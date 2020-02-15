Англия: Премьер-лига 2019-2020
Саутгемптон
0:1
Первый тайм: 11'
Стадион: Сент-Мэрис
Бёрнли
0:1
2' ГолВествуд Эшли
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Харт ДжоВратарь
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
25 Леннон АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
2'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон
Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Норвич Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:9 Лестер
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =1 -11Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер
Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 0:3 Бёрнли Бёрнли 3:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Бёрнли: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Саутгемптон 0:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Бёрнли Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:3 Бёрнли Кубок Саутгемптон 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:2 Бёрнли Бёрнли 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Бёрнли Бёрнли 2:3 Саутгемптон
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|24
|1
|0
|60 - 15
|73
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|65 - 29
|51
|3.
|Лестер
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|54 - 26
|50
|4.
|Челси
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|43 - 34
|41
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|28 - 24
|39
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 32
|37
|7.
|Эвертон
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|34 - 38
|36
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|26
|8
|12
|6
|35 - 32
|36
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|36 - 29
|35
|10.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|26
|10
|4
|12
|29 - 38
|34
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|24 - 36
|31
|12.
|Арсенал
|Заявка
|25
|6
|13
|6
|32 - 34
|31
|13.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|26
|9
|4
|13
|31 - 47
|31
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|23 - 32
|30
|15.
|Брайтон
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 38
|27
|16.
|Борнмут
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|26 - 40
|26
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|32 - 47
|25
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|30 - 43
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 40
|24
|20.
|Норвич
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|24 - 47
|18
Саутгемптон
77.3% (126)
Ничья
20.2% (33)
Бёрнли
2.5% (4)
2:1 Саутгемптон
36.8% (60)
1:0 Саутгемптон
23.9% (39)
1:1 Ничья
12.9% (21)
2:0 Саутгемптон
10.4% (17)
2:2 Ничья
3.7% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!