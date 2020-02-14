Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Эсбьерг
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Блю-Уотер Арена
Копенгаген
25
Бринч
Йеппе
20
Soeren
Reese
17
Конбой
Кевин
38
Лунги
Якоб
12
Кужава
Рафал
77
Эрцег
Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
- Защитник
-
20 Soeren ReeseЗащитник
-
17 Конбой КевинЗащитник
-
38 Лунги ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Кужава РафалПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Эрцег АнтеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Mads Larsen
-
-
-
Главный тренер: Ольсен Ларс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Н'Дойе ДамеНападающий
-
18 Майкл СантосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Пеп МасПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Эсбьерг Последние 20 матчей: +4 =3 -13Словацко 2:0 Эсбьерг Оренбург 1:0 Эсбьерг Фредерисия 2:2 Эсбьерг Митьюлланд 4:1 Эсбьерг
Эсбьерг 3:4 Коллинг Раннерс 3:0 Эсбьерг Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Орхус Силькеборг 1:2 Эсбьерг Брондбю 2:1 Эсбьерг АБ 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хорсенс Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Копенгаген 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:1 Эсбьерг Мариенлюст 2:5 Эсбьерг Эсбьерг 3:1 Брондбю Эсбьерг 0:3 Раннерс Орхус 1:0 Эсбьерг
Копенгаген Последние 20 матчей: +12 =3 -5Копенгаген 0:1 Орхус Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 Астана Копенгаген 2:0 Хальмстад
Копенгаген 2:1 Оденсе Копенгаген 0:1 Мальмё Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Брондбю Лугано 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Хобро Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Динамо Киев Копенгаген 3:0 Сённерйюск Копенгаген 4:1 Нордшелланн Орхус 1:2 Копенгаген Динамо Киев 1:1 Копенгаген Копенгаген 3:1 Эсбьерг Брондбю 3:1 Копенгаген Мальмё 1:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Силькеборг
Последние игры между собой
Эсбьерг: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Копенгаген: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Эсбьерг 0:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:4 Копенгаген Суперлига Дании Эсбьерг 1:4 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Копенгаген Кубок Копенгаген 1:1 Эсбьерг Кубок Эсбьерг 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании Копенгаген 2:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Копенгаген 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Копенгаген Суперлига Дании
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|20
|16
|2
|2
|32 - 13
|50
|2.
|Копенгаген
|0:0
|21
|15
|3
|3
|37 - 21
|48
|3.
|Орхус
|20
|11
|3
|6
|34 - 22
|36
|4.
|Брондбю
|20
|10
|2
|8
|37 - 29
|32
|5.
|Раннерс
|20
|9
|3
|8
|35 - 28
|30
|6.
|Нордшелланн
|20
|8
|4
|8
|34 - 30
|28
|7.
|Люнгбю
|20
|8
|4
|8
|26 - 33
|28
|8.
|Оденсе
|20
|8
|3
|9
|29 - 24
|27
|9.
|Ольборг
|20
|7
|5
|8
|30 - 24
|26
|10.
|Хорсенс
|20
|7
|4
|9
|18 - 32
|25
|11.
|Сённерйюск
|20
|5
|7
|8
|24 - 34
|22
|12.
|Хобро
|20
|2
|11
|7
|20 - 27
|17
|13.
|Эсбьерг
|0:0
|21
|3
|5
|13
|17 - 35
|14
|14.
|Силькеборг
|20
|2
|4
|14
|25 - 46
|10
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