Англия: Премьер-лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Кэхилл Гари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Лонг Шейн из команды Саутгемптон плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

41' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Саутгемптон

37' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

33' Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Айю Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

33' Куйяте Шейку предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Плохо играет Тосун Дженк - неудачный вынос, и мяч у соперниц

32' Плохо играет Кэхилл Гари - неудачный вынос, и мяч у соперниц

31' Армстронг Стюарт не смог попасть в створ ударом издали

31' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Удар от ворот произведет Саутгемптон

29' Маккарти Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Хорошо играет на выходе Гуаита Висенте - мяч в ее руках

28' Хорошо играет на выходе Гуаита Висенте - мяч в ее руках

26' Келли Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Г О О О О Л - Редмонд Натан из команды Саутгемптон переиграл вратаря дальним ударом!

22' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Саутгемптон

20' Матч возобновлен

19' Седрик Соареш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Как она упустила момент!?! Тосун Дженк имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

19' Вестергор Янник ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

18' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Седрик Соареш получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Седрик Соареш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Удар от ворот произведет Саутгемптон

9' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Хорошо играет на выходе Гуаита Висенте - мяч в ее руках

4' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Обафеми Майкл из команды Саутгемптон плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

1' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля