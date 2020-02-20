Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Челси
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал
Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити
Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос

Последние игры между собой

Челси: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Тоттенхэм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Тоттенхэм 0:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:0 Челси Кубок лиги
Тоттенхэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:2 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 5:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:4 Челси Премьер-лига Тоттенхэм 1:5 Челси Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 26 25 1 0 61 - 15 76
2. Манчестер Сити Заявка 26 17 3 6 67 - 29 54
3. Лестер Заявка 26 15 5 6 54 - 26 50
4. Челси Заявка 26 12 5 9 43 - 36 41
5. Тоттенхэм Заявка 26 11 7 8 43 - 34 40
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 26 10 9 7 28 - 24 39
7. Манчестер Юнайтед Заявка 26 10 8 8 38 - 29 38
8. Эвертон Заявка 26 10 6 10 34 - 38 36
9. Вулверхэмптон Заявка 26 8 12 6 35 - 32 36
10. Бёрнли Заявка 26 10 4 12 30 - 39 34
11. Арсенал Заявка 26 7 13 6 36 - 34 34
12. Саутгемптон Заявка 26 9 4 13 32 - 48 31
13. Ньюкасл Заявка 26 8 7 11 24 - 40 31
14. Кристал Пэлас Заявка 26 7 9 10 23 - 32 30
15. Брайтон Заявка 26 6 9 11 31 - 38 27
16. Борнмут Заявка 26 7 5 14 26 - 40 26
17. Астон Вилла Заявка 26 7 4 15 34 - 50 25
18. Вест Хэм Заявка 26 6 6 14 30 - 45 24
19. Уотфорд Заявка 26 5 9 12 24 - 40 24
20. Норвич Заявка 26 4 6 16 24 - 48 18
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Тоттенхэм

    До начала игры, которая состоится 22.02.2020, осталось 1 день 11 часов 33 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

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    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Челси - Тоттенхэм
    Челси
    66.2% (49)
    Ничья
    24.3% (18)
    Тоттенхэм
    9.5% (7)
    2:1 Челси
    43.2% (32)
    1:1 Ничья
    12.2% (9)
    2:2 Ничья
    8.1% (6)
    1:0 Челси
    8.1% (6)
    1:2 Тоттенхэм
    6.8% (5)
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