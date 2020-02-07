Польша: Экстракласса 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2019-2020
Шлёнск
1:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
0:1
6' Гол
Пайшау Флавиу
11' Желтая карточка
Кобрынь Рафал
24' Желтая карточка
Маковский Томаш
42' Желтая карточка
Мусонда Лубамба
45' Желтая карточка
Гаёс Мацей
0:2
46' Гол
Пайшау Флавиу
54' Желтая карточка
Пуэрто Исраэль
1:2
71' Пенальти
Мончиньски Кжиштоф
90'+90
1
Путноцки
Матуш
18
Мусонда
Лубамба
5
Пуэрто
Исраэль
23
Живулич
Диего
4
Штиглец
Дино
21
Jakub
Labojko
29
Мончиньски
Кжиштоф
7
Пих
Роберт
6
Храпек
Михал
8
Плахета
Пшемыслав
9
Экспозито
Эрик
12
Куцяк
Душан
77
Кобрынь
Рафал
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
22
Младенович
Филип
2
Кристерс
Тоберс
11
Мигалик
Ярослав
7
Гаёс
Мацей
36
Маковский
Томаш
20
Конрадо
28
Пайшау
Флавиу
Шлёнск
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-1-4-1

Ход матча

6'
0:1
Пайшау Флавиу
(Конрадо)
11'
 
Кобрынь Рафал
24'
 
Маковский Томаш
42'
Мусонда Лубамба
 
45'
 
Гаёс Мацей
46'
0:2
Пайшау Флавиу
(Младенович Филип)
54'
Пуэрто Исраэль
 
58'
Райчевич Филип
Экспозито Эрик
 
71'
Мончиньски Кжиштоф
1:2
72'
Damian Gaska
Пих Роберт
 

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия
Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Гурник Забже 0:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Краковия Лех 1:3 Шлёнск Легия 0:0 Шлёнск
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Лехия Гданьск Chelmianka Chelm 0:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Арка Гдыня 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Легия 1:2 Лехия Гданьск Грыф 2:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Лехия Гданьск 2:1 Лех Пяст 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Лехия Гданьск: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса
Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:4 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Шлёнск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Краковия 21 12 3 6 30 - 16 39
2. Легия 20 12 2 6 40 - 20 38
3. Погонь Щецин 20 10 5 5 22 - 16 35
4. Шлёнск 1:2 21 9 7 5 28 - 23 34
5. Лехия Гданьск 2:1 21 9 6 6 25 - 23 33
6. Пяст 20 9 4 7 22 - 21 31
7. Лех 20 8 7 5 33 - 20 31
8. Висла Плоцк 20 9 3 8 25 - 32 30
9. Ягеллония 20 8 5 7 31 - 26 29
10. Ракув 20 9 1 10 24 - 29 28
11. Заглембе Любин 20 8 4 8 31 - 28 28
12. Гурник Забже 20 5 8 7 24 - 27 23
13. Корона Кельце 20 6 3 11 12 - 24 21
14. Арка Гдыня 21 5 6 10 17 - 29 21
15. Висла Краков 20 5 2 13 22 - 35 17
16. ЛКС Лодзь 20 4 2 14 20 - 37 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...