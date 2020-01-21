Англия: Премьер-лига 2019-2020
Кристал Пэлас
0:2
Конец матча
Стадион: Селхерст Парк Зрители: 23739
Саутгемптон
0:1
22' ГолРедмонд Натан
0:2
48' ГолАрмстронг Стюарт
71' Желтая карточкаРомеу Ориоль
74' Желтая карточкаТомкинс Джеймс
74' Желтая карточкаРедмонд Натан
34
Келли
Мартин
24
Кэхилл
Гари
20
Тосун
Дженк
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Тосун ДженкНападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
22'
0:1
48'
70'
71'
74'
74'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
0 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =8 -7Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас
Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм
Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Норвич Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:9 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Саутгемптон: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Кубок лиги Саутгемптон 4:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Саутгемптон Кубок Carling Саутгемптон 1:0 Кристал Пэлас
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|21
|1
|0
|52 - 14
|64
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|65 - 27
|51
|3.
|Лестер
|Заявка
|23
|14
|3
|6
|48 - 23
|45
|4.
|Челси
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|41 - 32
|40
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|36 - 27
|34
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|34 - 30
|34
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|25 - 23
|33
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|36 - 31
|31
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|31 - 42
|31
|10.
|Эвертон
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|28 - 35
|30
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|24 - 36
|30
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|22 - 28
|30
|13.
|Арсенал
|Заявка
|24
|6
|12
|6
|32 - 34
|30
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|26 - 38
|27
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|31 - 45
|25
|16.
|Брайтон
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|27 - 34
|25
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|26 - 34
|23
|18.
|Борнмут
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|21 - 36
|23
|20.
|Норвич
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|23 - 45
|17
Кристал Пэлас
43.4% (63)
Ничья
41.4% (60)
Саутгемптон
15.2% (22)
1:1 Ничья
36.6% (53)
2:1 Кристал Пэлас
24.8% (36)
1:0 Кристал Пэлас
11.7% (17)
1:2 Саутгемптон
6.2% (9)
0:1 Саутгемптон
6.2% (9)
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