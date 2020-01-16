Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Вулверхэмптон
 
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Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед
Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Норвич 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Брага 3:3 Вулверхэмптон Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон
Ливерпуль Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 3
Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль Кубок Вулверхэмптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон Кубок Ливерпуль 3:2 Вулверхэмптон Товарищеские матчи Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 22 21 1 0 52 - 14 64
2. Манчестер Сити Заявка 23 15 3 5 64 - 27 48
3. Лестер Заявка 23 14 3 6 48 - 23 45
4. Челси Заявка 23 12 3 8 39 - 30 39
5. Манчестер Юнайтед Заявка 23 9 7 7 36 - 27 34
6. Вулверхэмптон Заявка 23 8 10 5 34 - 30 34
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 8 9 6 25 - 22 33
8. Тоттенхэм Заявка 23 8 7 8 36 - 31 31
9. Кристал Пэлас Заявка 23 7 9 7 22 - 26 30
10. Эвертон Заявка 23 8 5 10 26 - 33 29
11. Ньюкасл Заявка 23 8 5 10 22 - 34 29
12. Арсенал Заявка 23 6 11 6 30 - 32 29
13. Саутгемптон Заявка 23 8 4 11 29 - 42 28
14. Бёрнли Заявка 23 8 3 12 26 - 38 27
15. Брайтон Заявка 23 6 7 10 26 - 31 25
16. Вест Хэм Заявка 22 6 5 11 26 - 34 23
17. Уотфорд Заявка 23 5 8 10 20 - 34 23
18. Астон Вилла Заявка 23 6 4 13 29 - 44 22
19. Борнмут Заявка 23 5 5 13 20 - 36 20
20. Норвич Заявка 23 4 5 14 23 - 45 17
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 23.01.2020, осталось 2 дня 19 часов 41 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Ливерпуль
    Вулверхэмптон
    2.7% (2)
    Ничья
    12% (9)
    Ливерпуль
    85.3% (64)
    1:2 Ливерпуль
    44% (33)
    0:1 Ливерпуль
    14.7% (11)
    1:3 Ливерпуль
    14.7% (11)
    0:2 Ливерпуль
    9.3% (7)
    1:1 Ничья
    6.7% (5)
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