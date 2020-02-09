Англия: Премьер-лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Г О О О О Л - Шарп Билли первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

47' Иган Джон была близка к голу, но мяч был выбит с линии ворот!

47' Ремсдейл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Биллинг Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Аке Натан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Биллинг Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Головой пробил Макбарни Оливер , но голкипер отбил его в поле!

45' Норвуд Оливер наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

45' Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Хорошо играет на выходе Хендерсон Дин - мяч в ее руках

42' Удар от ворот произведет Борнмут

41' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Стивенс Энда получил желтую карточку от судьи

38' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Норвуд Оливер пробил со штрафного прямо в стенку

37' Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Макбарни Оливер нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

34' Плохо играет Сурман Эндрю - неудачный вынос, и мяч у соперниц

33' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' О'Коннелл Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Игрок из команды Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Фрейзер Райан из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Биллинг Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Борнмут

28' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Хендерсон Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

25' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Биллинг Филип получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Биллинг Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Борнмут

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

18' Ох, нехорошо это выглядит. Фрейзер Райан получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Фрейзер Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Удар от ворот произведет Борнмут

16' Пространство открывается для Шарп Билли , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

15' Выглядело как неплохой момент. Фрейзер Райан из команды Борнмут закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

13' Г О О О О Л - Уилсон Каллум забивает!

13' Башам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Уилсон Каллум из команды Борнмут не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

11' Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Опасность! Фрейзер Райан из команды Борнмут отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

8' О'Коннелл Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Рико Диего из команды Борнмут пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

4' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.