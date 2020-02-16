Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Оденсе
0:2
Второй тайм: 73'

Стадион: Зрители: 9576
Брондбю
0'
0:1
8' Гол
Юнг Антони
18' Желтая карточка
Кристенсен Лассе
26' Желтая карточка
Мадс Фрокьяер-Йенсен
38' Желтая карточка
Джейбали Иссам
42' Желтая карточка
Рустед Сигурд
0:2
60' Гол
Кристенсен Лассе
73'
27
Oliver
Christensen
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
3
Alexander
Juel
Andersen
4
Лаурсен
Райан
23
Клеве
Троэльс
8
Джанус
Драчманн
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
20
Лаурсен
Якоб-Баррет
10
Свеннсен
Сандер
7
Джейбали
Иссам
1
Швебе
Марвин
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
2
Гаммельбю
Йенс-Мартин
25
Anis
Ben
Slimane
19
Morten
Frendrup
21
Кристенсен
Лассе
14
Менса
Кевин
27
Хедлунд
Симон
9
Мраз
Самуэл
Оденсе
3-5-2
Брондбю
3-5-2

Ход матча

8'
0:1
Юнг Антони
18'
 
Кристенсен Лассе
26'
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
38'
Джейбали Иссам
 
42'
 
Рустед Сигурд
53'
Трандарсон Арон-Элис
Джанус Драчманн
 
60'
 
Anton Skipper
Рустед Сигурд
60'
0:2
Кристенсен Лассе
64'
Миккель Хиллегард
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
67'
 
Уре Микаэль
Мраз Самуэл

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Оденсе 3:0 Хорсенс Оденсе 1:1 Радник Сурдулица Рубин 0:1 Оденсе Рапид Вена 0:0 Оденсе
Оденсе 3:1 Хельсинборг Оденсе 3:0 Мидделфарт Копенгаген 2:1 Оденсе Оденсе 0:0 Ольборг Хорсенс 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Оденсе Люнгбю 4:3 Оденсе Оденсе 2:1 Хобро Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:1 Нордшелланн Ольборг 1:0 Оденсе Оденсе 3:0 Хорсенс Митьюлланд 0:1 Оденсе Оттеруп 0:2 Оденсе Оденсе 1:2 Орхус
Брондбю Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг
Брондбю 3:0 Видовре Брондбю 2:0 Аварта Брондбю 1:1 Хобро Брондбю 1:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Эсбьерг Силькеборг 0:1 Брондбю Брондбю 0:1 Сённерйюск Брондбю 5:2 Раннерс Люнгбю 0:3 Брондбю Брондбю 3:1 Копенгаген Сённерйюск 2:1 Брондбю Скив 2:3 Брондбю Эсбьерг 3:1 Брондбю Брондбю 4:2 Нордшелланн

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Брондбю: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Брондбю 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Брондбю Суперлига Дании
Брондбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Брондбю Суперлига Дании Оденсе 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:5 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:3 Оденсе Суперлига Дании
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 20 16 2 2 32 - 13 50
2. Копенгаген 21 15 2 4 37 - 22 47
3. Орхус 20 11 3 6 34 - 22 36
4. Брондбю 2:0 21 11 2 8 39 - 29 35
5. Раннерс 20 9 3 8 35 - 28 30
6. Ольборг 21 8 5 8 32 - 24 29
7. Нордшелланн 20 8 4 8 34 - 30 28
8. Люнгбю 20 8 4 8 26 - 33 28
9. Оденсе 0:2 21 8 3 10 29 - 26 27
10. Хорсенс 20 7 4 9 18 - 32 25
11. Сённерйюск 21 6 7 8 27 - 35 25
12. Хобро 21 2 11 8 21 - 30 17
13. Эсбьерг 21 4 4 13 18 - 35 16
14. Силькеборг 21 2 4 15 25 - 48 10
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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