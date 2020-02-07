Англия: Премьер-лига 2019-2020
Вулверхэмптон
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Стадион: Молинью
Лестер
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +8 =7 -5Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Норвич 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Брага 3:3 Вулверхэмптон Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава Арсенал 1:1 Вулверхэмптон
Лестер Последние 20 матчей: +12 =3 -5Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм
Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер Лестер 1:1 Норвич Астон Вилла 1:4 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 2:1 Эвертон Брайтон 0:2 Лестер Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Лестер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|24
|1
|0
|60 - 15
|73
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|65 - 29
|51
|3.
|Лестер
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|54 - 26
|49
|4.
|Челси
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|43 - 34
|41
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|28 - 24
|39
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 32
|37
|7.
|Эвертон
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|34 - 38
|36
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|36 - 29
|35
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|25
|8
|11
|6
|35 - 32
|35
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|28 - 38
|31
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|31 - 46
|31
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|24 - 36
|31
|13.
|Арсенал
|Заявка
|25
|6
|13
|6
|32 - 34
|31
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|23 - 32
|30
|15.
|Брайтон
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 38
|27
|16.
|Борнмут
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|26 - 40
|26
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|32 - 47
|25
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|30 - 43
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 40
|24
|20.
|Норвич
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|24 - 47
|18
Вулверхэмптон
23.5% (19)
Ничья
49.4% (40)
Лестер
27.2% (22)
1:1 Ничья
42% (34)
1:2 Лестер
22.2% (18)
2:1 Вулверхэмптон
14.8% (12)
1:0 Вулверхэмптон
6.2% (5)
2:2 Ничья
3.7% (3)
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