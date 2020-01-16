Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Шеффилд Юнайтед
 
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Стадион:
Манчестер Сити

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Порт Вейл
Манчестер Сити 2:1 Эвертон Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Лестер Оксфорд Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Арсенал 0:3 Манчестер Сити Динамо Загреб 1:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 2:1 Челси Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Аталанта 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 2:1 Манчестер Сити Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 21 20 1 0 50 - 14 61
2. Манчестер Сити Заявка 23 15 3 5 64 - 27 48
3. Лестер Заявка 22 14 3 5 47 - 21 45
4. Челси Заявка 23 12 3 8 39 - 30 39
5. Манчестер Юнайтед Заявка 22 9 7 6 36 - 25 34
6. Вулверхэмптон Заявка 23 8 10 5 34 - 30 34
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 8 9 6 25 - 22 33
8. Тоттенхэм Заявка 23 8 7 8 36 - 31 31
9. Кристал Пэлас Заявка 23 7 9 7 22 - 26 30
10. Эвертон Заявка 23 8 5 10 26 - 33 29
11. Ньюкасл Заявка 23 8 5 10 22 - 34 29
12. Арсенал Заявка 23 6 11 6 30 - 32 29
13. Саутгемптон Заявка 23 8 4 11 29 - 42 28
14. Брайтон Заявка 23 6 7 10 26 - 31 25
15. Бёрнли Заявка 22 7 3 12 24 - 37 24
16. Вест Хэм Заявка 22 6 5 11 26 - 34 23
17. Уотфорд Заявка 23 5 8 10 20 - 34 23
18. Астон Вилла Заявка 23 6 4 13 29 - 44 22
19. Борнмут Заявка 23 5 5 13 20 - 36 20
20. Норвич Заявка 23 4 5 14 23 - 45 17
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити

    До начала игры, которая состоится 21.01.2020, осталось 2 дня 20 часов 48 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити
    Шеффилд Юнайтед
    0% (0)
    Ничья
    6.7% (3)
    Манчестер Сити
    93.3% (42)
    0:2 Манчестер Сити
    28.9% (13)
    1:2 Манчестер Сити
    26.7% (12)
    1:3 Манчестер Сити
    22.2% (10)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
    0:3 Манчестер Сити
    4.4% (2)
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