Англия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +6 =9 -5Олимпиакос 0:1 Арсенал Арсенал 4:0 Ньюкасл Бёрнли 0:0 Арсенал Борнмут 1:2 Арсенал
Челси 2:2 Арсенал Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Арсенал 1:0 Лидс Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:1 Арсенал Эвертон 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Манчестер Сити Стандард 2:2 Арсенал Вест Хэм 1:3 Арсенал Арсенал 1:2 Брайтон Норвич 2:2 Арсенал Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Арсенал 2:2 Саутгемптон Лестер 2:0 Арсенал
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон
Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси Ливерпуль 5:2 Эвертон Лестер 2:1 Эвертон Эвертон 0:2 Норвич Саутгемптон 1:2 Эвертон Эвертон 1:1 Тоттенхэм Эвертон 2:0 Уотфорд Брайтон 3:2 Эвертон
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Эвертон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Эвертон 2:5 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Арсенал Премьер-лига Эвертон 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Арсенал Премьер-лига Эвертон 3:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:1 Эвертон Кубок Арсенал 1:1 Эвертон Премьер-лига Арсенал 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Арсенал Премьер-лига Эвертон 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Эвертон Премьер-лига Арсенал 2:1 Эвертон Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|25
|1
|0
|61 - 15
|76
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|17
|3
|6
|67 - 29
|54
|3.
|Лестер
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|54 - 26
|50
|4.
|Челси
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|43 - 36
|41
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|43 - 34
|40
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|28 - 24
|39
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|38 - 29
|38
|8.
|Эвертон
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|34 - 38
|36
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|26
|8
|12
|6
|35 - 32
|36
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|30 - 39
|34
|11.
|Арсенал
|Заявка
|26
|7
|13
|6
|36 - 34
|34
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|32 - 48
|31
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|24 - 40
|31
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|23 - 32
|30
|15.
|Брайтон
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 38
|27
|16.
|Борнмут
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|26 - 40
|26
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|34 - 50
|25
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|30 - 45
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 40
|24
|20.
|Норвич
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|24 - 48
|18
Арсенал
79.5% (31)
Ничья
20.5% (8)
Эвертон
0% (0)
2:1 Арсенал
43.6% (17)
2:0 Арсенал
17.9% (7)
1:1 Ничья
15.4% (6)
1:0 Арсенал
5.1% (2)
2:2 Ничья
5.1% (2)
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