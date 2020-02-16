Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Силькеборг
0:2
Второй тайм: 72'

Стадион:
Ольборг
0'
0:1
46' Гол
Куск Каспер
47' Желтая карточка
Куск Каспер
0:2
60' Гол
Куск Каспер
72'
30
Ромо
Рафаэль
5
Кроне
Свенн
4
Люикс
Кес
25
Хагельскьер
Андерс
6
Меллер
Фредерик
23
Лесняк
Филип
19
Валлис
Николай
8
Моберг
Вегар
21
Мадсен
Мадс
Эмиль
7
Jeppe
Okkels
29
Junior
Brumado
1
Ринне
Якоб
6
Kristoffer
Pallesen
26
Теландер
Расмус
24
Mathias
Ross
Jensen
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
16
Magnus
Christensen
III
21
Ольсен
Патрик
9
Ван
Веерт
Том
17
Куск
Каспер
10
Андерсен
Лукас
Силькеборг
4-1-4-1
Ольборг
4-3-3

Ход матча

46'
0:1
Куск Каспер
(Ольсен Патрик)
47'
 
Куск Каспер
60'
0:2
Куск Каспер
(Андерсен Лукас)
63'
 
Frederik Boersting
Ван Веерт Том
70'
Хольтен Эмиль
Лесняк Филип
 
70'
Mads Kaalund III
Jeppe Okkels
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 6
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Силькеборг Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Силькеборг 0:2 Виборг Согндаль 1:0 Силькеборг ЛАСК 6:2 Силькеборг Силькеборг 3:2 Митьюлланд
Люнгбю 1:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 2:1 Силькеборг Силькеборг 1:2 Эсбьерг Хорсенс 2:1 Силькеборг Силькеборг 0:1 Брондбю Хобро 1:1 Силькеборг Орхус 3:4 Силькеборг Фредерисия 3:4 Силькеборг Силькеборг 1:2 Митьюлланд ХИК 0:1 Силькеборг Копенгаген 4:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Люнгбю Силькеборг 0:3 Оденсе Херлев 1:3 Силькеборг Раннерс 2:0 Силькеборг
Ольборг Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Вендсиссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2 Гётеборг 2:3 Ольборг Орхус 0:2 Ольборг
Ольборг 1:3 Нордшелланн Оденсе 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро ХБ Кеге 0:3 Ольборг Ольборг 4:0 Хорсенс Раннерс 3:3 Ольборг Ольборг 0:1 Митьюлланд Сённерйюск 1:3 Ольборг Ольборг 1:0 Оденсе Хобро 0:2 Ольборг Ольборг 0:3 Раннерс Вайгорд 0:6 Ольборг Нордшелланн 2:1 Ольборг Орхус 3:0 Ольборг Нёрресундбю 0:8 Ольборг Санкт-Паули 0:2 Ольборг

Последние игры между собой

Силькеборг: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ольборг: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ольборг 3:1 Силькеборг Суперлига Дании Ольборг 1:2 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Силькеборг Суперлига Дании
Ольборг 0:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Силькеборг Кубок Ольборг 3:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 5:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:2 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:2 Ольборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Ольборг Кубок Ольборг 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 3:2 Ольборг Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Ольборг Суперлига Дании Силькеборг 4:2 Ольборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Ольборг САС Лигаен Силькеборг 4:3 Ольборг САС Лигаен
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 20 16 2 2 32 - 13 50
2. Копенгаген 21 15 2 4 37 - 22 47
3. Орхус 20 11 3 6 34 - 22 36
4. Брондбю 20 10 2 8 37 - 29 32
5. Раннерс 20 9 3 8 35 - 28 30
6. Ольборг 2:0 21 8 5 8 32 - 24 29
7. Нордшелланн 20 8 4 8 34 - 30 28
8. Люнгбю 20 8 4 8 26 - 33 28
9. Оденсе 20 8 3 9 29 - 24 27
10. Хорсенс 20 7 4 9 18 - 32 25
11. Сённерйюск 21 6 7 8 27 - 35 25
12. Хобро 21 2 11 8 21 - 30 17
13. Эсбьерг 21 4 4 13 18 - 35 16
14. Силькеборг 0:2 21 2 4 15 25 - 48 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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