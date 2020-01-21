Англия: Премьер-лига 2019-2020

Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Астон Вилла вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Г О О О О Л - Конса Эзри забивает!

93' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Уотфорд делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

89' Каткарт Крейг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Хорошие скиллы дриблинга показывает Грилиш Джек , обходя своих соперников

89' Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Удар от ворот произведет Уотфорд

88' Таргет Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Уотфорд

87' Шанс получает Indiana Vassilev из команды Астон Вилла , но удар головой идет мимо

86' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Рейна Пепе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Отличная игра от Грэй Андре из команды Уотфорд . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

83' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Дюкур Абдулайе получил желтую карточку от судьи

81' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

79' Хорошо играет на выходе Рейна Пепе - мяч в ее руках

79' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Тактическая замена. Трезеге уходит с поля и его заменяет Indiana Vassilev

77' Судья подбегает и показывает Каткарт Крейг из команды Уотфорд отложенную желтую карточку за фол.

76' Хорошо играет на выходе Фостер Бен - мяч в ее руках

75' Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Хорошо играет на выходе Рейна Пепе - мяч в ее руках

71' Рейна Пепе выходит, чтобы забрать мяч, но не может его удержать...

70' Масина Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Соарес Дуглас из команды Астон Вилла очень довольна голом и не может остановить празднование. Рефери не видит другого пути, кроме как дать ей желтую.

68' Г О О О О Л - Соарес Дуглас первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

67' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Удар от ворот произведет Уотфорд

66' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

60' Удар от ворот произведет Уотфорд

60' Трезеге не смог попасть в створ ударом издали

60' Дини Трой из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Дини Трой имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

55' Дринкуотер Дэнни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Удар от ворот произведет Уотфорд

53' Конса Эзри не смог попасть в створ ударом издали

52' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Уотфорд

50' Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Хаус Кортни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Уотфорд

47' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Чалоба Натаниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота