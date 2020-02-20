Англия: Премьер-лига 2019-2020
Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Тоттенхэм
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +8 =5 -7Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал
Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =4 -6Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити
Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос
Последние игры между собой
Челси: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Тоттенхэм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Тоттенхэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:2 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 5:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:4 Челси Премьер-лига Тоттенхэм 1:5 Челси Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|25
|1
|0
|61 - 15
|76
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|17
|3
|6
|67 - 29
|54
|3.
|Лестер
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|54 - 26
|50
|4.
|Челси
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|43 - 36
|41
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|43 - 34
|40
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|28 - 24
|39
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|38 - 29
|38
|8.
|Эвертон
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|34 - 38
|36
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|26
|8
|12
|6
|35 - 32
|36
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|30 - 39
|34
|11.
|Арсенал
|Заявка
|26
|7
|13
|6
|36 - 34
|34
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|32 - 48
|31
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|24 - 40
|31
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|23 - 32
|30
|15.
|Брайтон
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 38
|27
|16.
|Борнмут
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|26 - 40
|26
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|34 - 50
|25
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|30 - 45
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 40
|24
|20.
|Норвич
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|24 - 48
|18
Челси
66.2% (49)
Ничья
24.3% (18)
Тоттенхэм
9.5% (7)
2:1 Челси
43.2% (32)
1:1 Ничья
12.2% (9)
2:2 Ничья
8.1% (6)
1:0 Челси
8.1% (6)
1:2 Тоттенхэм
6.8% (5)
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