Англия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
1:1
Второй тайм: 69'

Стадион:
Борнмут
0'
0:1
13' Гол
Уилсон Каллум
39' Желтая карточка
Стивенс Энда
1:1
45' Гол
Шарп Билли
53' Желтая карточка
Сурман Эндрю
69'
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
5
О'Коннелл
Джек
2
Бэлдок
Джордж
32
Берге
Сандер
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
10
Шарп
Билли
9
Макбарни
Оливер
12
Ремсдейл
Арон
15
Смит
Адам
2
Фрэнсис
Саймон
5
Аке
Натан
21
Рико
Диего
22
Уилсон
Гарри
29
Биллинг
Филип
6
Сурман
Эндрю
4
Гослинг
Дэн
24
Фрейзер
Райан
13
Уилсон
Каллум
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Борнмут
4-5-1

Ход матча

13'
0:1
Уилсон Каллум
39'
Стивенс Энда
 
45'
Шарп Билли
1:1
53'
 
Сурман Эндрю
61'
Ландстрем Джон
Берге Сандер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед
Борнмут Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут
Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Борнмут: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Борнмут 0:1 Шеффилд Юнайтед Первая лига Шеффилд Юнайтед 5:3 Борнмут Первая лига Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Первая лига
Борнмут 0:2 Шеффилд Юнайтед Первая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 25 24 1 0 60 - 15 73
2. Манчестер Сити Заявка 25 16 3 6 65 - 29 51
3. Лестер Заявка 25 15 4 6 54 - 26 49
4. Челси Заявка 25 12 5 8 43 - 34 41
5. Тоттенхэм Заявка 25 10 7 8 40 - 32 37
6. Шеффилд Юнайтед 1:1 Заявка 26 9 10 7 27 - 24 37
7. Эвертон Заявка 26 10 6 10 34 - 38 36
8. Манчестер Юнайтед Заявка 25 9 8 8 36 - 29 35
9. Вулверхэмптон Заявка 25 8 11 6 35 - 32 35
10. Бёрнли Заявка 25 9 4 12 28 - 38 31
11. Саутгемптон Заявка 25 9 4 12 31 - 46 31
12. Ньюкасл Заявка 25 8 7 10 24 - 36 31
13. Арсенал Заявка 25 6 13 6 32 - 34 31
14. Кристал Пэлас Заявка 26 7 9 10 23 - 32 30
15. Борнмут 1:1 Заявка 26 7 6 13 26 - 39 27
16. Брайтон Заявка 26 6 9 11 31 - 38 27
17. Астон Вилла Заявка 25 7 4 14 32 - 47 25
18. Вест Хэм Заявка 25 6 6 13 30 - 43 24
19. Уотфорд Заявка 26 5 9 12 24 - 40 24
20. Норвич Заявка 25 4 6 15 24 - 47 18
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 1:1 Борнмут
Шеффилд Юнайтед
83.3% (130)
Ничья
12.8% (20)
Борнмут
3.8% (6)
1:0 Шеффилд Юнайтед
36.5% (57)
2:1 Шеффилд Юнайтед
25.6% (40)
2:0 Шеффилд Юнайтед
14.1% (22)
1:1 Ничья
8.3% (13)
3:1 Шеффилд Юнайтед
5.1% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...