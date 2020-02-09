Англия: Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
1:1
Второй тайм: 69'
Стадион: Брэмолл Лейн
Борнмут
0:1
13' ГолУилсон Каллум
39' Желтая карточкаСтивенс Энда
1:1
45' ГолШарп Билли
53' Желтая карточкаСурман Эндрю
12
Иган
Джон
32
Берге
Сандер
10
Шарп
Билли
15
Смит
Адам
21
Рико
Диего
22
Уилсон
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
- Защитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Муссе ЛиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рико ДиегоЗащитник
-
22 Уилсон ГарриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Полузащитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
13'
0:1
39'
45'
1:1
53'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =7 -4Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед
Борнмут Последние 20 матчей: +5 =3 -12Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут
Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Борнмут: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|24
|1
|0
|60 - 15
|73
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|65 - 29
|51
|3.
|Лестер
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|54 - 26
|49
|4.
|Челси
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|43 - 34
|41
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 32
|37
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|1:1 Заявка
|26
|9
|10
|7
|27 - 24
|37
|7.
|Эвертон
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|34 - 38
|36
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|36 - 29
|35
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|25
|8
|11
|6
|35 - 32
|35
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|28 - 38
|31
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|31 - 46
|31
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|24 - 36
|31
|13.
|Арсенал
|Заявка
|25
|6
|13
|6
|32 - 34
|31
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|23 - 32
|30
|15.
|Борнмут
|1:1 Заявка
|26
|7
|6
|13
|26 - 39
|27
|16.
|Брайтон
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 38
|27
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|32 - 47
|25
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|30 - 43
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 40
|24
|20.
|Норвич
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|24 - 47
|18
Шеффилд Юнайтед
83.3% (130)
Ничья
12.8% (20)
Борнмут
3.8% (6)
1:0 Шеффилд Юнайтед
36.5% (57)
2:1 Шеффилд Юнайтед
25.6% (40)
2:0 Шеффилд Юнайтед
14.1% (22)
1:1 Ничья
8.3% (13)
3:1 Шеффилд Юнайтед
5.1% (8)
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