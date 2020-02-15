Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Саутгемптон
0:1
Первый тайм: 11'

Стадион:
Бёрнли
0'
0:1
2' Гол
Вествуд Эшли
11'
1
Маккарти
Алекс
24
Уокер-Питерс
Кайл
5
Стивенс
Джек
4
Вестергор
Янник
21
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
16
Уорд-Праус
Джеймс
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
19
Буфаль
Софьян
7
Лонг
Шейн
9
Ингс
Дэнни
1
Поуп
Ник
26
Бардсли
Филипп
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
13
Хендрик
Джефф
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
19
Родригес
Джей
Саутгемптон
4-4-2
Бёрнли
4-4-2

Ход матча

2'
0:1
Вествуд Эшли

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон
Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Норвич Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:9 Лестер
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер
Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 0:3 Бёрнли Бёрнли 3:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Бёрнли: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Бёрнли 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Бёрнли 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 0:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Бёрнли Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:3 Бёрнли Кубок Саутгемптон 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:2 Бёрнли Бёрнли 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Бёрнли Бёрнли 2:3 Саутгемптон
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 25 24 1 0 60 - 15 73
2. Манчестер Сити Заявка 25 16 3 6 65 - 29 51
3. Лестер Заявка 26 15 5 6 54 - 26 50
4. Челси Заявка 25 12 5 8 43 - 34 41
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 26 10 9 7 28 - 24 39
6. Тоттенхэм Заявка 25 10 7 8 40 - 32 37
7. Эвертон Заявка 26 10 6 10 34 - 38 36
8. Вулверхэмптон Заявка 26 8 12 6 35 - 32 36
9. Манчестер Юнайтед Заявка 25 9 8 8 36 - 29 35
10. Бёрнли 1:0 Заявка 26 10 4 12 29 - 38 34
11. Ньюкасл Заявка 25 8 7 10 24 - 36 31
12. Арсенал Заявка 25 6 13 6 32 - 34 31
13. Саутгемптон 0:1 Заявка 26 9 4 13 31 - 47 31
14. Кристал Пэлас Заявка 26 7 9 10 23 - 32 30
15. Брайтон Заявка 26 6 9 11 31 - 38 27
16. Борнмут Заявка 26 7 5 14 26 - 40 26
17. Астон Вилла Заявка 25 7 4 14 32 - 47 25
18. Вест Хэм Заявка 25 6 6 13 30 - 43 24
19. Уотфорд Заявка 26 5 9 12 24 - 40 24
20. Норвич Заявка 25 4 6 15 24 - 47 18
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:1 Бёрнли
Саутгемптон
77.3% (126)
Ничья
20.2% (33)
Бёрнли
2.5% (4)
2:1 Саутгемптон
36.8% (60)
1:0 Саутгемптон
23.9% (39)
1:1 Ничья
12.9% (21)
2:0 Саутгемптон
10.4% (17)
2:2 Ничья
3.7% (6)
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