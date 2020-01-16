Англия: Премьер-лига 2019-2020
Лестер
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
Вест Хэм
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +13 =2 -5Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган
Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер Лестер 1:1 Норвич Астон Вилла 1:4 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 2:1 Эвертон Брайтон 0:2 Лестер Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер
Вест Хэм Последние 20 матчей: +5 =4 -11Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут
Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм
Последние игры между собой
Лестер: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Вест Хэм 1:1 Лестер Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|21
|1
|0
|52 - 14
|64
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|64 - 27
|48
|3.
|Лестер
|Заявка
|23
|14
|3
|6
|48 - 23
|45
|4.
|Челси
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|39 - 30
|39
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|36 - 27
|34
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|34 - 30
|34
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|25 - 22
|33
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|36 - 31
|31
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|22 - 26
|30
|10.
|Эвертон
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 33
|29
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|22 - 34
|29
|12.
|Арсенал
|Заявка
|23
|6
|11
|6
|30 - 32
|29
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|29 - 42
|28
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|26 - 38
|27
|15.
|Брайтон
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 31
|25
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|26 - 34
|23
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|20 - 34
|23
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 44
|22
|19.
|Борнмут
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|20 - 36
|20
|20.
|Норвич
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|23 - 45
|17
Лестер
88.9% (48)
Ничья
5.6% (3)
Вест Хэм
5.6% (3)
2:1 Лестер
44.4% (24)
2:0 Лестер
22.2% (12)
1:0 Лестер
11.1% (6)
3:1 Лестер
5.6% (3)
1:2 Вест Хэм
5.6% (3)
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