Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Силькеборг
0:2
Второй тайм: 72'
Стадион: JYSK Park
Ольборг
0:1
46' ГолКуск Каспер
47' Желтая карточкаКуск Каспер
0:2
60' ГолКуск Каспер
30
Ромо
Рафаэль
23
Лесняк
Филип
- Основной состав
-
30 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
46'
0:1
47'
60'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 6
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Силькеборг Последние 20 матчей: +6 =1 -13Силькеборг 0:2 Виборг Согндаль 1:0 Силькеборг ЛАСК 6:2 Силькеборг Силькеборг 3:2 Митьюлланд
Люнгбю 1:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 2:1 Силькеборг Силькеборг 1:2 Эсбьерг Хорсенс 2:1 Силькеборг Силькеборг 0:1 Брондбю Хобро 1:1 Силькеборг Орхус 3:4 Силькеборг Фредерисия 3:4 Силькеборг Силькеборг 1:2 Митьюлланд ХИК 0:1 Силькеборг Копенгаген 4:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Люнгбю Силькеборг 0:3 Оденсе Херлев 1:3 Силькеборг Раннерс 2:0 Силькеборг
Ольборг Последние 20 матчей: +11 =4 -5Вендсиссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2 Гётеборг 2:3 Ольборг Орхус 0:2 Ольборг
Ольборг 1:3 Нордшелланн Оденсе 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро ХБ Кеге 0:3 Ольборг Ольборг 4:0 Хорсенс Раннерс 3:3 Ольборг Ольборг 0:1 Митьюлланд Сённерйюск 1:3 Ольборг Ольборг 1:0 Оденсе Хобро 0:2 Ольборг Ольборг 0:3 Раннерс Вайгорд 0:6 Ольборг Нордшелланн 2:1 Ольборг Орхус 3:0 Ольборг Нёрресундбю 0:8 Ольборг Санкт-Паули 0:2 Ольборг
Последние игры между собой
Силькеборг: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ольборг: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ольборг 0:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Силькеборг Кубок Ольборг 3:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 5:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:2 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:2 Ольборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Ольборг Кубок Ольборг 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 3:2 Ольборг Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Ольборг Суперлига Дании Силькеборг 4:2 Ольборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Ольборг САС Лигаен Силькеборг 4:3 Ольборг САС Лигаен
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|20
|16
|2
|2
|32 - 13
|50
|2.
|Копенгаген
|21
|15
|2
|4
|37 - 22
|47
|3.
|Орхус
|20
|11
|3
|6
|34 - 22
|36
|4.
|Брондбю
|20
|10
|2
|8
|37 - 29
|32
|5.
|Раннерс
|20
|9
|3
|8
|35 - 28
|30
|6.
|Ольборг
|2:0
|21
|8
|5
|8
|32 - 24
|29
|7.
|Нордшелланн
|20
|8
|4
|8
|34 - 30
|28
|8.
|Люнгбю
|20
|8
|4
|8
|26 - 33
|28
|9.
|Оденсе
|20
|8
|3
|9
|29 - 24
|27
|10.
|Хорсенс
|20
|7
|4
|9
|18 - 32
|25
|11.
|Сённерйюск
|21
|6
|7
|8
|27 - 35
|25
|12.
|Хобро
|21
|2
|11
|8
|21 - 30
|17
|13.
|Эсбьерг
|21
|4
|4
|13
|18 - 35
|16
|14.
|Силькеборг
|0:2
|21
|2
|4
|15
|25 - 48
|10
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