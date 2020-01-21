Англия: Премьер-лига 2019-2020
Астон Вилла
2:1
Конец матча
Стадион: Вилла Парк
Уотфорд
0:1
38' ГолДини Трой
45' Желтая карточкаМингс Тайрон
1:1
68' ГолСоарес Дуглас
69' Желтая карточкаСоарес Дуглас
77' Желтая карточкаКаткарт Крейг
81' Желтая карточкаДюкур Абдулайе
2:1
90' ГолКонса Эзри
29
Рейна
Пепе
15
Конса
Эзри
40
Мингс
Тайрон
30
Хаус
Кортни
18
Таргет
Мэтт
17
Трезеге
10
Грилиш
Джек
26
Фостер
Бен
11
Масина
Адам
29
Капу
Этьен
- Основной состав
-
29 Рейна ПепеВратарь
-
15 Конса ЭзриЗащитник
-
40 Мингс ТайронЗащитник
-
30 Хаус КортниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Таргет МэттПолузащитник
-
17 ТрезегеНападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
-
25 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
- Полузащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Холебас ХосеПолузащитник
-
20 КинаПолузащитник
-
18 Грэй АндреНападающий
-
17 Joao Pedro6
-
Главный тренер: Пирсон Найджел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
38'
0:1
45'
68'
1:1
69'
77'
81'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =3 -10Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла
Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла
Уотфорд Последние 20 матчей: +6 =7 -7Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмер Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон
Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли Норвич 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|21
|1
|0
|52 - 14
|64
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|65 - 27
|51
|3.
|Лестер
|Заявка
|23
|14
|3
|6
|48 - 23
|45
|4.
|Челси
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|41 - 32
|40
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|36 - 27
|34
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|34 - 30
|34
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|25 - 23
|33
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|36 - 31
|31
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|31 - 42
|31
|10.
|Эвертон
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|28 - 35
|30
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|24 - 36
|30
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|22 - 28
|30
|13.
|Арсенал
|Заявка
|24
|6
|12
|6
|32 - 34
|30
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|26 - 38
|27
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|31 - 45
|25
|16.
|Брайтон
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|27 - 34
|25
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|26 - 34
|23
|18.
|Борнмут
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|21 - 36
|23
|20.
|Норвич
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|23 - 45
|17
Астон Вилла
40.1% (59)
Ничья
38.1% (56)
Уотфорд
21.8% (32)
1:1 Ничья
32% (47)
2:1 Астон Вилла
19.7% (29)
1:0 Астон Вилла
12.2% (18)
1:2 Уотфорд
11.6% (17)
0:1 Уотфорд
8.2% (12)
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