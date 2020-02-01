Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Кристал Пэлас
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
0'
18' Желтая карточка
Бэлдок Джордж
24' Желтая карточка
Томкинс Джеймс
41'
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
5
Томкинс
Джеймс
24
Кэхилл
Гари
3
Ван
Анхольт
Патрик
22
Маккарти
Джеймс
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
9
Айю
Джордан
17
Бентеке
Кристиан
11
Заха
Уилфрид
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
5
О'Коннелл
Джек
2
Бэлдок
Джордж
32
Берге
Сандер
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
9
Макбарни
Оливер
10
Шарп
Билли
Кристал Пэлас
4-3-3
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Ход матча

18'
 
Бэлдок Джордж
24'
Томкинс Джеймс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби
Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 25 23 2 0 56 - 15 71
2. Манчестер Сити Заявка 24 16 3 5 65 - 27 51
3. Лестер Заявка 25 15 4 6 54 - 26 49
4. Челси Заявка 25 12 5 8 43 - 34 41
5. Манчестер Юнайтед Заявка 24 9 7 8 36 - 29 34
6. Тоттенхэм Заявка 24 9 7 8 38 - 32 34
7. Вулверхэмптон Заявка 24 8 10 6 35 - 32 34
8. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 25 8 10 7 25 - 23 34
9. Саутгемптон 0:0 Заявка 25 9 5 11 31 - 42 32
10. Ньюкасл 0:0 Заявка 25 8 7 10 24 - 36 31
11. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 25 7 10 8 22 - 28 31
12. Бёрнли Заявка 24 9 3 12 28 - 38 30
13. Арсенал Заявка 24 6 12 6 32 - 34 30
14. Эвертон 0:1 Заявка 25 8 6 11 28 - 36 30
15. Вест Хэм 1:0 Заявка 25 7 5 13 28 - 40 26
16. Астон Вилла 0:0 Заявка 25 7 5 13 31 - 45 26
17. Уотфорд 1:0 Заявка 25 6 8 11 22 - 36 26
18. Брайтон 0:1 Заявка 25 6 7 12 27 - 35 25
19. Борнмут 0:0 Заявка 25 6 6 13 23 - 37 24
20. Норвич 0:0 Заявка 25 4 6 15 24 - 47 18
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
34.9% (52)
Ничья
47% (70)
Шеффилд Юнайтед
18.1% (27)
1:1 Ничья
38.9% (58)
2:1 Кристал Пэлас
15.4% (23)
1:0 Кристал Пэлас
13.4% (20)
1:2 Шеффилд Юнайтед
9.4% (14)
0:1 Шеффилд Юнайтед
5.4% (8)
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