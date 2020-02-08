Англия: Премьер-лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Эвертон играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

48' Удар от ворот произведет Эвертон

48' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Эвертон

46' Хорошие скиллы дриблинга показывает Заха Уилфрид , обходя своих соперников

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Динь Люка из команды Эвертон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

44' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Пикфорд Джордан выходит, чтобы забрать мяч, но не может его удержать...

43' Хорошо играет на выходе Пикфорд Джордан - мяч в ее руках

42' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Эвертон

40' Пространство открывается для Макартур Джеймс , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

39' Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Динь Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Игра в одни ворота сейчас. Эвертон доминирует и владеет мячом

35' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Кэхилл Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Ришарлисон из команды Эвертон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

33' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Маккарти Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Плохо играет Томкинс Джеймс - неудачный вынос, и мяч у соперниц

32' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Ришарлисон нанес удар, но тот был заблокирован.

28' Хорошо играет на выходе Пикфорд Джордан - мяч в ее руках

28' Динь Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Выглядело как неплохой момент. Бернард Дуарте из команды Эвертон закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

26' Плохо играет Томкинс Джеймс - неудачный вынос, и мяч у соперниц

25' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Хорошо играет на выходе Пикфорд Джордан - мяч в ее руках

22' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Эвертон

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Уолкотт Тео получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Уолкотт Тео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Г О О О О Л - Бернард Дуарте классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

18' Эвертон имеет хороший шанс забить.

17' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Бернард Дуарте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Матч возобновлен

16' Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Эвертон

14' Ришарлисон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Кин Майкл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' ШТАНГА! Гол почти забит, Ван Анхольт Патрик нанесла удар, но мяч попал в штангу!

13' Игрок из команды Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Калверт-Льюин Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Кин Майкл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Ришарлисон из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

11' Динь Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Матч возобновлен

10' Динь Люка на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Маккарти Джеймс получил желтую карточку от судьи

9' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Динь Люка из команды Эвертон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

3' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' После штрафного удара,который нанес Динь Люка мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

2' Кэхилл Гари ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

1' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть