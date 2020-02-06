Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Манчестер Сити
 
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Стадион:
Вест Хэм

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити
Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Порт Вейл Манчестер Сити 2:1 Эвертон Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Лестер Оксфорд Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Арсенал 0:3 Манчестер Сити Динамо Загреб 1:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 2:1 Челси
Вест Хэм Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм
Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига
Вест Хэм 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Товарищеские матчи Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 6:0 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 25 24 1 0 60 - 15 73
2. Манчестер Сити Заявка 25 16 3 6 65 - 29 51
3. Лестер Заявка 25 15 4 6 54 - 26 49
4. Челси Заявка 25 12 5 8 43 - 34 41
5. Тоттенхэм Заявка 25 10 7 8 40 - 32 37
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 25 9 9 7 26 - 23 36
7. Манчестер Юнайтед Заявка 25 9 8 8 36 - 29 35
8. Вулверхэмптон Заявка 25 8 11 6 35 - 32 35
9. Эвертон Заявка 25 9 6 10 31 - 37 33
10. Бёрнли Заявка 25 9 4 12 28 - 38 31
11. Саутгемптон Заявка 25 9 4 12 31 - 46 31
12. Ньюкасл Заявка 25 8 7 10 24 - 36 31
13. Арсенал Заявка 25 6 13 6 32 - 34 31
14. Кристал Пэлас Заявка 25 7 9 9 22 - 29 30
15. Борнмут Заявка 25 7 5 13 25 - 38 26
16. Брайтон Заявка 25 6 8 11 30 - 37 26
17. Астон Вилла Заявка 25 7 4 14 32 - 47 25
18. Вест Хэм Заявка 25 6 6 13 30 - 43 24
19. Уотфорд Заявка 25 5 8 12 23 - 39 23
20. Норвич Заявка 25 4 6 15 24 - 47 18
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Вест Хэм

    До начала игры, которая состоится 09.02.2020, осталось 2 дня 18 часов 26 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Вест Хэм
    Манчестер Сити
    91.8% (56)
    Ничья
    3.3% (2)
    Вест Хэм
    4.9% (3)
    2:0 Манчестер Сити
    26.2% (16)
    3:1 Манчестер Сити
    21.3% (13)
    3:0 Манчестер Сити
    16.4% (10)
    2:1 Манчестер Сити
    9.8% (6)
    4:1 Манчестер Сити
    8.2% (5)
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