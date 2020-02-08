Англия: Премьер-лига 2019-2020
Эвертон
2:1
Второй тайм: 71'
Стадион: Гудисон Парк
Кристал Пэлас
10' Желтая карточкаМаккарти Джеймс
1:0
18' ГолБернард Дуарте
1:1
51' ГолБентеке Кристиан
2:1
59' ГолРишарлисон
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
11
Уолкотт
Тео
24
Кэхилл
Гари
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
11 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
27 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
10'
18'
1:0
51'
1:1
59'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 5
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =5 -7Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон
Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси Ливерпуль 5:2 Эвертон Лестер 2:1 Эвертон Эвертон 0:2 Норвич Саутгемптон 1:2 Эвертон Эвертон 1:1 Тоттенхэм Эвертон 2:0 Уотфорд Брайтон 3:2 Эвертон Эвертон 2:0 Вест Хэм
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =7 -8Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал
Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 2
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 4
Кристал Пэлас 2:2 Эвертон Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Эвертон 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|24
|1
|0
|60 - 15
|73
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|65 - 29
|51
|3.
|Лестер
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|54 - 26
|49
|4.
|Челси
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|43 - 34
|41
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 32
|37
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|26 - 23
|36
|7.
|Эвертон
|2:1 Заявка
|26
|10
|6
|10
|33 - 38
|36
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|36 - 29
|35
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|25
|8
|11
|6
|35 - 32
|35
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|28 - 38
|31
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|31 - 46
|31
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|24 - 36
|31
|13.
|Арсенал
|Заявка
|25
|6
|13
|6
|32 - 34
|31
|14.
|Кристал Пэлас
|1:2 Заявка
|26
|7
|9
|10
|23 - 31
|30
|15.
|Борнмут
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|25 - 38
|26
|16.
|Брайтон
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|30 - 37
|26
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|32 - 47
|25
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|30 - 43
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|25
|5
|8
|12
|23 - 39
|23
|20.
|Норвич
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|24 - 47
|18
Эвертон
89.9% (143)
Ничья
8.2% (13)
Кристал Пэлас
1.9% (3)
2:1 Эвертон
37.1% (59)
1:0 Эвертон
32.7% (52)
2:0 Эвертон
15.1% (24)
1:1 Ничья
6.3% (10)
3:1 Эвертон
1.3% (2)
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