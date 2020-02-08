Англия: Премьер-лига 2019-2020
0:1
19' ГолДюкур Абдулайе
35' Желтая карточкаСкелотто Эзекиль
64' Желтая карточкаХьюз Уилл
65' Желтая карточкаМариаппа Эдриан
1:1
78' Гол в свои воротаМариаппа Эдриан
90' Желтая карточкаМарч Соломон
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
18
Муй
Аарон
20
Марч
Соломон
17
Мюррей
Гленн
26
Фостер
Бен
11
Масина
Адам
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мюррей ГленнНападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Полузащитник
-
7 Мопе НилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Грэй АндреНападающий
-
10 Уэлбек ДанниНападающий
-
Главный тренер: Пирсон Найджел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
19'
0:1
35'
64'
65'
78'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =5 -10Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон
Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон
Уотфорд Последние 20 матчей: +5 =6 -9Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм
Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли Норвич 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Уотфорд: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|24
|1
|0
|60 - 15
|73
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|65 - 29
|51
|3.
|Лестер
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|54 - 26
|49
|4.
|Челси
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|43 - 34
|41
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 32
|37
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|26 - 23
|36
|7.
|Эвертон
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|34 - 38
|36
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|36 - 29
|35
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|25
|8
|11
|6
|35 - 32
|35
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|28 - 38
|31
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|31 - 46
|31
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|24 - 36
|31
|13.
|Арсенал
|Заявка
|25
|6
|13
|6
|32 - 34
|31
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|23 - 32
|30
|15.
|Брайтон
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 38
|27
|16.
|Борнмут
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|25 - 38
|26
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|32 - 47
|25
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|30 - 43
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 40
|24
|20.
|Норвич
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|24 - 47
|18
Брайтон
56.1% (88)
Ничья
30.6% (48)
Уотфорд
13.4% (21)
2:1 Брайтон
28.7% (45)
1:0 Брайтон
23.6% (37)
1:1 Ничья
23.6% (37)
1:2 Уотфорд
7% (11)
0:1 Уотфорд
3.2% (5)
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