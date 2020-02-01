Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Ньюкасл
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Норвич
0' 36'
1
Дубравка
Мартин
22
Йедлин
Деандре
18
Фернандес
Федерико
6
Ласcеллс
Джамал
2
Кларк
Киран
11
Ритчи
Мэтт
24
Альмирон
Мигель
42
Бенталеб
Набиль
14
Хейден
Исаак
10
Сент-Максимин
Аллан
9
Жоэлинтон
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
6
Циммерман
Кристоф
5
Хэнли
Грант
3
Байрам
Сэм
27
Тетти
Александер
23
Маклин
Кенни
7
Рупп
Лукас
25
Дуда
Ондрей
14
Кантуэлл
Тодд
22
Пукки
Теэму
Ньюкасл
5-4-1
Норвич
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл
Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Рочдейл 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Лестер Ньюкасл 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Борнмут Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед
Норвич Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич
Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Норвич: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Норвич 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Норвич 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 4:3 Норвич Норвич 3:2 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 6:2 Норвич Премьер-лига Норвич 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Норвич Премьер-лига Норвич 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Норвич Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Норвич Премьер-лига Норвич 4:2 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 25 23 2 0 56 - 15 71
2. Манчестер Сити Заявка 24 16 3 5 65 - 27 51
3. Лестер Заявка 25 15 4 6 54 - 26 49
4. Челси Заявка 25 12 5 8 43 - 34 41
5. Манчестер Юнайтед Заявка 24 9 7 8 36 - 29 34
6. Тоттенхэм Заявка 24 9 7 8 38 - 32 34
7. Вулверхэмптон Заявка 24 8 10 6 35 - 32 34
8. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 25 8 10 7 25 - 23 34
9. Саутгемптон 0:0 Заявка 25 9 5 11 31 - 42 32
10. Ньюкасл 0:0 Заявка 25 8 7 10 24 - 36 31
11. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 25 7 10 8 22 - 28 31
12. Бёрнли Заявка 24 9 3 12 28 - 38 30
13. Арсенал Заявка 24 6 12 6 32 - 34 30
14. Эвертон 0:1 Заявка 25 8 6 11 28 - 36 30
15. Вест Хэм 1:0 Заявка 25 7 5 13 28 - 40 26
16. Астон Вилла 0:0 Заявка 25 7 5 13 31 - 45 26
17. Уотфорд 1:0 Заявка 25 6 8 11 22 - 36 26
18. Брайтон 0:1 Заявка 25 6 7 12 27 - 35 25
19. Борнмут 0:0 Заявка 25 6 6 13 23 - 37 24
20. Норвич 0:0 Заявка 25 4 6 15 24 - 47 18
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Норвич
Ньюкасл
87.8% (130)
Ничья
10.1% (15)
Норвич
2% (3)
2:1 Ньюкасл
42.6% (63)
1:0 Ньюкасл
28.4% (42)
2:0 Ньюкасл
13.5% (20)
1:1 Ничья
6.8% (10)
1:2 Норвич
1.4% (2)
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