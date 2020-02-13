Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Тоттенхэм

До начала игры, которая состоится 16.02.2020, осталось 1 день 17 часов 15 минут.До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладкеВо вкладкеузнаете в какой форме команды подошли к матчу.Предварительные составы во вкладкеТурнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке