Англия: Премьер-лига 2019-2020

Первый тайм

36' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Байрам Сэм наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

35' Кларк Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Дуда Ондрей наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

35' Норвич имеет хороший шанс забить.

34' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Сент-Максимин Аллан получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Сент-Максимин Аллан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Кларк Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Сент-Максимин Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Тетти Александер наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

31' Байрам Сэм из команды Норвич сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

30' Хорошо играет на выходе Крул Тим - мяч в ее руках

30' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Норвич

26' Тетти Александер пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Хорошо играет на выходе Крул Тим - мяч в ее руках

24' Плохо играет Хэнли Грант - неудачный вынос, и мяч у соперниц

24' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

23' Хорошие скиллы дриблинга показывает Сент-Максимин Аллан , обходя своих соперников

22' Норвич имеет хороший шанс забить.

21' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Норвич

20' Как она упустила момент!?! Альмирон Мигель имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

19' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Байрам Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Тетти Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Хорошие скиллы дриблинга показывает Жоэлинтон , обходя своих соперников

18' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Норвич имеет хороший шанс забить.

17' Удар от ворот произведет Ньюкасл

16' Циммерман Кристоф не смог попасть в створ ударом издали

16' Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Хорошо играет на выходе Крул Тим - мяч в ее руках

14' Норвич имеет хороший шанс забить.

11' Ньюкасл имеет хороший шанс забить.

11' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

7' Удар от ворот произведет Норвич

4' Дуда Ондрей из команды Норвич пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

4' Альмирон Мигель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Байрам Сэм из команды Норвич пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

3' Хорошие скиллы дриблинга показывает Сент-Максимин Аллан , обходя своих соперников

2' Удар от ворот произведет Ньюкасл

2' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Норвич начинает с центра поля