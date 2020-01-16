Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Тоттенхэм
 
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Норвич

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм
Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда
Норвич Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас
Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Норвич: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Норвич 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Норвич 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Норвич Премьер-лига Норвич 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 2:0 Норвич Премьер-лига Норвич 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Норвич 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:1 Норвич Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Норвич Премьер-лига Норвич 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Норвич 1:5 Тоттенхэм Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 22 21 1 0 52 - 14 64
2. Манчестер Сити Заявка 23 15 3 5 64 - 27 48
3. Лестер Заявка 23 14 3 6 48 - 23 45
4. Челси Заявка 23 12 3 8 39 - 30 39
5. Манчестер Юнайтед Заявка 23 9 7 7 36 - 27 34
6. Вулверхэмптон Заявка 23 8 10 5 34 - 30 34
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 8 9 6 25 - 22 33
8. Тоттенхэм Заявка 23 8 7 8 36 - 31 31
9. Кристал Пэлас Заявка 23 7 9 7 22 - 26 30
10. Эвертон Заявка 23 8 5 10 26 - 33 29
11. Ньюкасл Заявка 23 8 5 10 22 - 34 29
12. Арсенал Заявка 23 6 11 6 30 - 32 29
13. Саутгемптон Заявка 23 8 4 11 29 - 42 28
14. Бёрнли Заявка 23 8 3 12 26 - 38 27
15. Брайтон Заявка 23 6 7 10 26 - 31 25
16. Вест Хэм Заявка 22 6 5 11 26 - 34 23
17. Уотфорд Заявка 23 5 8 10 20 - 34 23
18. Астон Вилла Заявка 23 6 4 13 29 - 44 22
19. Борнмут Заявка 23 5 5 13 20 - 36 20
20. Норвич Заявка 23 4 5 14 23 - 45 17
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Норвич

    До начала игры, которая состоится 22.01.2020, осталось 2 дня 19 часов 16 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Тоттенхэм - Норвич
    Тоттенхэм
    96.2% (51)
    Ничья
    1.9% (1)
    Норвич
    1.9% (1)
    2:0 Тоттенхэм
    50.9% (27)
    2:1 Тоттенхэм
    15.1% (8)
    3:0 Тоттенхэм
    9.4% (5)
    3:1 Тоттенхэм
    7.5% (4)
    1:0 Тоттенхэм
    5.7% (3)
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