Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Митьюлланд
1:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Люнгбю
0'
1:0
30' Гол
Дрейер Андерс
58' Желтая карточка
Ромер Марсель
66'
1
Хансен
Йеспер
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Paulo
Victor
IV1
3
Спарв
Тим
38
Frank
Onyeka
11
Мабиль
Авер
36
Дрейер
Андерс
34
Андерсон
Микаэль
26
Вибе
Лассе
31
Thomas
Mikkelsen
III
18
Шиембе
Кевин
14
Nikolaj
Geertsen
23
Грегор
Паскаль
9
Фосгаард
Лассе
21
Хебо
Матиас
2
Kasper
Enghardt
30
Ромер
Марсель
4
Да
Силва
Патрик
26
Гюткьяер
Фредерик
16
Нильсен
Эмиль
Митьюлланд
4-2-3-1
Люнгбю
3-5-2

Ход матча

30'
Дрейер Андерс
(Paulo Victor IV1)
1:0
46'
 
Чорлу Резан
Хебо Матиас
58'
 
Ромер Марсель
61'
Шварц Ронни
Вибе Лассе
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 4 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Митьюлланд 2:0 Шаньдун Лунэн Митьюлланд 0:1 Фредерисия Хаммарбю 0:4 Митьюлланд
Силькеборг 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:3 Орхус Брондбю 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Силькеборг Оденсе 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Ольборг 0:1 Митьюлланд Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Раннерс Силькеборг 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Оденсе Фремад Амагер 1:0 Митьюлланд Копенгаген 0:0 Митьюлланд Люнгбю 0:3 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Брондбю
Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Люнгбю 0:1 Нюкёбинг Эстерсунд 1:1 Люнгбю Хельсинборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 3:1 Видовре
Ганза 2:0 Люнгбю Люнгбю 1:0 Силькеборг Орхус 1:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Нордшелланн Сённерйюск 2:2 Люнгбю Люнгбю 4:3 Оденсе Раннерс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хорсенс Люнгбю 0:3 Брондбю Нордшелланн 1:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хобро Силькеборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 0:3 Митьюлланд Фремад Амагер 1:1 Люнгбю Хорсенс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Раннерс

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Люнгбю: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Люнгбю 0:3 Митьюлланд Суперлига Дании Люнгбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Люнгбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:3 Люнгбю Суперлига Дании
Люнгбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Митьюлланд Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Люнгбю САС Лигаен Митьюлланд 2:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:0 Митьюлланд САС Лигаен Митьюлланд 4:4 Люнгбю САС Лигаен Митьюлланд 1:2 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:2 Митьюлланд САС Лигаен Митьюлланд 2:1 Люнгбю САС Лигаен
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 1:0 21 17 2 2 33 - 13 53
2. Копенгаген 21 15 2 4 37 - 22 47
3. Орхус 20 11 3 6 34 - 22 36
4. Брондбю 21 11 2 8 39 - 29 35
5. Раннерс 20 9 3 8 35 - 28 30
6. Ольборг 21 8 5 8 32 - 24 29
7. Нордшелланн 20 8 4 8 34 - 30 28
8. Люнгбю 0:1 21 8 4 9 26 - 34 28
9. Оденсе 21 8 3 10 29 - 26 27
10. Хорсенс 20 7 4 9 18 - 32 25
11. Сённерйюск 21 6 7 8 27 - 35 25
12. Хобро 21 2 11 8 21 - 30 17
13. Эсбьерг 21 4 4 13 18 - 35 16
14. Силькеборг 21 2 4 15 25 - 48 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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