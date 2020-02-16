Польша: Экстракласса 2019-2020

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Краковия
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Лех
0' 2'
40
Michal
Peskovic
2
Рыпэ
Корнел
39
Хелик
Михал
85
Яблонски
Давид
33
Пестка
Камил
5
Гол
Януш
4
Ханка
Серджу
6
Лусюш
Сильвестер
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
14
Фиолич
Иван
21
Rafael
Guimarães
Lopes
IV
1
Ван
дер
Харт
Микки
38
Jakub
Kaminski
37
Шатка
Любомир
4
Рогне
Томас
22
Костевич
Владимир
7
Юзвяк
Камиль
6
Karlo
Muhar
25
Тиба
Педру
27
Пухач
Тымотеуш
14
Dani
Ramirez
9
Гюткьяр
Кристиан
Краковия
4-1-4-1
Лех
4-4-1-1

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия
Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Краковия 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Краковия Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия Краковия 2:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:2 Краковия Краковия 1:1 Гурник Забже Висла Краков 0:1 Краковия Краковия 4:2 Ягеллония Краковия 1:2 Легия Краковия 2:0 Пяст Лех 1:2 Краковия Краковия 3:1 Арка Гдыня
Лех Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь
Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех Висла Плоцк 0:2 Лех Лех 3:0 Пяст Лех 0:0 Корона Кельце Погонь Щецин 1:1 Лех Ресовя 0:4 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин Легия 2:1 Лех Лех 4:0 Висла Краков Гурник Забже 1:3 Лех Хробры 0:2 Лех Лех 1:1 Ягеллония Лехия Гданьск 2:1 Лех Лех 1:2 Краковия Ракув 2:3 Лех Арка Гдыня 0:0 Лех

Последние игры между собой

Краковия: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Лех: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Лех 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Лех Экстракласса Краковия 1:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Краковия Экстракласса
Лех 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:2 Лех Экстракласса Краковия 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Лех Экстракласса Лех 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 5:2 Лех Экстракласса Краковия 0:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:6 Лех Экстракласса Лех 1:1 Краковия Экстракласса Лех 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:3 Лех Экстракласса Краковия 1:0 Лех Экстракласса Краковия 1:4 Лех Кубок Лех 5:0 Краковия Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 22 13 3 6 45 - 23 42
2. Краковия 0:0 22 12 4 6 30 - 16 40
3. Погонь Щецин 22 11 6 5 25 - 18 39
4. Шлёнск 22 9 9 4 29 - 23 36
5. Лех 0:0 22 9 8 5 36 - 20 35
6. Пяст 22 10 4 8 24 - 22 34
7. Лехия Гданьск 22 9 7 6 26 - 24 34
8. Висла Плоцк 22 9 4 9 27 - 35 31
9. Ягеллония 22 8 6 8 31 - 29 30
10. Ракув 22 9 2 11 26 - 34 29
11. Заглембе Любин 22 8 4 10 31 - 31 28
12. Гурник Забже 22 6 9 7 26 - 27 27
13. Висла Краков 22 7 2 13 26 - 35 23
14. Корона Кельце 22 6 5 11 12 - 24 23
15. Арка Гдыня 22 5 6 11 17 - 31 21
16. ЛКС Лодзь 22 4 3 15 21 - 40 15
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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