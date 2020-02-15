Польша: Экстракласса 2019-2020
Погонь Щецин
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Stadion Florian Krygier
Шлёнск
0:0
4' Не забитый пенальтиЭкспозито Эрик
23
Цех
Бенедикт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 David StecПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Damian GaskaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
Ход матча
4'
0:0
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =4 -7Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце
Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Погонь Щецин
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =7 -5Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех
Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Гурник Забже 0:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Краковия Лех 1:3 Шлёнск
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 6
Шлёнск: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 3
Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|21
|13
|2
|6
|43 - 21
|41
|2.
|Краковия
|21
|12
|3
|6
|30 - 16
|39
|3.
|Погонь Щецин
|0:0
|22
|11
|6
|5
|25 - 18
|39
|4.
|Шлёнск
|0:0
|22
|9
|9
|4
|29 - 23
|36
|5.
|Лех
|21
|9
|7
|5
|36 - 20
|34
|6.
|Пяст
|22
|10
|4
|8
|24 - 22
|34
|7.
|Лехия Гданьск
|22
|9
|7
|6
|26 - 24
|34
|8.
|Висла Плоцк
|22
|9
|4
|9
|27 - 35
|31
|9.
|Ягеллония
|21
|8
|5
|8
|31 - 29
|29
|10.
|Ракув
|21
|9
|1
|11
|24 - 32
|28
|11.
|Заглембе Любин
|21
|8
|4
|9
|31 - 30
|28
|12.
|Гурник Забже
|22
|6
|9
|7
|26 - 27
|27
|13.
|Корона Кельце
|21
|6
|4
|11
|12 - 24
|22
|14.
|Арка Гдыня
|22
|5
|6
|11
|17 - 31
|21
|15.
|Висла Краков
|21
|6
|2
|13
|25 - 35
|20
|16.
|ЛКС Лодзь
|22
|4
|3
|15
|21 - 40
|15