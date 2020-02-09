Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Легия
1:1
Второй тайм: 78'

Стадион:
ЛКС Лодзь
0'
34' Желтая карточка
Енджейчик Артур
0:1
53' Гол
Пионтек Лукаш
56' Желтая карточка
Левчук Игор
58' Желтая карточка
Przemyslaw Sajdak
1:1
70' Гол
Maciej Rosolek
72' Желтая карточка
Guima II
74' Желтая карточка
Пионтек Лукаш
78'
1
Маецки
Радослав
29
Вешович
Марко
55
Енджейчик
Артур
5
Левчук
Игор
14
Michal
Karbownik
7
Антолич
Домагой
24
Andre
Martins1
22
Вшолек
Павел
82
Luquinhas1
18
Новиковас
Арвидас
20
Канте
Хосе
1
Маляж
Аркадиуш
21
Jan
Grzesik
17
Carlos
Moros
5
Maciej
Dabrowski1
92
Видмайер
Тадей
28
Пионтек
Лукаш
19
Тромбка
Михал
26
Przemyslaw
Sajdak
14
Guima
II
6
Maciej
Wolski
9
Samuel
Corral
Легия
4-2-3-1
ЛКС Лодзь
4-1-4-1

Ход матча

34'
Енджейчик Артур
 
53'
0:1
Пионтек Лукаш
56'
Левчук Игор
 
58'
 
Przemyslaw Sajdak
63'
Maciej Rosolek
Новиковас Арвидас
 
67'
Гвилия Валериане
Andre Martins1
 
70'
Maciej Rosolek
(Гвилия Валериане)
1:1
72'
 
Guima II
73'
 
Срнич Драголюб
Maciej Wolski
74'
 
Пионтек Лукаш

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Заглембе Любин 2:1 Легия Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия
Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия Легия 5:1 Гурник Забже Арка Гдыня 0:1 Легия Видзев Лодзь 2:3 Легия Легия 7:0 Висла Краков Легия 2:1 Лех Пяст 2:0 Легия Легия 1:2 Лехия Гданьск Краковия 1:2 Легия Висла Плоцк 1:0 Легия Ягеллония 0:0 Легия Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 0:0 Глазго Рейнджерс
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +5 =1 -14
ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Сосновец 0:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:4 Арка Гдыня Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:3 Легия Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пяст

Последние игры между собой

Легия: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 0
ЛКС Лодзь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 10
ЛКС Лодзь 2:3 Легия Экстракласса Легия 2:0 ЛКС Лодзь Экстракласса ЛКС Лодзь 1:3 Легия Экстракласса Легия 1:0 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa
ЛКС Лодзь 2:3 Легия Кубок лиги ЛКС Лодзь 0:0 Легия Orange Ekstraklasa Легия 3:0 ЛКС Лодзь Кубок лиги Легия 2:1 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa Легия 2:0 ЛКС Лодзь Кубок лиги Легия 1:0 ЛКС Лодзь Кубок ЛКС Лодзь 0:1 Легия Кубок лиги
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 1:1 21 12 3 6 41 - 21 39
2. Краковия 21 12 3 6 30 - 16 39
3. Погонь Щецин 21 11 5 5 25 - 18 38
4. Шлёнск 21 9 8 4 29 - 23 35
5. Пяст 21 10 4 7 24 - 21 34
6. Лех 21 9 7 5 36 - 20 34
7. Лехия Гданьск 21 8 7 6 25 - 24 31
8. Висла Плоцк 21 9 3 9 27 - 35 30
9. Ягеллония 21 8 5 8 31 - 29 29
10. Ракув 21 9 1 11 24 - 32 28
11. Заглембе Любин 21 8 4 9 31 - 30 28
12. Гурник Забже 21 5 9 7 24 - 27 24
13. Корона Кельце 21 6 4 11 12 - 24 22
14. Арка Гдыня 21 5 6 10 17 - 29 21
15. Висла Краков 21 6 2 13 25 - 35 20
16. ЛКС Лодзь 1:1 21 4 3 14 21 - 38 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Енджейчик Артур получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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