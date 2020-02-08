Польша: Экстракласса 2019-2020
45' Желтая карточкаTomas Petrasek
46' Желтая карточкаSebastian Musiolik
66' Желтая карточкаШумски Якуб
1:0
67' ПенальтиГюткьяр Кристиан
2:0
81' ГолПухач Тымотеуш
82' Желтая карточкаТудор Фран
3:0
87' ГолМодер Якуб
25
Тиба
Педру
29
Шумски
Якуб
33
Ях
Ярослав
32
Тудор
Фран
17
Petr
Schwarz
10
Сапала
Игор
27
Бартл
Даниэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
-
32 Тудор ФранПолузащитник
-
17 Petr SchwarzПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Форбс БраунНападающий
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
45'
66'
67'
1:0
81'
2:0
82'
87'
3:0
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +9 =6 -5Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех
Ракув Последние 20 матчей: +9 =1 -10Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув
Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув
Последние игры между собой
Лех: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|21
|12
|3
|6
|30 - 16
|39
|2.
|Легия
|20
|12
|2
|6
|40 - 20
|38
|3.
|Погонь Щецин
|20
|10
|5
|5
|22 - 16
|35
|4.
|Шлёнск
|21
|9
|8
|4
|29 - 23
|35
|5.
|Лех
|21
|9
|7
|5
|36 - 20
|34
|6.
|Пяст
|20
|9
|4
|7
|22 - 21
|31
|7.
|Лехия Гданьск
|21
|8
|7
|6
|25 - 24
|31
|8.
|Висла Плоцк
|20
|9
|3
|8
|25 - 32
|30
|9.
|Ягеллония
|0:1
|21
|8
|5
|8
|31 - 27
|29
|10.
|Заглембе Любин
|20
|8
|4
|8
|31 - 28
|28
|11.
|Ракув
|21
|9
|1
|11
|24 - 32
|28
|12.
|Гурник Забже
|21
|5
|9
|7
|24 - 27
|24
|13.
|Корона Кельце
|21
|6
|4
|11
|12 - 24
|22
|14.
|Арка Гдыня
|21
|5
|6
|10
|17 - 29
|21
|15.
|Висла Краков
|1:0
|21
|6
|2
|13
|23 - 35
|20
|16.
|ЛКС Лодзь
|20
|4
|2
|14
|20 - 37
|14
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