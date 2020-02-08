Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Эвертон
2:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Кристал Пэлас
0'
10' Желтая карточка
Маккарти Джеймс
1:0
18' Гол
Бернард Дуарте
1:1
51' Гол
Бентеке Кристиан
2:1
59' Гол
Ришарлисон
71'
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
13
Мина
Йерри
5
Кин
Майкл
12
Динь
Люка
11
Уолкотт
Тео
10
Сигурдссон
Гильфи
18
Шнайдерлин
Морган
20
Бернард
Дуарте
7
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Доминик
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
5
Томкинс
Джеймс
24
Кэхилл
Гари
3
Ван
Анхольт
Патрик
22
Маккарти
Джеймс
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
9
Айю
Джордан
17
Бентеке
Кристиан
11
Заха
Уилфрид
Эвертон
4-4-2
Кристал Пэлас
4-3-3

Ход матча

10'
 
Маккарти Джеймс
18'
Бернард Дуарте
(Уолкотт Тео)
1:0
26'
Сидибе Джибриль
Уолкотт Тео
 
51'
1:1
Бентеке Кристиан
(Заха Уилфрид)
59'
Ришарлисон
(Калверт-Льюин Доминик)
2:1
61'
 
Дэнн Скотт
Томкинс Джеймс
65'
Дэйвис Том
Бернард Дуарте
 
68'
 
Мейер Максимилиан
Маккарти Джеймс

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон
Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси Ливерпуль 5:2 Эвертон Лестер 2:1 Эвертон Эвертон 0:2 Норвич Саутгемптон 1:2 Эвертон Эвертон 1:1 Тоттенхэм Эвертон 2:0 Уотфорд Брайтон 3:2 Эвертон Эвертон 2:0 Вест Хэм
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал
Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 2
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 4
Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 2:2 Эвертон Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Эвертон 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 25 24 1 0 60 - 15 73
2. Манчестер Сити Заявка 25 16 3 6 65 - 29 51
3. Лестер Заявка 25 15 4 6 54 - 26 49
4. Челси Заявка 25 12 5 8 43 - 34 41
5. Тоттенхэм Заявка 25 10 7 8 40 - 32 37
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 25 9 9 7 26 - 23 36
7. Эвертон 2:1 Заявка 26 10 6 10 33 - 38 36
8. Манчестер Юнайтед Заявка 25 9 8 8 36 - 29 35
9. Вулверхэмптон Заявка 25 8 11 6 35 - 32 35
10. Бёрнли Заявка 25 9 4 12 28 - 38 31
11. Саутгемптон Заявка 25 9 4 12 31 - 46 31
12. Ньюкасл Заявка 25 8 7 10 24 - 36 31
13. Арсенал Заявка 25 6 13 6 32 - 34 31
14. Кристал Пэлас 1:2 Заявка 26 7 9 10 23 - 31 30
15. Борнмут Заявка 25 7 5 13 25 - 38 26
16. Брайтон Заявка 25 6 8 11 30 - 37 26
17. Астон Вилла Заявка 25 7 4 14 32 - 47 25
18. Вест Хэм Заявка 25 6 6 13 30 - 43 24
19. Уотфорд Заявка 25 5 8 12 23 - 39 23
20. Норвич Заявка 25 4 6 15 24 - 47 18
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эвертон 2:1 Кристал Пэлас
Эвертон
89.9% (143)
Ничья
8.2% (13)
Кристал Пэлас
1.9% (3)
2:1 Эвертон
37.1% (59)
1:0 Эвертон
32.7% (52)
2:0 Эвертон
15.1% (24)
1:1 Ничья
6.3% (10)
3:1 Эвертон
1.3% (2)
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