Англия: Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
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Стадион: Брэмолл Лейн
Манчестер Сити
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =7 -5Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =4 -3Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Порт Вейл
Манчестер Сити 2:1 Эвертон Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Лестер Оксфорд Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Арсенал 0:3 Манчестер Сити Динамо Загреб 1:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 2:1 Челси Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Аталанта 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|20
|1
|0
|50 - 14
|61
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|64 - 27
|48
|3.
|Лестер
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|47 - 21
|45
|4.
|Челси
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|39 - 30
|39
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|36 - 25
|34
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|34 - 30
|34
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|25 - 22
|33
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|36 - 31
|31
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|22 - 26
|30
|10.
|Эвертон
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 33
|29
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|22 - 34
|29
|12.
|Арсенал
|Заявка
|23
|6
|11
|6
|30 - 32
|29
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|29 - 42
|28
|14.
|Брайтон
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 31
|25
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|24 - 37
|24
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|26 - 34
|23
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|20 - 34
|23
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 44
|22
|19.
|Борнмут
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|20 - 36
|20
|20.
|Норвич
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|23 - 45
|17
Шеффилд Юнайтед
0% (0)
Ничья
6.7% (3)
Манчестер Сити
93.3% (42)
0:2 Манчестер Сити
28.9% (13)
1:2 Манчестер Сити
26.7% (12)
1:3 Манчестер Сити
22.2% (10)
1:1 Ничья
4.4% (2)
0:3 Манчестер Сити
4.4% (2)
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