Польша: Экстракласса 2019-2020
Лехия Гданьск
0:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Stadion Energa Gdansk
Пяст
0:0
32' Не забитый пенальтиПайшау Флавиу
39' Желтая карточкаКристерс Тоберс
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
88
Корун
Урош
14
Голубек
Якуб
11
Феликс
Хорхе
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Жук ПавелЗащитник
- Защитник
-
19 Фила КаролЗащитник
-
17 Гомеш ЖозеНападающий
- Нападающий
-
-
10 Egi Vikri
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Гук ТомашЗащитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
-
99 Karol Stanek
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
32'
0:0
39'
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +11 =3 -6Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув
Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Лехия Гданьск Chelmianka Chelm 0:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Арка Гдыня 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Легия 1:2 Лехия Гданьск Грыф 2:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Лехия Гданьск 2:1 Лех Пяст 1:2 Лехия Гданьск
Пяст Последние 20 матчей: +12 =2 -6Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст
Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст Пяст 2:0 Легия Арка Гдыня 0:0 Пяст Skierniewice 1:5 Пяст Пяст 2:1 Ракув Краковия 2:0 Пяст Пяст 1:2 Лехия Гданьск Заглембе Любин 0:3 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Пяст: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Пяст Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Пяст Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|21
|13
|2
|6
|43 - 21
|41
|2.
|Краковия
|21
|12
|3
|6
|30 - 16
|39
|3.
|Погонь Щецин
|21
|11
|5
|5
|25 - 18
|38
|4.
|Шлёнск
|21
|9
|8
|4
|29 - 23
|35
|5.
|Пяст
|0:0
|22
|10
|5
|7
|24 - 21
|35
|6.
|Лех
|21
|9
|7
|5
|36 - 20
|34
|7.
|Лехия Гданьск
|0:0
|22
|8
|8
|6
|25 - 24
|32
|8.
|Висла Плоцк
|21
|9
|3
|9
|27 - 35
|30
|9.
|Ягеллония
|21
|8
|5
|8
|31 - 29
|29
|10.
|Ракув
|21
|9
|1
|11
|24 - 32
|28
|11.
|Заглембе Любин
|21
|8
|4
|9
|31 - 30
|28
|12.
|Гурник Забже
|22
|6
|9
|7
|26 - 27
|27
|13.
|Корона Кельце
|21
|6
|4
|11
|12 - 24
|22
|14.
|Арка Гдыня
|22
|5
|6
|11
|17 - 31
|21
|15.
|Висла Краков
|21
|6
|2
|13
|25 - 35
|20
|16.
|ЛКС Лодзь
|21
|4
|2
|15
|21 - 40
|14
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