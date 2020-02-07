Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Вулверхэмптон
 
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Стадион:
Лестер

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Норвич 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Брага 3:3 Вулверхэмптон Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава Арсенал 1:1 Вулверхэмптон
Лестер Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм
Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер Лестер 1:1 Норвич Астон Вилла 1:4 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 2:1 Эвертон Брайтон 0:2 Лестер Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Лестер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Лестер 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 4:3 Лестер Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Лестер Кубок лиги Лестер 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 1:0 Лестер Товарищеские матчи Лестер 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Лестер
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 25 24 1 0 60 - 15 73
2. Манчестер Сити Заявка 25 16 3 6 65 - 29 51
3. Лестер Заявка 25 15 4 6 54 - 26 49
4. Челси Заявка 25 12 5 8 43 - 34 41
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 26 10 9 7 28 - 24 39
6. Тоттенхэм Заявка 25 10 7 8 40 - 32 37
7. Эвертон Заявка 26 10 6 10 34 - 38 36
8. Манчестер Юнайтед Заявка 25 9 8 8 36 - 29 35
9. Вулверхэмптон Заявка 25 8 11 6 35 - 32 35
10. Бёрнли Заявка 25 9 4 12 28 - 38 31
11. Саутгемптон Заявка 25 9 4 12 31 - 46 31
12. Ньюкасл Заявка 25 8 7 10 24 - 36 31
13. Арсенал Заявка 25 6 13 6 32 - 34 31
14. Кристал Пэлас Заявка 26 7 9 10 23 - 32 30
15. Брайтон Заявка 26 6 9 11 31 - 38 27
16. Борнмут Заявка 26 7 5 14 26 - 40 26
17. Астон Вилла Заявка 25 7 4 14 32 - 47 25
18. Вест Хэм Заявка 25 6 6 13 30 - 43 24
19. Уотфорд Заявка 26 5 9 12 24 - 40 24
20. Норвич Заявка 25 4 6 15 24 - 47 18
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Лестер

    До начала игры, которая состоится 14.02.2020, осталось 2 дня 19 часов 49 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Лестер
    Вулверхэмптон
    23.5% (19)
    Ничья
    49.4% (40)
    Лестер
    27.2% (22)
    1:1 Ничья
    42% (34)
    1:2 Лестер
    22.2% (18)
    2:1 Вулверхэмптон
    14.8% (12)
    1:0 Вулверхэмптон
    6.2% (5)
    2:2 Ничья
    3.7% (3)
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