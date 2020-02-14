Англия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Норвич
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
6
Циммерман
Кристоф
4
Годфри
Бен
3
Байрам
Сэм
27
Тетти
Александер
23
Маклин
Кенни
17
Буэндия
Эмилиано
25
Дуда
Ондрей
14
Кантуэлл
Тодд
22
Пукки
Теэму
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
12
Гомес
Джо
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
Норвич
4-2-3-1
Ливерпуль
4-3-3

Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут
Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла
Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль
Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи

Последние игры между собой

Норвич: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
Ливерпуль: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
Ливерпуль 4:1 Норвич Премьер-лига Норвич 4:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Норвич Премьер-лига Норвич 2:3 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 5:1 Норвич Премьер-лига Ливерпуль 5:0 Норвич Премьер-лига Норвич 2:5 Ливерпуль Премьер-лига Норвич 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Норвич Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 25 24 1 0 60 - 15 73
2. Манчестер Сити Заявка 25 16 3 6 65 - 29 51
3. Лестер 0:0 Заявка 26 15 5 6 54 - 26 50
4. Челси Заявка 25 12 5 8 43 - 34 41
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 26 10 9 7 28 - 24 39
6. Тоттенхэм Заявка 25 10 7 8 40 - 32 37
7. Эвертон Заявка 26 10 6 10 34 - 38 36
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 26 8 12 6 35 - 32 36
9. Манчестер Юнайтед Заявка 25 9 8 8 36 - 29 35
10. Бёрнли Заявка 25 9 4 12 28 - 38 31
11. Саутгемптон Заявка 25 9 4 12 31 - 46 31
12. Ньюкасл Заявка 25 8 7 10 24 - 36 31
13. Арсенал Заявка 25 6 13 6 32 - 34 31
14. Кристал Пэлас Заявка 26 7 9 10 23 - 32 30
15. Брайтон Заявка 26 6 9 11 31 - 38 27
16. Борнмут Заявка 26 7 5 14 26 - 40 26
17. Астон Вилла Заявка 25 7 4 14 32 - 47 25
18. Вест Хэм Заявка 25 6 6 13 30 - 43 24
19. Уотфорд Заявка 26 5 9 12 24 - 40 24
20. Норвич Заявка 25 4 6 15 24 - 47 18
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Норвич - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 15.02.2020, осталось 20 часов 44 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Норвич - Ливерпуль
    Норвич
    1% (1)
    Ничья
    3.8% (4)
    Ливерпуль
    95.2% (99)
    0:2 Ливерпуль
    32.7% (34)
    1:2 Ливерпуль
    23.1% (24)
    1:3 Ливерпуль
    12.5% (13)
    0:1 Ливерпуль
    9.6% (10)
    1:4 Ливерпуль
    6.7% (7)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Участвуй в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА


    Загрузка...