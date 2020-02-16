Польша: Экстракласса 2019-2020
Краковия
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Лех
39
Хелик
Михал
33
Пестка
Камил
5
Гол
Януш
14
Фиолич
Иван
25
Тиба
Педру
14
Dani
Ramirez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michal Probierz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Dani RamirezПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +13 =3 -4Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия
Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Краковия 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Краковия Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия Краковия 2:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:2 Краковия Краковия 1:1 Гурник Забже Висла Краков 0:1 Краковия Краковия 4:2 Ягеллония Краковия 1:2 Легия Краковия 2:0 Пяст Лех 1:2 Краковия Краковия 3:1 Арка Гдыня
Лех Последние 20 матчей: +10 =6 -4Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь
Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех Висла Плоцк 0:2 Лех Лех 3:0 Пяст Лех 0:0 Корона Кельце Погонь Щецин 1:1 Лех Ресовя 0:4 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин Легия 2:1 Лех Лех 4:0 Висла Краков Гурник Забже 1:3 Лех Хробры 0:2 Лех Лех 1:1 Ягеллония Лехия Гданьск 2:1 Лех Лех 1:2 Краковия Ракув 2:3 Лех Арка Гдыня 0:0 Лех
Последние игры между собой
Краковия: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Лех: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Лех 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:2 Лех Экстракласса Краковия 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Лех Экстракласса Лех 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 5:2 Лех Экстракласса Краковия 0:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:6 Лех Экстракласса Лех 1:1 Краковия Экстракласса Лех 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:3 Лех Экстракласса Краковия 1:0 Лех Экстракласса Краковия 1:4 Лех Кубок Лех 5:0 Краковия Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|22
|13
|3
|6
|45 - 23
|42
|2.
|Краковия
|0:0
|22
|12
|4
|6
|30 - 16
|40
|3.
|Погонь Щецин
|22
|11
|6
|5
|25 - 18
|39
|4.
|Шлёнск
|22
|9
|9
|4
|29 - 23
|36
|5.
|Лех
|0:0
|22
|9
|8
|5
|36 - 20
|35
|6.
|Пяст
|22
|10
|4
|8
|24 - 22
|34
|7.
|Лехия Гданьск
|22
|9
|7
|6
|26 - 24
|34
|8.
|Висла Плоцк
|22
|9
|4
|9
|27 - 35
|31
|9.
|Ягеллония
|22
|8
|6
|8
|31 - 29
|30
|10.
|Ракув
|22
|9
|2
|11
|26 - 34
|29
|11.
|Заглембе Любин
|22
|8
|4
|10
|31 - 31
|28
|12.
|Гурник Забже
|22
|6
|9
|7
|26 - 27
|27
|13.
|Висла Краков
|22
|7
|2
|13
|26 - 35
|23
|14.
|Корона Кельце
|22
|6
|5
|11
|12 - 24
|23
|15.
|Арка Гдыня
|22
|5
|6
|11
|17 - 31
|21
|16.
|ЛКС Лодзь
|22
|4
|3
|15
|21 - 40
|15
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