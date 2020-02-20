Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Арсенал
 
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Стадион:
Эвертон

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Олимпиакос 0:1 Арсенал Арсенал 4:0 Ньюкасл Бёрнли 0:0 Арсенал Борнмут 1:2 Арсенал
Челси 2:2 Арсенал Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Арсенал 1:0 Лидс Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:1 Арсенал Эвертон 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Манчестер Сити Стандард 2:2 Арсенал Вест Хэм 1:3 Арсенал Арсенал 1:2 Брайтон Норвич 2:2 Арсенал Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Арсенал 2:2 Саутгемптон Лестер 2:0 Арсенал
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон
Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси Ливерпуль 5:2 Эвертон Лестер 2:1 Эвертон Эвертон 0:2 Норвич Саутгемптон 1:2 Эвертон Эвертон 1:1 Тоттенхэм Эвертон 2:0 Уотфорд Брайтон 3:2 Эвертон

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Эвертон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Эвертон 0:0 Арсенал Премьер-лига Эвертон 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Эвертон Премьер-лига Арсенал 5:1 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 2:5 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Арсенал Премьер-лига Эвертон 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Арсенал Премьер-лига Эвертон 3:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:1 Эвертон Кубок Арсенал 1:1 Эвертон Премьер-лига Арсенал 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Арсенал Премьер-лига Эвертон 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Эвертон Премьер-лига Арсенал 2:1 Эвертон Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 26 25 1 0 61 - 15 76
2. Манчестер Сити Заявка 26 17 3 6 67 - 29 54
3. Лестер Заявка 26 15 5 6 54 - 26 50
4. Челси Заявка 26 12 5 9 43 - 36 41
5. Тоттенхэм Заявка 26 11 7 8 43 - 34 40
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 26 10 9 7 28 - 24 39
7. Манчестер Юнайтед Заявка 26 10 8 8 38 - 29 38
8. Эвертон Заявка 26 10 6 10 34 - 38 36
9. Вулверхэмптон Заявка 26 8 12 6 35 - 32 36
10. Бёрнли Заявка 26 10 4 12 30 - 39 34
11. Арсенал Заявка 26 7 13 6 36 - 34 34
12. Саутгемптон Заявка 26 9 4 13 32 - 48 31
13. Ньюкасл Заявка 26 8 7 11 24 - 40 31
14. Кристал Пэлас Заявка 26 7 9 10 23 - 32 30
15. Брайтон Заявка 26 6 9 11 31 - 38 27
16. Борнмут Заявка 26 7 5 14 26 - 40 26
17. Астон Вилла Заявка 26 7 4 15 34 - 50 25
18. Вест Хэм Заявка 26 6 6 14 30 - 45 24
19. Уотфорд Заявка 26 5 9 12 24 - 40 24
20. Норвич Заявка 26 4 6 16 24 - 48 18
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Эвертон

    До начала игры, которая состоится 23.02.2020, осталось 2 дня 15 часов 33 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Арсенал - Эвертон
    Арсенал
    79.5% (31)
    Ничья
    20.5% (8)
    Эвертон
    0% (0)
    2:1 Арсенал
    43.6% (17)
    2:0 Арсенал
    17.9% (7)
    1:1 Ничья
    15.4% (6)
    1:0 Арсенал
    5.1% (2)
    2:2 Ничья
    5.1% (2)
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