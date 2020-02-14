Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Лехия Гданьск
0:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Пяст
0'
0:0
32' Не забитый пенальти
Пайшау Флавиу
39' Желтая карточка
Кристерс Тоберс
58'
12
Куцяк
Душан
77
Кобрынь
Рафал
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
22
Младенович
Филип
2
Кристерс
Тоберс
11
Мигалик
Ярослав
7
Гаёс
Мацей
32
Урбаньски
Кацпер
20
Конрадо
28
Пайшау
Флавиу
26
Плах
Франтишек
28
Рыманяк
Бартош
88
Корун
Урош
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
19
Sebastian
Milewski
11
Феликс
Хорхе
6
Хэйтли
Том
18
Соколовски
Патрик
9
Пажишек
Пётр
89
Тушыньски
Патрык
Лехия Гданьск
4-1-4-1
Пяст
4-1-3-2

Ход матча

32'
Пайшау Флавиу
0:0
39'
Кристерс Тоберс
 

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув
Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Лехия Гданьск Chelmianka Chelm 0:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Арка Гдыня 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Легия 1:2 Лехия Гданьск Грыф 2:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Лехия Гданьск 2:1 Лех Пяст 1:2 Лехия Гданьск
Пяст Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст
Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст Пяст 2:0 Легия Арка Гдыня 0:0 Пяст Skierniewice 1:5 Пяст Пяст 2:1 Ракув Краковия 2:0 Пяст Пяст 1:2 Лехия Гданьск Заглембе Любин 0:3 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Пяст: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Пяст 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 1:3 Лехия Гданьск Суперкубок Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Пяст Экстракласса
Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Пяст Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Пяст Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 21 13 2 6 43 - 21 41
2. Краковия 21 12 3 6 30 - 16 39
3. Погонь Щецин 21 11 5 5 25 - 18 38
4. Шлёнск 21 9 8 4 29 - 23 35
5. Пяст 0:0 22 10 5 7 24 - 21 35
6. Лех 21 9 7 5 36 - 20 34
7. Лехия Гданьск 0:0 22 8 8 6 25 - 24 32
8. Висла Плоцк 21 9 3 9 27 - 35 30
9. Ягеллония 21 8 5 8 31 - 29 29
10. Ракув 21 9 1 11 24 - 32 28
11. Заглембе Любин 21 8 4 9 31 - 30 28
12. Гурник Забже 22 6 9 7 26 - 27 27
13. Корона Кельце 21 6 4 11 12 - 24 22
14. Арка Гдыня 22 5 6 11 17 - 31 21
15. Висла Краков 21 6 2 13 25 - 35 20
16. ЛКС Лодзь 21 4 2 15 21 - 40 14
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Кристерс Тоберс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    ПРОМАХ - Пайшау Флавиу бьет пенальти, но не забивает!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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