Польша: Экстракласса 2019-2020
Ягеллония
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Городской стадион Белостока
Корона Кельце
1:0
11' ГолПульич Яков
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
10
Камара
Хуан
21
Пульич
Яков
88
Marek
Koziol
33
Маркес
Иван
39
Пачинда
Эрик
27
Пучко
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
10 Камара ХуанПолузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Основной состав
-
88 Marek KoziolВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
-
39 Пачинда ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пучко МатейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Келб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Andres Lioi
-
-
-
-
-
Главный тренер: Miroslaw Smyla
Ход матча
11'
1:0
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =4 -9Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск
Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония Лех 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Легия Корона Кельце 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:2 Висла Краков Ягеллония 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония
Корона Кельце Последние 20 матчей: +5 =4 -11Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Краковия
Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Легия 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 3:0 Ракув Лех 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Шлёнск Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Корона Кельце
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Корона Кельце: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ягеллония 5:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:3 Ягеллония Экстракласса Корона Кельце 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:2 Ягеллония Экстракласса Корона Кельце 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 3:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:4 Корона Кельце Экстракласса Ягеллония 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 4:1 Ягеллония Экстракласса Корона Кельце 5:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:0 Ягеллония Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|22
|13
|3
|6
|45 - 23
|42
|2.
|Краковия
|21
|12
|3
|6
|30 - 16
|39
|3.
|Погонь Щецин
|22
|11
|6
|5
|25 - 18
|39
|4.
|Шлёнск
|22
|9
|9
|4
|29 - 23
|36
|5.
|Лех
|21
|9
|7
|5
|36 - 20
|34
|6.
|Пяст
|22
|10
|4
|8
|24 - 22
|34
|7.
|Лехия Гданьск
|22
|9
|7
|6
|26 - 24
|34
|8.
|Висла Плоцк
|22
|9
|4
|9
|27 - 35
|31
|9.
|Ягеллония
|0:0
|22
|8
|6
|8
|31 - 29
|30
|10.
|Ракув
|22
|9
|2
|11
|26 - 34
|29
|11.
|Заглембе Любин
|21
|8
|4
|9
|31 - 30
|28
|12.
|Гурник Забже
|22
|6
|9
|7
|26 - 27
|27
|13.
|Корона Кельце
|0:0
|22
|6
|5
|11
|12 - 24
|23
|14.
|Арка Гдыня
|22
|5
|6
|11
|17 - 31
|21
|15.
|Висла Краков
|21
|6
|2
|13
|25 - 35
|20
|16.
|ЛКС Лодзь
|22
|4
|3
|15
|21 - 40
|15