Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Кристал Пэлас
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 23739
Саутгемптон
0'
0:1
22' Гол
Редмонд Натан
0:2
48' Гол
Армстронг Стюарт
71' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
74' Желтая карточка
Томкинс Джеймс
74' Желтая карточка
Редмонд Натан
90'+4
31
Гуаита
Висенте
34
Келли
Мартин
5
Томкинс
Джеймс
24
Кэхилл
Гари
44
Ридевальд
Жайро
8
Куйяте
Шейку
18
Макартур
Джеймс
22
Маккарти
Джеймс
9
Айю
Джордан
20
Тосун
Дженк
11
Заха
Уилфрид
1
Маккарти
Алекс
2
Седрик
Соареш
5
Стивенс
Джек
4
Вестергор
Янник
21
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
16
Уорд-Праус
Джеймс
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
22
Редмонд
Натан
7
Лонг
Шейн
20
Обафеми
Майкл
Кристал Пэлас
4-3-3
Саутгемптон
4-4-2

Ход матча

21'
 
Ромеу Ориоль
Седрик Соареш
22'
0:1
Редмонд Натан
(Стивенс Джек)
48'
0:2
Армстронг Стюарт
(Редмонд Натан)
62'
Мейер Максимилиан
Куйяте Шейку
 
62'
Уорд Джоэл
Келли Мартин
 
69'
Уикхэм Коннор
Тосун Дженк
 
70'
 
Ингс Дэнни
Лонг Шейн
71'
 
Ромеу Ориоль
74'
Томкинс Джеймс
 
74'
 
Редмонд Натан
84'
 
Адамс Че
Обафеми Майкл

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас
Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм
Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Норвич Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:9 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Саутгемптон: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Кубок лиги Саутгемптон 4:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Саутгемптон Кубок Carling Саутгемптон 1:0 Кристал Пэлас
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 22 21 1 0 52 - 14 64
2. Манчестер Сити Заявка 24 16 3 5 65 - 27 51
3. Лестер Заявка 23 14 3 6 48 - 23 45
4. Челси Заявка 24 12 4 8 41 - 32 40
5. Манчестер Юнайтед Заявка 23 9 7 7 36 - 27 34
6. Вулверхэмптон Заявка 23 8 10 5 34 - 30 34
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 24 8 9 7 25 - 23 33
8. Тоттенхэм Заявка 23 8 7 8 36 - 31 31
9. Саутгемптон Заявка 24 9 4 11 31 - 42 31
10. Эвертон Заявка 24 8 6 10 28 - 35 30
11. Ньюкасл Заявка 24 8 6 10 24 - 36 30
12. Кристал Пэлас Заявка 24 7 9 8 22 - 28 30
13. Арсенал Заявка 24 6 12 6 32 - 34 30
14. Бёрнли Заявка 23 8 3 12 26 - 38 27
15. Астон Вилла Заявка 24 7 4 13 31 - 45 25
16. Брайтон Заявка 24 6 7 11 27 - 34 25
17. Вест Хэм Заявка 22 6 5 11 26 - 34 23
18. Борнмут Заявка 24 6 5 13 23 - 37 23
19. Уотфорд Заявка 24 5 8 11 21 - 36 23
20. Норвич Заявка 23 4 5 14 23 - 45 17
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон
Кристал Пэлас
43.4% (63)
Ничья
41.4% (60)
Саутгемптон
15.2% (22)
1:1 Ничья
36.6% (53)
2:1 Кристал Пэлас
24.8% (36)
1:0 Кристал Пэлас
11.7% (17)
1:2 Саутгемптон
6.2% (9)
0:1 Саутгемптон
6.2% (9)
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