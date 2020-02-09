Польша: Экстракласса 2019-2020
Легия
1:1
Второй тайм: 78'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
ЛКС Лодзь
34' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
0:1
53' ГолПионтек Лукаш
56' Желтая карточкаЛевчук Игор
58' Желтая карточкаPrzemyslaw Sajdak
1:1
70' ГолMaciej Rosolek
72' Желтая карточкаGuima II
74' Желтая карточкаПионтек Лукаш
22
Вшолек
Павел
82
Luquinhas1
20
Канте
Хосе
21
Jan
Grzesik
17
Carlos
Moros
14
Guima
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
-
82 Luquinhas1Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Канте ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Астис ИньякиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Piotr Pyrdol
-
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Jan GrzesikЗащитник
-
17 Carlos MorosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Guima IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Jakub WrobelНападающий
- Нападающий
-
-
20 Pirulo II
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
Ход матча
34'
53'
0:1
56'
70'
72'
74'
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +12 =2 -6Заглембе Любин 2:1 Легия Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия
Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия Легия 5:1 Гурник Забже Арка Гдыня 0:1 Легия Видзев Лодзь 2:3 Легия Легия 7:0 Висла Краков Легия 2:1 Лех Пяст 2:0 Легия Легия 1:2 Лехия Гданьск Краковия 1:2 Легия Висла Плоцк 1:0 Легия Ягеллония 0:0 Легия Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 0:0 Глазго Рейнджерс
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +5 =1 -14ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Сосновец 0:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:4 Арка Гдыня Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:3 Легия Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пяст
Последние игры между собой
Легия: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 0
ЛКС Лодзь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 10
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|1:1
|21
|12
|3
|6
|41 - 21
|39
|2.
|Краковия
|21
|12
|3
|6
|30 - 16
|39
|3.
|Погонь Щецин
|21
|11
|5
|5
|25 - 18
|38
|4.
|Шлёнск
|21
|9
|8
|4
|29 - 23
|35
|5.
|Пяст
|21
|10
|4
|7
|24 - 21
|34
|6.
|Лех
|21
|9
|7
|5
|36 - 20
|34
|7.
|Лехия Гданьск
|21
|8
|7
|6
|25 - 24
|31
|8.
|Висла Плоцк
|21
|9
|3
|9
|27 - 35
|30
|9.
|Ягеллония
|21
|8
|5
|8
|31 - 29
|29
|10.
|Ракув
|21
|9
|1
|11
|24 - 32
|28
|11.
|Заглембе Любин
|21
|8
|4
|9
|31 - 30
|28
|12.
|Гурник Забже
|21
|5
|9
|7
|24 - 27
|24
|13.
|Корона Кельце
|21
|6
|4
|11
|12 - 24
|22
|14.
|Арка Гдыня
|21
|5
|6
|10
|17 - 29
|21
|15.
|Висла Краков
|21
|6
|2
|13
|25 - 35
|20
|16.
|ЛКС Лодзь
|1:1
|21
|4
|3
|14
|21 - 38
|15
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