Англия: Премьер-лига 2019-2020
Ливерпуль
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Стадион: Энфилд
Саутгемптон
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =2 -1Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =4 -8Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон
Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Норвич Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:9 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:4 Челси
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 10
Ливерпуль 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Саутгемптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 1:6 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|23
|1
|0
|56 - 15
|70
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|65 - 27
|51
|3.
|Лестер
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|52 - 24
|48
|4.
|Челси
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|41 - 32
|40
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|36 - 29
|34
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|38 - 32
|34
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|35 - 32
|34
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|25 - 23
|33
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|31 - 42
|31
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|28 - 38
|30
|11.
|Эвертон
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|28 - 35
|30
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|24 - 36
|30
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|22 - 28
|30
|14.
|Арсенал
|Заявка
|24
|6
|12
|6
|32 - 34
|30
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|31 - 45
|25
|16.
|Брайтон
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|27 - 34
|25
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|27 - 40
|23
|18.
|Борнмут
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|21 - 36
|23
|20.
|Норвич
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|24 - 47
|17
Ливерпуль
94.9% (56)
Ничья
3.4% (2)
Саутгемптон
1.7% (1)
2:0 Ливерпуль
39% (23)
3:1 Ливерпуль
23.7% (14)
2:1 Ливерпуль
15.3% (9)
3:0 Ливерпуль
10.2% (6)
2:2 Ничья
3.4% (2)
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