Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Ракув
2:2
Второй тайм: 87'

Стадион:
Легия
0'
1:0
22' Гол
Sebastian Musiolik
34' Желтая карточка
Michal Karbownik
1:1
46' Гол
Luquinhas1
48' Желтая карточка
Енджейчик Артур
1:1
48' Не забитый пенальти
Бартл Даниэл
1:2
73' Гол
Канте Хосе
2:2
78' Пенальти
Petr Schwarz
87'
29
Шумски
Якуб
89
Daniel
Mikolajewski
14
Kamil
Koscielny
33
Ях
Ярослав
32
Тудор
Фран
18
Бабенко
Руслан
10
Сапала
Игор
27
Бартл
Даниэл
17
Petr
Schwarz
13
Piotr
Malinowski
9
Sebastian
Musiolik
1
Маецки
Радослав
29
Вешович
Марко
5
Левчук
Игор
55
Енджейчик
Артур
14
Michal
Karbownik
7
Антолич
Домагой
24
Andre
Martins1
22
Вшолек
Павел
20
Канте
Хосе
82
Luquinhas1
39
Maciej
Rosolek
Ракув
3-4-2-1
Легия
4-2-3-1

Ход матча

22'
Sebastian Musiolik
(Petr Schwarz)
1:0
34'
 
Michal Karbownik
46'
1:1
Luquinhas1
48'
 
Енджейчик Артур
48'
Бартл Даниэл
1:1
54'
 
Гвилия Валериане
Maciej Rosolek
69'
Кун Патрик
Бартл Даниэл
 
72'
 
Mateusz Cholewiak
Вшолек Павел
73'
1:2
Канте Хосе
78'
Petr Schwarz
2:2
81'
Форбс Браун
Petr Schwarz
 

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже
Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск
Легия Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Легия 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 2:1 Легия Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия
Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия Легия 5:1 Гурник Забже Арка Гдыня 0:1 Легия Видзев Лодзь 2:3 Легия Легия 7:0 Висла Краков Легия 2:1 Лех Пяст 2:0 Легия Легия 1:2 Лехия Гданьск Краковия 1:2 Легия Висла Плоцк 1:0 Легия Ягеллония 0:0 Легия Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия

Последние игры между собой

Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Легия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Легия 3:1 Ракув Экстракласса Ракув 2:1 Легия Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 2:2 22 13 3 6 45 - 23 42
2. Краковия 21 12 3 6 30 - 16 39
3. Погонь Щецин 22 11 6 5 25 - 18 39
4. Шлёнск 22 9 9 4 29 - 23 36
5. Лех 21 9 7 5 36 - 20 34
6. Пяст 22 10 4 8 24 - 22 34
7. Лехия Гданьск 22 9 7 6 26 - 24 34
8. Висла Плоцк 22 9 4 9 27 - 35 31
9. Ягеллония 21 8 5 8 31 - 29 29
10. Ракув 2:2 22 9 2 11 26 - 34 29
11. Заглембе Любин 21 8 4 9 31 - 30 28
12. Гурник Забже 22 6 9 7 26 - 27 27
13. Корона Кельце 21 6 4 11 12 - 24 22
14. Арка Гдыня 22 5 6 11 17 - 31 21
15. Висла Краков 21 6 2 13 25 - 35 20
16. ЛКС Лодзь 22 4 3 15 21 - 40 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Michal Karbownik получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Sebastian Musiolik бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rakow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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