Англия: Премьер-лига 2019-2020

Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 30443 болельщиков

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Фостер Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Даффи Шейн из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

94' Глупая желтая карточка для Марч Соломон : она просто пинает мяч в отчаянии

93' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Великолепное видение игры демонстрирует Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

91' Удар от ворот произведет Уотфорд

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Пространство открывается для Троссар Леандро , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

89' Удар от ворот произведет Брайтон

89' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Брайтон

88' Прёппер Дэви из команды Брайтон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

88' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Хорошие скиллы дриблинга показывает Троссар Леандро , обходя своих соперников

85' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Мюррей Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Хьюз Уилл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' ГООООООООЛ - Мариаппа Эдриан очень расстроена, так как забила в свои ворота!

76' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Дини Трой из команды Уотфорд пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

75' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Ох, нехорошо это выглядит. Масина Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Масина Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Прёппер Дэви из команды Брайтон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

72' Удар от ворот произведет Уотфорд

71' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Великолепное видение игры демонстрирует Данк Льюис из команды Брайтон , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

70' Скелотто Эзекиль ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

70' Альсате Стивен ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

69' Удар от ворот произведет Уотфорд

68' Скелотто Эзекиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Хорошо играет на выходе Фостер Бен - мяч в ее руках

67' Альсате Стивен из команды Брайтон плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

67' Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Троссар Леандро пробил со штрафного прямо в стенку

65' Мариаппа Эдриан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

65' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Троссар Леандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Хьюз Уилл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

63' Великолепное видение игры демонстрирует Каткарт Крейг из команды Уотфорд , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

63' Мопе Нил из команды Брайтон плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

62' Удар от ворот произведет Уотфорд

61' Перейра Роберто ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

61' Мюррей Гленн из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Великолепное видение игры демонстрирует Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

58' Удар от ворот произведет Брайтон

58' Пространство открывается для Делофеу Херард , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

57' Хорошие скиллы дриблинга показывает Делофеу Херард , обходя своих соперников

56' Удар от ворот произведет Уотфорд

55' Удар от ворот произведет Уотфорд

54' Хорошо играет на выходе Фостер Бен - мяч в ее руках

53' Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Данк Льюис из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

49' Фостер Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля