Польша: Экстракласса 2019-2020
Шлёнск
1:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Лехия Гданьск
0:1
6' ГолПайшау Флавиу
11' Желтая карточкаКобрынь Рафал
24' Желтая карточкаМаковский Томаш
42' Желтая карточкаМусонда Лубамба
45' Желтая карточкаГаёс Мацей
0:2
46' ГолПайшау Флавиу
54' Желтая карточкаПуэрто Исраэль
1:2
71' ПенальтиМончиньски Кжиштоф
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Damian GaskaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Возняк МачейВратарь
- Защитник
-
30 Жук ПавелЗащитник
- Полузащитник
-
-
10 Egi Vikri
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
6'
0:1
11'
24'
42'
45'
46'
54'
71'
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =7 -5Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия
Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Гурник Забже 0:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Краковия Лех 1:3 Шлёнск Легия 0:0 Шлёнск
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +11 =3 -6Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Лехия Гданьск Chelmianka Chelm 0:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Арка Гдыня 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Легия 1:2 Лехия Гданьск Грыф 2:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Лехия Гданьск 2:1 Лех Пяст 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Лехия Гданьск: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:4 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Шлёнск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|21
|12
|3
|6
|30 - 16
|39
|2.
|Легия
|20
|12
|2
|6
|40 - 20
|38
|3.
|Погонь Щецин
|20
|10
|5
|5
|22 - 16
|35
|4.
|Шлёнск
|1:2
|21
|9
|7
|5
|28 - 23
|34
|5.
|Лехия Гданьск
|2:1
|21
|9
|6
|6
|25 - 23
|33
|6.
|Пяст
|20
|9
|4
|7
|22 - 21
|31
|7.
|Лех
|20
|8
|7
|5
|33 - 20
|31
|8.
|Висла Плоцк
|20
|9
|3
|8
|25 - 32
|30
|9.
|Ягеллония
|20
|8
|5
|7
|31 - 26
|29
|10.
|Ракув
|20
|9
|1
|10
|24 - 29
|28
|11.
|Заглембе Любин
|20
|8
|4
|8
|31 - 28
|28
|12.
|Гурник Забже
|20
|5
|8
|7
|24 - 27
|23
|13.
|Корона Кельце
|20
|6
|3
|11
|12 - 24
|21
|14.
|Арка Гдыня
|21
|5
|6
|10
|17 - 29
|21
|15.
|Висла Краков
|20
|5
|2
|13
|22 - 35
|17
|16.
|ЛКС Лодзь
|20
|4
|2
|14
|20 - 37
|14
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