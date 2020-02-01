Англия: Премьер-лига 2019-2020
Кристал Пэлас
0:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Селхерст Парк
Шеффилд Юнайтед
18' Желтая карточкаБэлдок Джордж
24' Желтая карточкаТомкинс Джеймс
24
Кэхилл
Гари
11
Заха
Уилфрид
12
Иган
Джон
32
Берге
Сандер
10
Шарп
Билли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Джагелка ФилЗащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Муссе ЛиНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
18'
24'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =8 -7Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби
Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =7 -5Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|25
|23
|2
|0
|56 - 15
|71
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|65 - 27
|51
|3.
|Лестер
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|54 - 26
|49
|4.
|Челси
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|43 - 34
|41
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|36 - 29
|34
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|38 - 32
|34
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|35 - 32
|34
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|25
|8
|10
|7
|25 - 23
|34
|9.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|25
|9
|5
|11
|31 - 42
|32
|10.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|25
|8
|7
|10
|24 - 36
|31
|11.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|25
|7
|10
|8
|22 - 28
|31
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|28 - 38
|30
|13.
|Арсенал
|Заявка
|24
|6
|12
|6
|32 - 34
|30
|14.
|Эвертон
|0:1 Заявка
|25
|8
|6
|11
|28 - 36
|30
|15.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|25
|7
|5
|13
|28 - 40
|26
|16.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|25
|7
|5
|13
|31 - 45
|26
|17.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|25
|6
|8
|11
|22 - 36
|26
|18.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|25
|6
|7
|12
|27 - 35
|25
|19.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|25
|6
|6
|13
|23 - 37
|24
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|25
|4
|6
|15
|24 - 47
|18
Кристал Пэлас
34.9% (52)
Ничья
47% (70)
Шеффилд Юнайтед
18.1% (27)
1:1 Ничья
38.9% (58)
2:1 Кристал Пэлас
15.4% (23)
1:0 Кристал Пэлас
13.4% (20)
1:2 Шеффилд Юнайтед
9.4% (14)
0:1 Шеффилд Юнайтед
5.4% (8)
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