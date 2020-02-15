Польша: Экстракласса 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2019-2020
ЛКС Лодзь
0:0
Перерыв

Стадион:
Висла Плоцк
0'
22' Желтая карточка
Видмайер Тадей
24' Желтая карточка
Przemyslaw Sajdak
44' Желтая карточка
Пионтек Лукаш
44' Желтая карточка
Амбросевич Мацей
1
Маляж
Аркадиуш
4
Artur
Bogusz
17
Carlos
Moros
5
Maciej
Dabrowski1
92
Видмайер
Тадей
28
Пионтек
Лукаш
26
Przemyslaw
Sajdak
10
Antonio
Dominguez
19
Тромбка
Михал
20
Pirulo
I
9
Samuel
Corral
30
Дене
Томас
2
Damian
Michalski
25
Жезничак
Якуб
18
Alan
Uryga
24
Angel
Garcia
II
46
Dawid
Kocyla
9
Швох
Матеуш
8
Фурман
Доминик
28
Амбросевич
Мацей
10
Меребашвили
Георгий
11
Кусвик
Гжегож
ЛКС Лодзь
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-5-1

Ход матча

22'
Видмайер Тадей
 
24'
Przemyslaw Sajdak
 
44'
Пионтек Лукаш
 
44'
 
Амбросевич Мацей

Предыдущие игры

ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь
Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Сосновец 0:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:4 Арка Гдыня Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:3 Легия Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк
Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомил Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк

Последние игры между собой

ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Висла Плоцк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Экстракласса Висла Плоцк 1:2 ЛКС Лодзь First League ЛКС Лодзь 1:0 Висла Плоцк First League
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 21 13 2 6 43 - 21 41
2. Краковия 21 12 3 6 30 - 16 39
3. Погонь Щецин 21 11 5 5 25 - 18 38
4. Шлёнск 21 9 8 4 29 - 23 35
5. Лех 21 9 7 5 36 - 20 34
6. Пяст 22 10 4 8 24 - 22 34
7. Лехия Гданьск 22 9 7 6 26 - 24 34
8. Висла Плоцк 0:0 22 9 4 9 27 - 35 31
9. Ягеллония 21 8 5 8 31 - 29 29
10. Ракув 21 9 1 11 24 - 32 28
11. Заглембе Любин 21 8 4 9 31 - 30 28
12. Гурник Забже 22 6 9 7 26 - 27 27
13. Корона Кельце 21 6 4 11 12 - 24 22
14. Арка Гдыня 22 5 6 11 17 - 31 21
15. Висла Краков 21 6 2 13 25 - 35 20
16. ЛКС Лодзь 0:0 22 4 3 15 21 - 40 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Амбросевич Мацей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Пионтек Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Przemyslaw Sajdak получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Видмайер Тадей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion LKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Участвуй в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА