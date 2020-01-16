Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Лестер
 
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Стадион:
Вест Хэм

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган
Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер Лестер 1:1 Норвич Астон Вилла 1:4 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 2:1 Эвертон Брайтон 0:2 Лестер Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер
Вест Хэм Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут
Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм

Последние игры между собой

Лестер: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Вест Хэм 1:2 Лестер Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 0:2 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 1:1 Лестер Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 22 21 1 0 52 - 14 64
2. Манчестер Сити Заявка 23 15 3 5 64 - 27 48
3. Лестер Заявка 23 14 3 6 48 - 23 45
4. Челси Заявка 23 12 3 8 39 - 30 39
5. Манчестер Юнайтед Заявка 23 9 7 7 36 - 27 34
6. Вулверхэмптон Заявка 23 8 10 5 34 - 30 34
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 8 9 6 25 - 22 33
8. Тоттенхэм Заявка 23 8 7 8 36 - 31 31
9. Кристал Пэлас Заявка 23 7 9 7 22 - 26 30
10. Эвертон Заявка 23 8 5 10 26 - 33 29
11. Ньюкасл Заявка 23 8 5 10 22 - 34 29
12. Арсенал Заявка 23 6 11 6 30 - 32 29
13. Саутгемптон Заявка 23 8 4 11 29 - 42 28
14. Бёрнли Заявка 23 8 3 12 26 - 38 27
15. Брайтон Заявка 23 6 7 10 26 - 31 25
16. Вест Хэм Заявка 22 6 5 11 26 - 34 23
17. Уотфорд Заявка 23 5 8 10 20 - 34 23
18. Астон Вилла Заявка 23 6 4 13 29 - 44 22
19. Борнмут Заявка 23 5 5 13 20 - 36 20
20. Норвич Заявка 23 4 5 14 23 - 45 17
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Вест Хэм

    До начала игры, которая состоится 22.01.2020, осталось 2 дня 19 часов 16 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Лестер - Вест Хэм
    Лестер
    88.9% (48)
    Ничья
    5.6% (3)
    Вест Хэм
    5.6% (3)
    2:1 Лестер
    44.4% (24)
    2:0 Лестер
    22.2% (12)
    1:0 Лестер
    11.1% (6)
    3:1 Лестер
    5.6% (3)
    1:2 Вест Хэм
    5.6% (3)
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