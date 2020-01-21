Англия: Премьер-лига 2019-2020
28' Желтая карточкаБернардо Фернандес
1:0
36' ГолУилсон Гарри
2:0
41' Гол в свои воротаГросс Паскаль
3:0
74' ГолУилсон Каллум
3:1
81' ГолМуй Аарон
90' Желтая карточкаХефферсон Лерма
15
Смит
Адам
21
Рико
Диего
22
Уилсон
Гарри
15
Уэбстер
Адам
24
Прёппер
Дэви
18
Муй
Аарон
7
Мопе
Нил
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рико ДиегоЗащитник
-
22 Уилсон ГарриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Келли ЛлойдЗащитник
- Защитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Сарридж СэмНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
- Нападающий
-
7 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мюррей ГленнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
36'
1:0
41'
2:0
74'
3:0
81'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 9
-
5 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
34 Владение мячом, % 66
Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: +4 =4 -12Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут
Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =5 -10Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси
Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Брайтон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|21
|1
|0
|52 - 14
|64
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|65 - 27
|51
|3.
|Лестер
|Заявка
|23
|14
|3
|6
|48 - 23
|45
|4.
|Челси
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|41 - 32
|40
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|36 - 27
|34
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|34 - 30
|34
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|25 - 23
|33
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|36 - 31
|31
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|31 - 42
|31
|10.
|Эвертон
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|28 - 35
|30
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|24 - 36
|30
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|22 - 28
|30
|13.
|Арсенал
|Заявка
|24
|6
|12
|6
|32 - 34
|30
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|26 - 38
|27
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|31 - 45
|25
|16.
|Брайтон
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|27 - 34
|25
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|26 - 34
|23
|18.
|Борнмут
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|21 - 36
|23
|20.
|Норвич
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|23 - 45
|17
Борнмут
45.6% (67)
Ничья
36.7% (54)
Брайтон
17.7% (26)
1:1 Ничья
32% (47)
1:0 Борнмут
21.8% (32)
2:1 Борнмут
21.1% (31)
0:1 Брайтон
10.2% (15)
1:2 Брайтон
6.1% (9)
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