Англия: Премьер-лига 2019-2020
1:0
9' ГолВейналдум Джорджиньо
1:1
12' ГолДиоп Исса
51' Желтая карточкаРайс Деклан
1:2
54' ГолФорнальс Пабло
66' Желтая карточкаДиоп Исса
2:2
68' ГолСалах Мохамед
80' Желтая карточкаНоубл Марк
3:2
81' ГолМане Садио
86' Undefined phrase: football_event_Мане Садио
12
Гомес
Джо
10
Мане
Садио
23
Диоп
Исса
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
16
Ноубл
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
-
20 Лаллана АдамПолузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
12'
1:1
51'
54'
1:2
66'
68'
2:2
80'
81'
3:2
86'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
25 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 4
-
16 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
2 Замены 3
-
70 Владение мячом, % 30
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =1 -2Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон
Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон
Вест Хэм Последние 20 матчей: +4 =3 -13Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич
Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Вест Хэм 1:4 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 0:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 0:0 Вест Хэм Кубок Вест Хэм 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|26
|1
|0
|64 - 17
|79
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|68 - 29
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|54 - 27
|50
|4.
|Челси
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|45 - 37
|44
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|41 - 29
|41
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 36
|40
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|29 - 25
|40
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|38 - 32
|39
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|33 - 39
|37
|10.
|Арсенал
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|39 - 36
|37
|11.
|Эвертон
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|36 - 41
|36
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|34 - 48
|34
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|24 - 32
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|24 - 41
|31
|15.
|Брайтон
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|32 - 39
|28
|16.
|Борнмут
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|26 - 43
|26
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|34 - 52
|25
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|32 - 48
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|24 - 43
|24
|20.
|Норвич
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|24 - 51
|18
Ливерпуль
92.3% (168)
Ничья
4.9% (9)
Вест Хэм
2.7% (5)
2:0 Ливерпуль
41.2% (75)
3:0 Ливерпуль
15.4% (28)
3:1 Ливерпуль
13.2% (24)
2:1 Ливерпуль
8.2% (15)
4:0 Ливерпуль
2.7% (5)
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