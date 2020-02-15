Польша: Экстракласса 2019-2020
ЛКС Лодзь
0:0
Перерыв
Стадион: Stadion LKS
Висла Плоцк
22' Желтая карточкаВидмайер Тадей
24' Желтая карточкаPrzemyslaw Sajdak
44' Желтая карточкаПионтек Лукаш
44' Желтая карточкаАмбросевич Мацей
17
Carlos
Moros
20
Pirulo
I
30
Дене
Томас
18
Alan
Uryga
46
Dawid
Kocyla
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Carlos MorosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Pirulo IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Jakub WrobelНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Основной состав
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
-
46 Dawid KocylaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Ход матча
22'
44'
44'
Предыдущие игры
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +5 =1 -14Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь
Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Сосновец 0:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:4 Арка Гдыня Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:3 Легия Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +10 =2 -8Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк
Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомил Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк
Последние игры между собой
ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Висла Плоцк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|21
|13
|2
|6
|43 - 21
|41
|2.
|Краковия
|21
|12
|3
|6
|30 - 16
|39
|3.
|Погонь Щецин
|21
|11
|5
|5
|25 - 18
|38
|4.
|Шлёнск
|21
|9
|8
|4
|29 - 23
|35
|5.
|Лех
|21
|9
|7
|5
|36 - 20
|34
|6.
|Пяст
|22
|10
|4
|8
|24 - 22
|34
|7.
|Лехия Гданьск
|22
|9
|7
|6
|26 - 24
|34
|8.
|Висла Плоцк
|0:0
|22
|9
|4
|9
|27 - 35
|31
|9.
|Ягеллония
|21
|8
|5
|8
|31 - 29
|29
|10.
|Ракув
|21
|9
|1
|11
|24 - 32
|28
|11.
|Заглембе Любин
|21
|8
|4
|9
|31 - 30
|28
|12.
|Гурник Забже
|22
|6
|9
|7
|26 - 27
|27
|13.
|Корона Кельце
|21
|6
|4
|11
|12 - 24
|22
|14.
|Арка Гдыня
|22
|5
|6
|11
|17 - 31
|21
|15.
|Висла Краков
|21
|6
|2
|13
|25 - 35
|20
|16.
|ЛКС Лодзь
|0:0
|22
|4
|3
|15
|21 - 40
|15