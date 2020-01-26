Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Ливерпуль
 
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Стадион:
Саутгемптон

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон
Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Норвич Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:9 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:4 Челси

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 10
Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Саутгемптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 1:6 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 24 23 1 0 56 - 15 70
2. Манчестер Сити Заявка 24 16 3 5 65 - 27 51
3. Лестер Заявка 24 15 3 6 52 - 24 48
4. Челси Заявка 24 12 4 8 41 - 32 40
5. Манчестер Юнайтед Заявка 24 9 7 8 36 - 29 34
6. Тоттенхэм Заявка 24 9 7 8 38 - 32 34
7. Вулверхэмптон Заявка 24 8 10 6 35 - 32 34
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 24 8 9 7 25 - 23 33
9. Саутгемптон Заявка 24 9 4 11 31 - 42 31
10. Бёрнли Заявка 24 9 3 12 28 - 38 30
11. Эвертон Заявка 24 8 6 10 28 - 35 30
12. Ньюкасл Заявка 24 8 6 10 24 - 36 30
13. Кристал Пэлас Заявка 24 7 9 8 22 - 28 30
14. Арсенал Заявка 24 6 12 6 32 - 34 30
15. Астон Вилла Заявка 24 7 4 13 31 - 45 25
16. Брайтон Заявка 24 6 7 11 27 - 34 25
17. Вест Хэм Заявка 24 6 5 13 27 - 40 23
18. Борнмут Заявка 24 6 5 13 23 - 37 23
19. Уотфорд Заявка 24 5 8 11 21 - 36 23
20. Норвич Заявка 24 4 5 15 24 - 47 17
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Саутгемптон

    До начала игры, которая состоится 01.02.2020, осталось 1 день 22 часа 42 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Ливерпуль - Саутгемптон
    Ливерпуль
    94.9% (56)
    Ничья
    3.4% (2)
    Саутгемптон
    1.7% (1)
    2:0 Ливерпуль
    39% (23)
    3:1 Ливерпуль
    23.7% (14)
    2:1 Ливерпуль
    15.3% (9)
    3:0 Ливерпуль
    10.2% (6)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
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