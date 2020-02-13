Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Астон Вилла
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла
Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич
Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Тоттенхэм: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла Кубок Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Премьер-лига
Тоттенхэм 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм Кубок лиги Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 25 24 1 0 60 - 15 73
2. Манчестер Сити Заявка 25 16 3 6 65 - 29 51
3. Лестер 0:0 Заявка 26 15 5 6 54 - 26 50
4. Челси Заявка 25 12 5 8 43 - 34 41
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 26 10 9 7 28 - 24 39
6. Тоттенхэм Заявка 25 10 7 8 40 - 32 37
7. Эвертон Заявка 26 10 6 10 34 - 38 36
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 26 8 12 6 35 - 32 36
9. Манчестер Юнайтед Заявка 25 9 8 8 36 - 29 35
10. Бёрнли Заявка 25 9 4 12 28 - 38 31
11. Саутгемптон Заявка 25 9 4 12 31 - 46 31
12. Ньюкасл Заявка 25 8 7 10 24 - 36 31
13. Арсенал Заявка 25 6 13 6 32 - 34 31
14. Кристал Пэлас Заявка 26 7 9 10 23 - 32 30
15. Брайтон Заявка 26 6 9 11 31 - 38 27
16. Борнмут Заявка 26 7 5 14 26 - 40 26
17. Астон Вилла Заявка 25 7 4 14 32 - 47 25
18. Вест Хэм Заявка 25 6 6 13 30 - 43 24
19. Уотфорд Заявка 26 5 9 12 24 - 40 24
20. Норвич Заявка 25 4 6 15 24 - 47 18
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Тоттенхэм

    До начала игры, которая состоится 16.02.2020, осталось 1 день 17 часов 15 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Астон Вилла - Тоттенхэм
    Астон Вилла
    6.3% (5)
    Ничья
    11.4% (9)
    Тоттенхэм
    82.3% (65)
    1:2 Тоттенхэм
    60.8% (48)
    1:1 Ничья
    10.1% (8)
    0:1 Тоттенхэм
    6.3% (5)
    1:3 Тоттенхэм
    5.1% (4)
    0:2 Тоттенхэм
    3.8% (3)
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