Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Лех
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 10872
Ракув
0'
45' Желтая карточка
Tomas Petrasek
46' Желтая карточка
Sebastian Musiolik
66' Желтая карточка
Шумски Якуб
1:0
67' Пенальти
Гюткьяр Кристиан
2:0
81' Гол
Пухач Тымотеуш
82' Желтая карточка
Тудор Фран
3:0
87' Гол
Модер Якуб
90'+6
1
Ван
дер
Харт
Микки
38
Jakub
Kaminski
37
Шатка
Любомир
4
Рогне
Томас
22
Костевич
Владимир
7
Юзвяк
Камиль
6
Karlo
Muhar
25
Тиба
Педру
27
Пухач
Тымотеуш
36
Filip
Marchwinski
9
Гюткьяр
Кристиан
29
Шумски
Якуб
89
Daniel
Mikolajewski
2
Tomas
Petrasek
33
Ях
Ярослав
32
Тудор
Фран
17
Petr
Schwarz
10
Сапала
Игор
27
Бартл
Даниэл
18
Бабенко
Руслан
9
Sebastian
Musiolik
30
Щепаньски
Милош
Лех
4-4-1-1
Ракув
3-4-1-2

Ход матча

45'
 
Tomas Petrasek
46'
 
Sebastian Musiolik
66'
 
Шумски Якуб
67'
Гюткьяр Кристиан
1:0
72'
Модер Якуб
Filip Marchwinski
 
76'
 
Форбс Браун
Сапала Игор
81'
Пухач Тымотеуш
(Юзвяк Камиль)
2:0
82'
 
Тудор Фран
83'
Juliusz Letniowski
Пухач Тымотеуш
 
83'
 
Piotr Malinowski
Тудор Фран
83'
 
Bryan Nouvier
Щепаньски Милош
87'
Модер Якуб
(Гюткьяр Кристиан)
3:0
88'
Filip Szymczak
Гюткьяр Кристиан
 

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех
Висла Плоцк 0:2 Лех Лех 3:0 Пяст Лех 0:0 Корона Кельце Погонь Щецин 1:1 Лех Ресовя 0:4 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин Легия 2:1 Лех Лех 4:0 Висла Краков Гурник Забже 1:3 Лех Хробры 0:2 Лех Лех 1:1 Ягеллония Лехия Гданьск 2:1 Лех Лех 1:2 Краковия Ракув 2:3 Лех Арка Гдыня 0:0 Лех Лех 1:3 Шлёнск
Ракув Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув
Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув

Последние игры между собой

Лех: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув 2:3 Лех Экстракласса Ракув 1:0 Лех Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Краковия 21 12 3 6 30 - 16 39
2. Легия 20 12 2 6 40 - 20 38
3. Погонь Щецин 20 10 5 5 22 - 16 35
4. Шлёнск 21 9 8 4 29 - 23 35
5. Лех 21 9 7 5 36 - 20 34
6. Пяст 20 9 4 7 22 - 21 31
7. Лехия Гданьск 21 8 7 6 25 - 24 31
8. Висла Плоцк 20 9 3 8 25 - 32 30
9. Ягеллония 0:1 21 8 5 8 31 - 27 29
10. Заглембе Любин 20 8 4 8 31 - 28 28
11. Ракув 21 9 1 11 24 - 32 28
12. Гурник Забже 21 5 9 7 24 - 27 24
13. Корона Кельце 21 6 4 11 12 - 24 22
14. Арка Гдыня 21 5 6 10 17 - 29 21
15. Висла Краков 1:0 21 6 2 13 23 - 35 20
16. ЛКС Лодзь 20 4 2 14 20 - 37 14
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Tomas Petrasek получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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