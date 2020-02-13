Англия: Премьер-лига 2019-2020
Астон Вилла
Позже
Стадион: Вилла Парк
Тоттенхэм
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =3 -10Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла
Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =5 -5Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич
Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Тоттенхэм: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Тоттенхэм 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм Кубок лиги Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|24
|1
|0
|60 - 15
|73
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|65 - 29
|51
|3.
|Лестер
|0:0 Заявка
|26
|15
|5
|6
|54 - 26
|50
|4.
|Челси
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|43 - 34
|41
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|28 - 24
|39
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 32
|37
|7.
|Эвертон
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|34 - 38
|36
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|26
|8
|12
|6
|35 - 32
|36
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|36 - 29
|35
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|28 - 38
|31
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|31 - 46
|31
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|24 - 36
|31
|13.
|Арсенал
|Заявка
|25
|6
|13
|6
|32 - 34
|31
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|23 - 32
|30
|15.
|Брайтон
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 38
|27
|16.
|Борнмут
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|26 - 40
|26
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|32 - 47
|25
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|30 - 43
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 40
|24
|20.
|Норвич
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|24 - 47
|18
Астон Вилла
6.3% (5)
Ничья
11.4% (9)
Тоттенхэм
82.3% (65)
1:2 Тоттенхэм
60.8% (48)
1:1 Ничья
10.1% (8)
0:1 Тоттенхэм
6.3% (5)
1:3 Тоттенхэм
5.1% (4)
0:2 Тоттенхэм
3.8% (3)
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