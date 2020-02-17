Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Митьюлланд
1:0
Второй тайм: 66'
Стадион: МСХ Арена
Люнгбю
1:0
30' ГолДрейер Андерс
58' Желтая карточкаРомер Марсель
38
Frank
Onyeka
11
Мабиль
Авер
26
Вибе
Лассе
18
Шиембе
Кевин
21
Хебо
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Frank OnyekaПолузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Вибе ЛассеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Шварц РонниНападающий
-
49 Aral Simsir
-
-
Главный тренер: Brian Priske
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хебо МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
-
11 Andre RielНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
30'
58'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
4 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +14 =1 -5Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Митьюлланд 2:0 Шаньдун Лунэн Митьюлланд 0:1 Фредерисия Хаммарбю 0:4 Митьюлланд
Силькеборг 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:3 Орхус Брондбю 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Силькеборг Оденсе 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Ольборг 0:1 Митьюлланд Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Раннерс Силькеборг 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Оденсе Фремад Амагер 1:0 Митьюлланд Копенгаген 0:0 Митьюлланд Люнгбю 0:3 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Брондбю
Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =5 -7Люнгбю 0:1 Нюкёбинг Эстерсунд 1:1 Люнгбю Хельсинборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 3:1 Видовре
Ганза 2:0 Люнгбю Люнгбю 1:0 Силькеборг Орхус 1:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Нордшелланн Сённерйюск 2:2 Люнгбю Люнгбю 4:3 Оденсе Раннерс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хорсенс Люнгбю 0:3 Брондбю Нордшелланн 1:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хобро Силькеборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 0:3 Митьюлланд Фремад Амагер 1:1 Люнгбю Хорсенс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Раннерс
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Люнгбю: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Люнгбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Митьюлланд Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Люнгбю САС Лигаен Митьюлланд 2:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:0 Митьюлланд САС Лигаен Митьюлланд 4:4 Люнгбю САС Лигаен Митьюлланд 1:2 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:2 Митьюлланд САС Лигаен Митьюлланд 2:1 Люнгбю САС Лигаен
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|1:0
|21
|17
|2
|2
|33 - 13
|53
|2.
|Копенгаген
|21
|15
|2
|4
|37 - 22
|47
|3.
|Орхус
|20
|11
|3
|6
|34 - 22
|36
|4.
|Брондбю
|21
|11
|2
|8
|39 - 29
|35
|5.
|Раннерс
|20
|9
|3
|8
|35 - 28
|30
|6.
|Ольборг
|21
|8
|5
|8
|32 - 24
|29
|7.
|Нордшелланн
|20
|8
|4
|8
|34 - 30
|28
|8.
|Люнгбю
|0:1
|21
|8
|4
|9
|26 - 34
|28
|9.
|Оденсе
|21
|8
|3
|10
|29 - 26
|27
|10.
|Хорсенс
|20
|7
|4
|9
|18 - 32
|25
|11.
|Сённерйюск
|21
|6
|7
|8
|27 - 35
|25
|12.
|Хобро
|21
|2
|11
|8
|21 - 30
|17
|13.
|Эсбьерг
|21
|4
|4
|13
|18 - 35
|16
|14.
|Силькеборг
|21
|2
|4
|15
|25 - 48
|10
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