Польша: Экстракласса 2019-2020

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Погонь Щецин
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Шлёнск
0'
0:0
4' Не забитый пенальти
Экспозито Эрик
24'
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Костас
23
Цех
Бенедикт
77
Ricardo
Nunes
III
28
Подставски
Томаш
27
Sebastian
Kowalczyk
8
Дабровски
Дамьян
29
Листковски
Марчин
10
Спиридонович
Срдан
7
Michalis
Manias
1
Путноцки
Матуш
18
Мусонда
Лубамба
3
Целебан
Пётр
23
Живулич
Диего
4
Штиглец
Дино
21
Jakub
Labojko
29
Мончиньски
Кжиштоф
7
Пих
Роберт
6
Храпек
Михал
8
Плахета
Пшемыслав
9
Экспозито
Эрик
Погонь Щецин
4-1-4-1
Шлёнск
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:0
Экспозито Эрик

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце
Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Погонь Щецин
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех
Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Гурник Забже 0:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Краковия Лех 1:3 Шлёнск

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 6
Шлёнск: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 3
Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 2:0 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Шлёнск Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 21 13 2 6 43 - 21 41
2. Краковия 21 12 3 6 30 - 16 39
3. Погонь Щецин 0:0 22 11 6 5 25 - 18 39
4. Шлёнск 0:0 22 9 9 4 29 - 23 36
5. Лех 21 9 7 5 36 - 20 34
6. Пяст 22 10 4 8 24 - 22 34
7. Лехия Гданьск 22 9 7 6 26 - 24 34
8. Висла Плоцк 22 9 4 9 27 - 35 31
9. Ягеллония 21 8 5 8 31 - 29 29
10. Ракув 21 9 1 11 24 - 32 28
11. Заглембе Любин 21 8 4 9 31 - 30 28
12. Гурник Забже 22 6 9 7 26 - 27 27
13. Корона Кельце 21 6 4 11 12 - 24 22
14. Арка Гдыня 22 5 6 11 17 - 31 21
15. Висла Краков 21 6 2 13 25 - 35 20
16. ЛКС Лодзь 22 4 3 15 21 - 40 15
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    ПРОМАХ - Экспозито Эрик бьет пенальти, но не забивает!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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