
Гросс Паскаль
2:0
60'
 
Коннолли Аарон
Джаханбакш Алиреза
60'
 
Марч Соломон
Бернардо Фернандес
60'
 
Троссар Леандро
Гросс Паскаль
74'
Уилсон Каллум
3:0
81'
3:1
Муй Аарон
85'
Гослинг Дэн
Соланке Доминик
 
89'
Кук Льюис
Уилсон Гарри
 
90'
Хефферсон Лерма
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 34 Владение мячом, % 66

Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут
Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси
Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Брайтон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Брайтон 2:0 Борнмут Премьер-лига Брайтон 0:5 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:3 Брайтон Кубок Борнмут 2:0 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 2:2 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:0 Брайтон Кубок лиги Борнмут 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:2 Борнмут Борнмут 3:2 Брайтон Брайтон 1:1 Борнмут Борнмут 1:1 Брайтон Борнмут 1:0 Брайтон Первая лига Брайтон 1:1 Борнмут Первая лига Брайтон 3:2 Борнмут Первая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 22 21 1 0 52 - 14 64
2. Манчестер Сити Заявка 24 16 3 5 65 - 27 51
3. Лестер Заявка 23 14 3 6 48 - 23 45
4. Челси Заявка 24 12 4 8 41 - 32 40
5. Манчестер Юнайтед Заявка 23 9 7 7 36 - 27 34
6. Вулверхэмптон Заявка 23 8 10 5 34 - 30 34
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 24 8 9 7 25 - 23 33
8. Тоттенхэм Заявка 23 8 7 8 36 - 31 31
9. Саутгемптон Заявка 24 9 4 11 31 - 42 31
10. Эвертон Заявка 24 8 6 10 28 - 35 30
11. Ньюкасл Заявка 24 8 6 10 24 - 36 30
12. Кристал Пэлас Заявка 24 7 9 8 22 - 28 30
13. Арсенал Заявка 24 6 12 6 32 - 34 30
14. Бёрнли Заявка 23 8 3 12 26 - 38 27
15. Астон Вилла Заявка 24 7 4 13 31 - 45 25
16. Брайтон Заявка 24 6 7 11 27 - 34 25
17. Вест Хэм Заявка 22 6 5 11 26 - 34 23
18. Борнмут Заявка 24 6 5 13 23 - 37 23
19. Уотфорд Заявка 24 5 8 11 21 - 36 23
20. Норвич Заявка 23 4 5 14 23 - 45 17
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Борнмут 3:1 Брайтон
Борнмут
45.6% (67)
Ничья
36.7% (54)
Брайтон
17.7% (26)
1:1 Ничья
32% (47)
1:0 Борнмут
21.8% (32)
2:1 Борнмут
21.1% (31)
0:1 Брайтон
10.2% (15)
1:2 Брайтон
6.1% (9)
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