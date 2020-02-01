Англия: Премьер-лига 2019-2020
Ньюкасл
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Норвич
11
Ритчи
Мэтт
14
Хейден
Исаак
1
Крул
Тим
23
Маклин
Кенни
25
Дуда
Ондрей
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хейден ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Роуз ДэнниПолузащитник
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
21 Ферман РальфВратарь
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Трибулл ТомПолузащитник
-
20 Дрмич ЙосипНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
1 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл
Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Рочдейл 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Лестер Ньюкасл 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Борнмут Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед
Норвич Последние 20 матчей: +4 =5 -11Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич
Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Норвич: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|25
|23
|2
|0
|56 - 15
|71
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|65 - 27
|51
|3.
|Лестер
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|54 - 26
|49
|4.
|Челси
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|43 - 34
|41
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|36 - 29
|34
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|38 - 32
|34
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|35 - 32
|34
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|25
|8
|10
|7
|25 - 23
|34
|9.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|25
|9
|5
|11
|31 - 42
|32
|10.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|25
|8
|7
|10
|24 - 36
|31
|11.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|25
|7
|10
|8
|22 - 28
|31
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|28 - 38
|30
|13.
|Арсенал
|Заявка
|24
|6
|12
|6
|32 - 34
|30
|14.
|Эвертон
|0:1 Заявка
|25
|8
|6
|11
|28 - 36
|30
|15.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|25
|7
|5
|13
|28 - 40
|26
|16.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|25
|7
|5
|13
|31 - 45
|26
|17.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|25
|6
|8
|11
|22 - 36
|26
|18.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|25
|6
|7
|12
|27 - 35
|25
|19.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|25
|6
|6
|13
|23 - 37
|24
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|25
|4
|6
|15
|24 - 47
|18
Ньюкасл
87.8% (130)
Ничья
10.1% (15)
Норвич
2% (3)
2:1 Ньюкасл
42.6% (63)
1:0 Ньюкасл
28.4% (42)
2:0 Ньюкасл
13.5% (20)
1:1 Ничья
6.8% (10)
1:2 Норвич
1.4% (2)
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