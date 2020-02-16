Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Сённерйюск
3:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
Хобро
0'
19' Желтая карточка
Абсалонсен Йохан
23' Желтая карточка
Christian Cappis
1:0
31' Гол
Абсалонсен Йохан
38' Желтая карточка
Jesper Boege
2:0
45' Гол
Anders Jacobsen II
3:0
52' Гол
Хассан Рилван
62'
28
Милиц
Себастьян
21
Jeppe
Simonsen
26
Бангор
Патрик
2
Stefan
Gartenmann
18
Nicholas
Marfelt
6
Йонссон
Эггерт
9
Alexander
Bah
77
Хассан
Рилван
90
Альбек
Мадс
15
Абсалонсен
Йохан
10
Anders
Jacobsen
II
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
2
Якобсен
Симон
24
Rasmus
Minor
Petersen
27
Mathias
Haarup
12
Дамборг
Йонас
11
Emmanuel
Sabbi
18
Christian
Cappis
17
Бабаян
Эдгар
9
Imed
Louati1
10
Киркеволд
Пол
Сённерйюск
4-1-4-1
Хобро
4-1-4-1

Ход матча

19'
Абсалонсен Йохан
 
23'
 
Christian Cappis
31'
Абсалонсен Йохан
(Anders Jacobsen II)
1:0
38'
 
Jesper Boege
45'
Anders Jacobsen II
2:0
46'
 
Педерсен Миккель
Дамборг Йонас
52'
Хассан Рилван
3:0
59'
 
Jacob Tjoernelund
Jesper Boege

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Бачка Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905
Виборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Коллинг Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Раннерс 3:0 Сённерйюск Сённерйюск 2:2 Люнгбю Орхус 4:2 Сённерйюск Копенгаген 3:0 Сённерйюск Брондбю 0:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Ольборг Сённерйюск 1:4 Нордшелланн Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Брондбю Видовре 2:4 Сённерйюск Хобро 1:1 Сённерйюск
Хобро Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Хобро 0:0 Скив Хобро 2:0 Фредерисия Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Хобро 4:2 Хорсенс
Брондбю 1:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Хобро Копенгаген 2:1 Хобро Хобро 2:2 Нордшелланн Оденсе 2:1 Хобро Хобро 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:0 Хобро Хобро 0:2 Ольборг Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:1 Хобро

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 3
Хобро: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 6
Хобро 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Хобро 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 1:0 Хобро Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Хобро 3:0 Сённерйюск Товарищеские матчи Хобро 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Хобро Товарищеские матчи Сённерйюск 2:0 Хобро Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Хобро Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:0 Сённерйюск Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 20 16 2 2 32 - 13 50
2. Копенгаген 21 15 2 4 37 - 22 47
3. Орхус 20 11 3 6 34 - 22 36
4. Брондбю 20 10 2 8 37 - 29 32
5. Раннерс 20 9 3 8 35 - 28 30
6. Нордшелланн 20 8 4 8 34 - 30 28
7. Люнгбю 20 8 4 8 26 - 33 28
8. Оденсе 20 8 3 9 29 - 24 27
9. Ольборг 20 7 5 8 30 - 24 26
10. Хорсенс 20 7 4 9 18 - 32 25
11. Сённерйюск 3:0 21 6 7 8 27 - 34 25
12. Хобро 0:3 21 2 11 8 20 - 30 17
13. Эсбьерг 21 4 4 13 18 - 35 16
14. Силькеборг 20 2 4 14 25 - 46 10
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