Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Сённерйюск
3:0
Второй тайм: 62'
Стадион: Сидбанк Парк
Хобро
19' Желтая карточкаАбсалонсен Йохан
23' Желтая карточкаChristian Cappis
1:0
31' ГолАбсалонсен Йохан
38' Желтая карточкаJesper Boege
2:0
45' ГолAnders Jacobsen II
3:0
52' ГолХассан Рилван
90
Альбек
Мадс
17
Бабаян
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
47 Довбик АртёмНападающий
-
29 Victor Ekani
-
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
Ход матча
19'
23'
31'
38'
45'
52'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =5 -8Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Бачка Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905
Виборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Коллинг Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Раннерс 3:0 Сённерйюск Сённерйюск 2:2 Люнгбю Орхус 4:2 Сённерйюск Копенгаген 3:0 Сённерйюск Брондбю 0:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Ольборг Сённерйюск 1:4 Нордшелланн Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Брондбю Видовре 2:4 Сённерйюск Хобро 1:1 Сённерйюск
Хобро Последние 20 матчей: +3 =9 -8Хобро 0:0 Скив Хобро 2:0 Фредерисия Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Хобро 4:2 Хорсенс
Брондбю 1:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Хобро Копенгаген 2:1 Хобро Хобро 2:2 Нордшелланн Оденсе 2:1 Хобро Хобро 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:0 Хобро Хобро 0:2 Ольборг Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:1 Хобро
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 3
Хобро: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 6
Сённерйюск 1:0 Хобро Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Хобро 3:0 Сённерйюск Товарищеские матчи Хобро 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Хобро Товарищеские матчи Сённерйюск 2:0 Хобро Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Хобро Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:0 Сённерйюск Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|20
|16
|2
|2
|32 - 13
|50
|2.
|Копенгаген
|21
|15
|2
|4
|37 - 22
|47
|3.
|Орхус
|20
|11
|3
|6
|34 - 22
|36
|4.
|Брондбю
|20
|10
|2
|8
|37 - 29
|32
|5.
|Раннерс
|20
|9
|3
|8
|35 - 28
|30
|6.
|Нордшелланн
|20
|8
|4
|8
|34 - 30
|28
|7.
|Люнгбю
|20
|8
|4
|8
|26 - 33
|28
|8.
|Оденсе
|20
|8
|3
|9
|29 - 24
|27
|9.
|Ольборг
|20
|7
|5
|8
|30 - 24
|26
|10.
|Хорсенс
|20
|7
|4
|9
|18 - 32
|25
|11.
|Сённерйюск
|3:0
|21
|6
|7
|8
|27 - 34
|25
|12.
|Хобро
|0:3
|21
|2
|11
|8
|20 - 30
|17
|13.
|Эсбьерг
|21
|4
|4
|13
|18 - 35
|16
|14.
|Силькеборг
|20
|2
|4
|14
|25 - 46
|10