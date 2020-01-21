Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Астон Вилла
2:1
Конец матча

Стадион:
Уотфорд
0'
0:1
38' Гол
Дини Трой
45' Желтая карточка
Мингс Тайрон
1:1
68' Гол
Соарес Дуглас
69' Желтая карточка
Соарес Дуглас
77' Желтая карточка
Каткарт Крейг
81' Желтая карточка
Дюкур Абдулайе
2:1
90' Гол
Конса Эзри
90'+6
29
Рейна
Пепе
15
Конса
Эзри
40
Мингс
Тайрон
30
Хаус
Кортни
24
Гильберт
Фредерик
11
Накамба
Марвелус
4
Дринкуотер
Дэнни
18
Таргет
Мэтт
17
Трезеге
21
Эль-Гази
Анвар
10
Грилиш
Джек
26
Фостер
Бен
6
Мариаппа
Эдриан
4
Доусон
Крэйг
15
Каткарт
Крейг
11
Масина
Адам
14
Чалоба
Натаниэл
29
Капу
Этьен
37
Перейра
Роберто
16
Дюкур
Абдулайе
7
Делофеу
Херард
9
Дини
Трой
Астон Вилла
3-4-3
Уотфорд
4-2-3-1

Ход матча

38'
0:1
Дини Трой
(Делофеу Херард)
45'
Мингс Тайрон
 
56'
Соарес Дуглас
Дринкуотер Дэнни
 
68'
Соарес Дуглас
1:1
69'
Соарес Дуглас
 
75'
 
Пуссетто Игнасио
Чалоба Натаниэл
77'
 
Каткарт Крейг
77'
Васильев Индиана
Трезеге
 
81'
 
Дюкур Абдулайе
81'
 
Грэй Андре
Перейра Роберто
90'
 
Кабаселе Кристиан
Делофеу Херард
90'
Конса Эзри
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла
Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла
Уотфорд Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмер Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон
Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли Норвич 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Уотфорд 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Уотфорд Товарищеские матчи Уотфорд 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:3 Уотфорд Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 22 21 1 0 52 - 14 64
2. Манчестер Сити Заявка 24 16 3 5 65 - 27 51
3. Лестер Заявка 23 14 3 6 48 - 23 45
4. Челси Заявка 24 12 4 8 41 - 32 40
5. Манчестер Юнайтед Заявка 23 9 7 7 36 - 27 34
6. Вулверхэмптон Заявка 23 8 10 5 34 - 30 34
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 24 8 9 7 25 - 23 33
8. Тоттенхэм Заявка 23 8 7 8 36 - 31 31
9. Саутгемптон Заявка 24 9 4 11 31 - 42 31
10. Эвертон Заявка 24 8 6 10 28 - 35 30
11. Ньюкасл Заявка 24 8 6 10 24 - 36 30
12. Кристал Пэлас Заявка 24 7 9 8 22 - 28 30
13. Арсенал Заявка 24 6 12 6 32 - 34 30
14. Бёрнли Заявка 23 8 3 12 26 - 38 27
15. Астон Вилла Заявка 24 7 4 13 31 - 45 25
16. Брайтон Заявка 24 6 7 11 27 - 34 25
17. Вест Хэм Заявка 22 6 5 11 26 - 34 23
18. Борнмут Заявка 24 6 5 13 23 - 37 23
19. Уотфорд Заявка 24 5 8 11 21 - 36 23
20. Норвич Заявка 23 4 5 14 23 - 45 17
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Астон Вилла 2:1 Уотфорд
Астон Вилла
40.1% (59)
Ничья
38.1% (56)
Уотфорд
21.8% (32)
1:1 Ничья
32% (47)
2:1 Астон Вилла
19.7% (29)
1:0 Астон Вилла
12.2% (18)
1:2 Уотфорд
11.6% (17)
0:1 Уотфорд
8.2% (12)
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