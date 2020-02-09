Польша: Экстракласса 2019-2020

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Висла Плоцк
1:0
Перерыв

Стадион:
Погонь Щецин
30
Дене
Томас
20
Cezary
Stefanczyk
25
Жезничак
Якуб
18
Alan
Uryga
24
Angel
Garcia
II
8
Фурман
Доминик
28
Амбросевич
Мацей
46
Dawid
Kocyla
9
Швох
Матеуш
10
Меребашвили
Георгий
11
Кусвик
Гжегож
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Костас
23
Цех
Бенедикт
15
Hubert
Matynia
28
Подставски
Томаш
8
Дабровски
Дамьян
22
David
Stec
27
Sebastian
Kowalczyk
10
Спиридонович
Срдан
7
Michalis
Manias
Висла Плоцк
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

Ход матча

9'
Меребашвили Георгий
1:0

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех
Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомил Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Висла Плоцк Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Висла Плоцк Экстракласса
Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Висла Плоцк Первая лига Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин First League Погонь Щецин 3:3 Висла Плоцк First League Висла Плоцк 0:1 Погонь Щецин First League
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Краковия 21 12 3 6 30 - 16 39
2. Легия 20 12 2 6 40 - 20 38
3. Погонь Щецин 0:1 21 10 5 6 22 - 17 35
4. Шлёнск 21 9 8 4 29 - 23 35
5. Лех 21 9 7 5 36 - 20 34
6. Висла Плоцк 1:0 21 10 3 8 26 - 32 33
7. Пяст 20 9 4 7 22 - 21 31
8. Лехия Гданьск 21 8 7 6 25 - 24 31
9. Ягеллония 21 8 5 8 31 - 29 29
10. Заглембе Любин 20 8 4 8 31 - 28 28
11. Ракув 21 9 1 11 24 - 32 28
12. Гурник Забже 21 5 9 7 24 - 27 24
13. Корона Кельце 21 6 4 11 12 - 24 22
14. Арка Гдыня 21 5 6 10 17 - 29 21
15. Висла Краков 21 6 2 13 25 - 35 20
16. ЛКС Лодзь 20 4 2 14 20 - 37 14
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Меребашвили Георгий бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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