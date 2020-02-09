Польша: Экстракласса 2019-2020
Висла Плоцк
1:0
Перерыв
Стадион: Казимеж Гурски
Погонь Щецин
1:0
9' ГолМеребашвили Георгий
30
Дене
Томас
18
Alan
Uryga
46
Dawid
Kocyla
- Основной состав
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Dawid KocylaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 David StecПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
9'
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +10 =2 -8Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех
Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомил Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =4 -8Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|21
|12
|3
|6
|30 - 16
|39
|2.
|Легия
|20
|12
|2
|6
|40 - 20
|38
|3.
|Погонь Щецин
|0:1
|21
|10
|5
|6
|22 - 17
|35
|4.
|Шлёнск
|21
|9
|8
|4
|29 - 23
|35
|5.
|Лех
|21
|9
|7
|5
|36 - 20
|34
|6.
|Висла Плоцк
|1:0
|21
|10
|3
|8
|26 - 32
|33
|7.
|Пяст
|20
|9
|4
|7
|22 - 21
|31
|8.
|Лехия Гданьск
|21
|8
|7
|6
|25 - 24
|31
|9.
|Ягеллония
|21
|8
|5
|8
|31 - 29
|29
|10.
|Заглембе Любин
|20
|8
|4
|8
|31 - 28
|28
|11.
|Ракув
|21
|9
|1
|11
|24 - 32
|28
|12.
|Гурник Забже
|21
|5
|9
|7
|24 - 27
|24
|13.
|Корона Кельце
|21
|6
|4
|11
|12 - 24
|22
|14.
|Арка Гдыня
|21
|5
|6
|10
|17 - 29
|21
|15.
|Висла Краков
|21
|6
|2
|13
|25 - 35
|20
|16.
|ЛКС Лодзь
|20
|4
|2
|14
|20 - 37
|14
Загрузка...