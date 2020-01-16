Англия: Премьер-лига 2019-2020
Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Ливерпуль
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +8 =7 -5Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед
Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Норвич 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Брага 3:3 Вулверхэмптон Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон
Ливерпуль Последние 20 матчей: +18 =1 -1Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 3
Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон Кубок Ливерпуль 3:2 Вулверхэмптон Товарищеские матчи Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|21
|1
|0
|52 - 14
|64
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|64 - 27
|48
|3.
|Лестер
|Заявка
|23
|14
|3
|6
|48 - 23
|45
|4.
|Челси
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|39 - 30
|39
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|36 - 27
|34
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|34 - 30
|34
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|25 - 22
|33
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|36 - 31
|31
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|22 - 26
|30
|10.
|Эвертон
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 33
|29
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|22 - 34
|29
|12.
|Арсенал
|Заявка
|23
|6
|11
|6
|30 - 32
|29
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|29 - 42
|28
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|26 - 38
|27
|15.
|Брайтон
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 31
|25
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|26 - 34
|23
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|20 - 34
|23
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 44
|22
|19.
|Борнмут
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|20 - 36
|20
|20.
|Норвич
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|23 - 45
|17
Вулверхэмптон
2.7% (2)
Ничья
12% (9)
Ливерпуль
85.3% (64)
1:2 Ливерпуль
44% (33)
0:1 Ливерпуль
14.7% (11)
1:3 Ливерпуль
14.7% (11)
0:2 Ливерпуль
9.3% (7)
1:1 Ничья
6.7% (5)
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