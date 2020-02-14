Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Эсбьерг
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Копенгаген
0' 15'
1
Манноне
Вито
25
Бринч
Йеппе
8
Остин
Родольф
20
Soeren
Reese
17
Конбой
Кевин
38
Лунги
Якоб
6
Парунашвили
Лаша
12
Кужава
Рафал
7
Кауко
Йони
77
Эрцег
Анте
23
Яковенко
Юрий
21
Йонссон
Карл-Йохан
2
Варела
Гильермо
4
Папаяннопулос
Сотирис
5
Бьеллан
Андреас
3
Бенгтссон
Пьер
33
Фальк
Расмус
6
Стаге
Йенс
10
Зека
Карлос
11
Дарами
Мохаммед
14
Н'Дойе
Даме
18
Майкл
Сантос
Эсбьерг
4-2-3-1
Копенгаген
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Эсбьерг Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Словацко 2:0 Эсбьерг Оренбург 1:0 Эсбьерг Фредерисия 2:2 Эсбьерг Митьюлланд 4:1 Эсбьерг
Эсбьерг 3:4 Коллинг Раннерс 3:0 Эсбьерг Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Орхус Силькеборг 1:2 Эсбьерг Брондбю 2:1 Эсбьерг АБ 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хорсенс Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Копенгаген 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:1 Эсбьерг Мариенлюст 2:5 Эсбьерг Эсбьерг 3:1 Брондбю Эсбьерг 0:3 Раннерс Орхус 1:0 Эсбьерг
Копенгаген Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Копенгаген 0:1 Орхус Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 Астана Копенгаген 2:0 Хальмстад
Копенгаген 2:1 Оденсе Копенгаген 0:1 Мальмё Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Брондбю Лугано 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Хобро Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Динамо Киев Копенгаген 3:0 Сённерйюск Копенгаген 4:1 Нордшелланн Орхус 1:2 Копенгаген Динамо Киев 1:1 Копенгаген Копенгаген 3:1 Эсбьерг Брондбю 3:1 Копенгаген Мальмё 1:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Силькеборг

Последние игры между собой

Эсбьерг: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Копенгаген: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Копенгаген 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 4:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании
Эсбьерг 0:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:4 Копенгаген Суперлига Дании Эсбьерг 1:4 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Копенгаген Кубок Копенгаген 1:1 Эсбьерг Кубок Эсбьерг 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании Копенгаген 2:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Копенгаген 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Копенгаген Суперлига Дании
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 20 16 2 2 32 - 13 50
2. Копенгаген 0:0 21 15 3 3 37 - 21 48
3. Орхус 20 11 3 6 34 - 22 36
4. Брондбю 20 10 2 8 37 - 29 32
5. Раннерс 20 9 3 8 35 - 28 30
6. Нордшелланн 20 8 4 8 34 - 30 28
7. Люнгбю 20 8 4 8 26 - 33 28
8. Оденсе 20 8 3 9 29 - 24 27
9. Ольборг 20 7 5 8 30 - 24 26
10. Хорсенс 20 7 4 9 18 - 32 25
11. Сённерйюск 20 5 7 8 24 - 34 22
12. Хобро 20 2 11 7 20 - 27 17
13. Эсбьерг 0:0 21 3 5 13 17 - 35 14
14. Силькеборг 20 2 4 14 25 - 46 10
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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