Англия: Премьер-лига 2019-2020
Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Норвич
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =5 -6Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм
Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда
Норвич Последние 20 матчей: +4 =5 -11Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас
Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Норвич: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|21
|1
|0
|52 - 14
|64
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|64 - 27
|48
|3.
|Лестер
|Заявка
|23
|14
|3
|6
|48 - 23
|45
|4.
|Челси
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|39 - 30
|39
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|36 - 27
|34
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|34 - 30
|34
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|25 - 22
|33
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|36 - 31
|31
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|22 - 26
|30
|10.
|Эвертон
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 33
|29
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|22 - 34
|29
|12.
|Арсенал
|Заявка
|23
|6
|11
|6
|30 - 32
|29
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|29 - 42
|28
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|26 - 38
|27
|15.
|Брайтон
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 31
|25
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|26 - 34
|23
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|20 - 34
|23
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 44
|22
|19.
|Борнмут
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|20 - 36
|20
|20.
|Норвич
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|23 - 45
|17
Тоттенхэм
96.2% (51)
Ничья
1.9% (1)
Норвич
1.9% (1)
2:0 Тоттенхэм
50.9% (27)
2:1 Тоттенхэм
15.1% (8)
3:0 Тоттенхэм
9.4% (5)
3:1 Тоттенхэм
7.5% (4)
1:0 Тоттенхэм
5.7% (3)
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