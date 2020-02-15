Польша: Экстракласса 2019-2020
Ракув
2:2
Второй тайм: 87'
Стадион: Stadion Rakow
Легия
1:0
22' ГолSebastian Musiolik
34' Желтая карточкаMichal Karbownik
1:1
46' ГолLuquinhas1
48' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
1:1
48' Не забитый пенальтиБартл Даниэл
1:2
73' ГолКанте Хосе
2:2
78' ПенальтиPetr Schwarz
29
Шумски
Якуб
33
Ях
Ярослав
32
Тудор
Фран
10
Сапала
Игор
27
Бартл
Даниэл
17
Petr
Schwarz
22
Вшолек
Павел
20
Канте
Хосе
82
Luquinhas1
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
-
32 Тудор ФранПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
-
17 Petr SchwarzПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Форбс БраунНападающий
-
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
-
20 Канте ХосеПолузащитник
-
82 Luquinhas1Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Астис ИньякиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
Ход матча
22'
34'
46'
1:1
48'
48'
1:1
73'
1:2
78'
2:2
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +9 =1 -10Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже
Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск
Легия Последние 20 матчей: +13 =1 -6Легия 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 2:1 Легия Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия
Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия Легия 5:1 Гурник Забже Арка Гдыня 0:1 Легия Видзев Лодзь 2:3 Легия Легия 7:0 Висла Краков Легия 2:1 Лех Пяст 2:0 Легия Легия 1:2 Лехия Гданьск Краковия 1:2 Легия Висла Плоцк 1:0 Легия Ягеллония 0:0 Легия Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия
Последние игры между собой
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Легия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|2:2
|22
|13
|3
|6
|45 - 23
|42
|2.
|Краковия
|21
|12
|3
|6
|30 - 16
|39
|3.
|Погонь Щецин
|22
|11
|6
|5
|25 - 18
|39
|4.
|Шлёнск
|22
|9
|9
|4
|29 - 23
|36
|5.
|Лех
|21
|9
|7
|5
|36 - 20
|34
|6.
|Пяст
|22
|10
|4
|8
|24 - 22
|34
|7.
|Лехия Гданьск
|22
|9
|7
|6
|26 - 24
|34
|8.
|Висла Плоцк
|22
|9
|4
|9
|27 - 35
|31
|9.
|Ягеллония
|21
|8
|5
|8
|31 - 29
|29
|10.
|Ракув
|2:2
|22
|9
|2
|11
|26 - 34
|29
|11.
|Заглембе Любин
|21
|8
|4
|9
|31 - 30
|28
|12.
|Гурник Забже
|22
|6
|9
|7
|26 - 27
|27
|13.
|Корона Кельце
|21
|6
|4
|11
|12 - 24
|22
|14.
|Арка Гдыня
|22
|5
|6
|11
|17 - 31
|21
|15.
|Висла Краков
|21
|6
|2
|13
|25 - 35
|20
|16.
|ЛКС Лодзь
|22
|4
|3
|15
|21 - 40
|15