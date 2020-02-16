Польша: Экстракласса 2019-2020

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Ягеллония
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Корона Кельце
0'
1:0
11' Гол
Пульич Яков
45'+6
1
Илиев
Деян
2
Кадлец
Андрей
25
Цэру
Богдан
15
Zoran
Arsenic
27
Bartlomiej
Wdowik
6
Романчук
Тарас
14
Пржикрыл
Томаш
26
Поспишил
Мартин
11
Имас
Хесус
10
Камара
Хуан
21
Пульич
Яков
88
Marek
Koziol
22
Mateusz
Spychala
5
Ковачевич
Аднан
33
Маркес
Иван
25
Grzegorz
Szymusik
39
Пачинда
Эрик
8
Радин
Милан
26
D'Sean
Theobalds
27
Пучко
Матей
9
Bojan
Cecaric
70
Форселль
Петтери
Ягеллония
4-1-4-1
Корона Кельце
4-4-2

Ход матча

11'
Пульич Яков
(Поспишил Мартин)
1:0

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск
Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония Лех 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Легия Корона Кельце 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:2 Висла Краков Ягеллония 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония
Корона Кельце Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Краковия
Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Легия 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 3:0 Ракув Лех 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Шлёнск Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Корона Кельце

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Корона Кельце: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Корона Кельце 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:3 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:1 Ягеллония Экстракласса Корона Кельце 0:3 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 5:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:3 Ягеллония Экстракласса Корона Кельце 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:2 Ягеллония Экстракласса Корона Кельце 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 3:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:4 Корона Кельце Экстракласса Ягеллония 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 4:1 Ягеллония Экстракласса Корона Кельце 5:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:0 Ягеллония Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 22 13 3 6 45 - 23 42
2. Краковия 21 12 3 6 30 - 16 39
3. Погонь Щецин 22 11 6 5 25 - 18 39
4. Шлёнск 22 9 9 4 29 - 23 36
5. Лех 21 9 7 5 36 - 20 34
6. Пяст 22 10 4 8 24 - 22 34
7. Лехия Гданьск 22 9 7 6 26 - 24 34
8. Висла Плоцк 22 9 4 9 27 - 35 31
9. Ягеллония 0:0 22 8 6 8 31 - 29 30
10. Ракув 22 9 2 11 26 - 34 29
11. Заглембе Любин 21 8 4 9 31 - 30 28
12. Гурник Забже 22 6 9 7 26 - 27 27
13. Корона Кельце 0:0 22 6 5 11 12 - 24 23
14. Арка Гдыня 22 5 6 11 17 - 31 21
15. Висла Краков 21 6 2 13 25 - 35 20
16. ЛКС Лодзь 22 4 3 15 21 - 40 15
  • Первый тайм
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Пульич Яков бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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