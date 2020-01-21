Англия: Премьер-лига 2019-2020

Второй тайм

96' Борнмут заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 40867 болельщиков

95' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Фрейзер Райан из команды Борнмут направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

93' Хорошая попытка от Мопе Нил , был неплохой удар, но вратарь спас

93' Плохо играет Аке Натан - неудачный вынос, и мяч у соперниц

92' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

92' Гослинг Дэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Брайтон пробьет пенальти!

91' Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Хефферсон Лерма совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Борнмут

85' Пространство открывается для Троссар Леандро , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

84' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Рико Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брайтон будет все-таки засчитан.

82' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

81' Г О О О О Л - [player1] первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

81' Плохо играет Фрэнсис Саймон - неудачный вынос, и мяч у соперниц

81' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Удар от ворот произведет Брайтон

78' Фрейзер Райан не смог попасть в створ ударом издали

78' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Борнмут

76' Муй Аарон не смог попасть в створ ударом издали

74' Г О О О О Л - Уилсон Каллум забивает!

74' Борнмут имеет хороший шанс забить.

73' Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Сегодняшная посещаемость составляет 10065 болельщиков

72' Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Биллинг Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Удар от ворот произведет Брайтон

70' Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали

69' Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Борнмут

65' Плохо играет Аке Натан - неудачный вынос, и мяч у соперниц

64' Марч Соломон из команды Брайтон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

64' Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Альсате Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' О, нет. Из многообещающей позиции Уилсон Каллум из команды Борнмут наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

61' Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Игрок из команды Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

59' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Бернардо Фернандес из команды Брайтон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

55' Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Борнмут

51' Муй Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Аке Натан из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

50' Игрок из команды Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Ремсдейл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Аке Натан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Джаханбакш Алиреза наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Стивенс Дейл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Данк Льюис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Борнмут имеет хороший шанс забить.

47' Удар от ворот произведет Борнмут

46' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля