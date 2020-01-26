Англия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Лестер
 
Позже

Стадион:
Челси

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер
Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер Лестер 1:1 Норвич Астон Вилла 1:4 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 2:1 Эвертон Брайтон 0:2 Лестер Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер
Челси Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли
Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Лестер: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 9
Челси: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 2
Челси 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Челси Кубок
Челси 0:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Челси Премьер-лига Лестер 0:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 2:4 Челси Кубок лиги Челси 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Челси Премьер-лига Лестер 1:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Лестер Премьер-лига Челси 5:2 Лестер Кубок Челси 4:3 Лестер Кубок Carling
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 24 23 1 0 56 - 15 70
2. Манчестер Сити Заявка 24 16 3 5 65 - 27 51
3. Лестер Заявка 24 15 3 6 52 - 24 48
4. Челси Заявка 24 12 4 8 41 - 32 40
5. Манчестер Юнайтед Заявка 24 9 7 8 36 - 29 34
6. Тоттенхэм Заявка 24 9 7 8 38 - 32 34
7. Вулверхэмптон Заявка 24 8 10 6 35 - 32 34
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 24 8 9 7 25 - 23 33
9. Саутгемптон Заявка 24 9 4 11 31 - 42 31
10. Бёрнли Заявка 24 9 3 12 28 - 38 30
11. Эвертон Заявка 24 8 6 10 28 - 35 30
12. Ньюкасл Заявка 24 8 6 10 24 - 36 30
13. Кристал Пэлас Заявка 24 7 9 8 22 - 28 30
14. Арсенал Заявка 24 6 12 6 32 - 34 30
15. Астон Вилла Заявка 24 7 4 13 31 - 45 25
16. Брайтон Заявка 24 6 7 11 27 - 34 25
17. Вест Хэм Заявка 24 6 5 13 27 - 40 23
18. Борнмут Заявка 24 6 5 13 23 - 37 23
19. Уотфорд Заявка 24 5 8 11 21 - 36 23
20. Норвич Заявка 24 4 5 15 24 - 47 17
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Челси

    До начала игры, которая состоится 01.02.2020, осталось 1 день 20 часов 11 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Лестер - Челси
    Лестер
    40.3% (27)
    Ничья
    38.8% (26)
    Челси
    20.9% (14)
    2:1 Лестер
    34.3% (23)
    1:1 Ничья
    32.8% (22)
    1:2 Челси
    14.9% (10)
    0:1 Челси
    4.5% (3)
    2:2 Ничья
    3% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...