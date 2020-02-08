Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Брайтон
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 30443
Уотфорд
0'
0:1
19' Гол
Дюкур Абдулайе
35' Желтая карточка
Скелотто Эзекиль
64' Желтая карточка
Хьюз Уилл
65' Желтая карточка
Мариаппа Эдриан
1:1
78' Гол в свои ворота
Мариаппа Эдриан
90' Желтая карточка
Марч Соломон
90'+5
1
Райан
Мэтт
21
Скелотто
Эзекиль
4
Даффи
Шейн
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
18
Муй
Аарон
20
Марч
Соломон
13
Гросс
Паскаль
11
Троссар
Леандро
17
Мюррей
Гленн
26
Фостер
Бен
6
Мариаппа
Эдриан
27
Кабаселе
Кристиан
15
Каткарт
Крейг
11
Масина
Адам
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
37
Перейра
Роберто
16
Дюкур
Абдулайе
7
Делофеу
Херард
9
Дини
Трой
Брайтон
4-2-3-1
Уотфорд
4-2-3-1

Ход матча

19'
0:1
Дюкур Абдулайе
(Капу Этьен)
35'
Скелотто Эзекиль
 
57'
Мопе Нил
Бёрн Дэн
 
61'
Альсате Стивен
Гросс Паскаль
 
64'
 
Хьюз Уилл
65'
 
Мариаппа Эдриан
73'
Джаханбакш Алиреза
Скелотто Эзекиль
 
78'
Мариаппа Эдриан
1:1
82'
 
Пуссетто Игнасио
Перейра Роберто
86'
 
Уэлбек Данни
Делофеу Херард
90'
Марч Соломон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон
Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон
Уотфорд Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм
Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли Норвич 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Уотфорд: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Уотфорд 0:3 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:0 Уотфорд Премьер-лига
Уотфорд 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:1 Брайтон Уотфорд 2:0 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Брайтон 1:3 Уотфорд Уотфорд 0:1 Брайтон Брайтон 2:2 Уотфорд Уотфорд 1:0 Брайтон Уотфорд 0:1 Брайтон Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 25 24 1 0 60 - 15 73
2. Манчестер Сити Заявка 25 16 3 6 65 - 29 51
3. Лестер Заявка 25 15 4 6 54 - 26 49
4. Челси Заявка 25 12 5 8 43 - 34 41
5. Тоттенхэм Заявка 25 10 7 8 40 - 32 37
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 25 9 9 7 26 - 23 36
7. Эвертон Заявка 26 10 6 10 34 - 38 36
8. Манчестер Юнайтед Заявка 25 9 8 8 36 - 29 35
9. Вулверхэмптон Заявка 25 8 11 6 35 - 32 35
10. Бёрнли Заявка 25 9 4 12 28 - 38 31
11. Саутгемптон Заявка 25 9 4 12 31 - 46 31
12. Ньюкасл Заявка 25 8 7 10 24 - 36 31
13. Арсенал Заявка 25 6 13 6 32 - 34 31
14. Кристал Пэлас Заявка 26 7 9 10 23 - 32 30
15. Брайтон Заявка 26 6 9 11 31 - 38 27
16. Борнмут Заявка 25 7 5 13 25 - 38 26
17. Астон Вилла Заявка 25 7 4 14 32 - 47 25
18. Вест Хэм Заявка 25 6 6 13 30 - 43 24
19. Уотфорд Заявка 26 5 9 12 24 - 40 24
20. Норвич Заявка 25 4 6 15 24 - 47 18
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брайтон 1:1 Уотфорд
Брайтон
56.1% (88)
Ничья
30.6% (48)
Уотфорд
13.4% (21)
2:1 Брайтон
28.7% (45)
1:0 Брайтон
23.6% (37)
1:1 Ничья
23.6% (37)
1:2 Уотфорд
7% (11)
0:1 Уотфорд
3.2% (5)
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