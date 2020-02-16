Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Оденсе
0:2
Второй тайм: 73'
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 9576
Брондбю
0:1
8' ГолЮнг Антони
18' Желтая карточкаКристенсен Лассе
26' Желтая карточкаМадс Фрокьяер-Йенсен
38' Желтая карточкаДжейбали Иссам
42' Желтая карточкаРустед Сигурд
0:2
60' ГолКристенсен Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
-
29 Peter Bjur
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
0:1
18'
38'
42'
60'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 1
-
1 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7Оденсе 3:0 Хорсенс Оденсе 1:1 Радник Сурдулица Рубин 0:1 Оденсе Рапид Вена 0:0 Оденсе
Оденсе 3:1 Хельсинборг Оденсе 3:0 Мидделфарт Копенгаген 2:1 Оденсе Оденсе 0:0 Ольборг Хорсенс 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Оденсе Люнгбю 4:3 Оденсе Оденсе 2:1 Хобро Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:1 Нордшелланн Ольборг 1:0 Оденсе Оденсе 3:0 Хорсенс Митьюлланд 0:1 Оденсе Оттеруп 0:2 Оденсе Оденсе 1:2 Орхус
Брондбю Последние 20 матчей: +11 =1 -8Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг
Брондбю 3:0 Видовре Брондбю 2:0 Аварта Брондбю 1:1 Хобро Брондбю 1:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Эсбьерг Силькеборг 0:1 Брондбю Брондбю 0:1 Сённерйюск Брондбю 5:2 Раннерс Люнгбю 0:3 Брондбю Брондбю 3:1 Копенгаген Сённерйюск 2:1 Брондбю Скив 2:3 Брондбю Эсбьерг 3:1 Брондбю Брондбю 4:2 Нордшелланн
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Брондбю: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Брондбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Брондбю Суперлига Дании Оденсе 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:5 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:3 Оденсе Суперлига Дании
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|20
|16
|2
|2
|32 - 13
|50
|2.
|Копенгаген
|21
|15
|2
|4
|37 - 22
|47
|3.
|Орхус
|20
|11
|3
|6
|34 - 22
|36
|4.
|Брондбю
|2:0
|21
|11
|2
|8
|39 - 29
|35
|5.
|Раннерс
|20
|9
|3
|8
|35 - 28
|30
|6.
|Ольборг
|21
|8
|5
|8
|32 - 24
|29
|7.
|Нордшелланн
|20
|8
|4
|8
|34 - 30
|28
|8.
|Люнгбю
|20
|8
|4
|8
|26 - 33
|28
|9.
|Оденсе
|0:2
|21
|8
|3
|10
|29 - 26
|27
|10.
|Хорсенс
|20
|7
|4
|9
|18 - 32
|25
|11.
|Сённерйюск
|21
|6
|7
|8
|27 - 35
|25
|12.
|Хобро
|21
|2
|11
|8
|21 - 30
|17
|13.
|Эсбьерг
|21
|4
|4
|13
|18 - 35
|16
|14.
|Силькеборг
|21
|2
|4
|15
|25 - 48
|10
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