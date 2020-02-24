Англия: Премьер-лига 2019-2020

Райс с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Алиссон спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Пытаются игроки "Вест Хэма" использовать длинные забросы вперёд, но они у "молотобойцев" не работают.

Матип на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Антонио. Последний шанс у "Вест Хэма" спасти этот матч.

Крессуэлл со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ливерпуля" выбили мяч за её пределы, но Ноубл сразу же пробил по воротам, мяч попал в пятку Вейналдуму и ушёл на угловой.

Крессуэлл с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Робертсон выбил мяч на повторный корнер, но Джонатан Мосс не дал времени "Вест Хэму" на его подачу и дал финальный свисток. "Ливерпуль" в заключительном матче 27-го тура чемпионата Англии на своём поле одержал очень непростую победу над "Вест Хэмом". По ходу второго тайма команда Юргена Клоппа даже уступала в счёте, но в итоге всё же "красные" вновь за счёт класса смогли набрать три очка и сделать ещё один шаг к чемпионству. Теперь в активе "Ливерпуля" стало 79 очков, а "Вест Хэм" с 24-мя очками остался делить 18-19 места с "Уотфордом". Впереди у команды Дэвида Мойеса непростая борьба за выживание, но при таком настрое и неплохой игре "молотобойцы" должны будут поправить своё турнирное положение.

Начинается второй тайм. "Ливерпуль" безусловно сейчас продолжит играть первым номером, ничего страшного для команды Юргена Клоппа не происходит, немецкий специалист говорил, что сегодня будет непростой матч, если "красные" продолжат также активно создавать моменты в атаке, сегодня они наверняка забьют второй мяч.

Александер-Арнольд выполнил хорошую передачу к левому углу штрафной площади, Фирмино решил в касание пробить по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Салах с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Мохамед попытался выполнить передачу в касание на Фирмино, но Роберто уже пробежал область передачи, мяч в итоге перехватили защитники "Вест Хэма".

Снодграсс с правого фланга сместился в центр к линии штрафной, а затем Роберт попытался забросить мяч в штрафную на Форнальса, перехитрить ван Дейка капитан "Вест Хэма" не смог.

Мане и Робертсон развили атаку через левый фланг, но подача в штрафную площадь у Эндрю оказалась слишком сильной, мяч в итоге улетел на правый фланг, но там Александера-Арнольда не было.

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Кейта.

Фирмино при входе в штрафную площадь попытался отыграться с Салахом, Мохамед неплохо перебросил Крессуэлла, но мяч полетел к правому углу линии вратарской, Фабьянски успел сыграть на выходе и перехватить мяч.

Александер-Арнольд из центра поля выполнил неудачную подачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для партнёров по команде, Фабьянски вновь перехватил его при игре на выходе.

Г-О-О-О-Л! 1:2!!! Форнальс!!! Ноубл выполнил передачу на правый фланг, где удачно подключился Райс, Деклан без проблем выполнил подачу в центр штрафной площади на свободного Форнальса, а Пабло в касание отправил мяч в левый угол ворот, Алиссон был бессилен.

"Ливерпуль" оказался в роли догоняющей стороны, это уже довольно интересный поворот событий, команда Юргена Клоппа должна прибавлять в атаке.

Окслейд-Чемберлен пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

Робертсон из глубины поля выполнил передачу на ход Мане по левому флангу, Нгакиа оказался чуть быстрее и выбил мяч на угловой.

Александер-Арнольд разыграл угловой с Робертсоном, Эндрю с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, ван Дейк головой сбросил мяч во вратарскую, Фабьянски успел выйти из ворот и перехватил мяч.

Робертсон с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Салах головой едва коснулся мяча, слишком высоко он летел, удар в ближний угол ворот было невозможно нанести Мохамеду.

Мане на левом фланге при входе в штрафную площадь отыгрался с Робертсоном, Эндрю вновь выполнил передачу пяткой, Нгакиа в подкате успел выбить мяч на угловой.

Игроки "Ливерпуля" вновь разыграли угловой, далее Александер-Арнольд с левого фланга немного сместился в центр и пробил под правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Фабьянски в прыжке перевёл мяч на угловой.

Александер-Арнольд с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Вест Хэма" никак не могут отбиться, пришлось "молотобойцам" вновь выбивать мяч на угловой.

Александер-Арнольд разыграл корнер с Окслейдом-Чемберленом, Алекс с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Андерсон выбил мяч на угловой.

Александер-Арнольд с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Фирмино головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Мане попытался с левого фланга перевести мяч ближе к центру перед штрафной площадью "Вест Хэма", мяч попал в руку Ноублу, Джонатан Мосс показал, что нужно играть дальше.

Центральный защитник "Вест Хэма" Исса Диоп получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Мане.

С левого фланга последовала далеко не самая лучшая подача к правому углу вратарской, Фабьянски уверенно сыграл на выходе и в прыжке забрал мяч в руки.

Ноубл из центра поля забросил мяч к правому углу штрафной площади, Снодграсс оказался в офсайде и не стал бороться за мяч.

Г-О-О-О-Л! 2:2!!! Салах!!! Окслейд-Чемберлен из центра поля перевёл мяч на левый фланг на ход Робертсону, Эндрю прошёл вперёд, а затем выполнил передачу к линии штрафной площади на Салаха, Мохамед пробил не самым лучшим образом, мяч полетел точно в руки Фабьянски, но Лукаш неудачно поставил руки и в итоге мяч прошёл между ног голкипера "Вест Хэма".

Ноубл выполнил хорошую подачу в центр штрафной площади на Антонио, мог бы быть голевой момент, но Майкл не смог обработать мяч.

Угловой у ворот "Вест Хэма". Робертсон разыграл корнер с Окслейдом-Чемберленом, а затем Эндрю выполнил подачу к ближней штанге, Алле головой выбил мяч обратно к левому флангу.

Продолжает "Ливерпуль" собирать угловые. Александер-Арнольд выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но "Вест Хэм" смог отбиться.

Робертсон с левого фланга выполнил подачу к правой штанге, Салах в касание пробил по воротам, Фабьянски ногой отбил мяч к левой штанге, Фирмино головой в прыжке не смог добить его в сетку.

Ещё один угловой у ворот "Вест Хэма". Александер-Арнольд выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Антонио со входа в штрафную площадь пробил по воротам, мяч полетел не очень сильно и практически точно по центру, Алиссон с ним справился без особого труда.

Вновь "Ливерпуль" заработал угловой. После розыгрыша Александер-Арнольд с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, продолжают игроки "Вест Хэма" уверенно отбиваться.

С правого фланга последовала подача к линии штрафной площади "Вест Хэма", ван Дейк в борьбе с Райсом оказался на газоне, Джонатан Мосс показал, что нужно играть дальше.

Г-О-О-О-Л! 3:2!!! Мане!!! Гомес на половине поля "Вест Хэма" перехватил мяч у Алле, затем Джо немного прошёл вперёд и пробил по воротам, от Ноубла мяч отскочил к правому углу штрафной площади, Александер-Арнольд оказался быстрее Фабьянски, который пошёл на мяч, Трент в итоге перевёл мяч к линии вратарской, Фирмино головой до него не достал, но в итоге пустые ворота смог поразить Мане.

Антонио прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Алле и Боуэн в борьбе с защитниками "Ливерпуля" не смогли зацепиться за мяч.

Окслейд-Чемберлен выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Александер-Арнольд быстро отправил мяч к линии вратарской на Мане, а Садио без особого труда отправил мяч в сетку.

Джонатан Мосс быстро послушал подсказку от судей из комнаты VAR, а также от Пола Тирни, Мане в момент передачи был в офсайде, гол отменён.

Александер-Арнольд выполнил передачу на ход Салаху, Огбонна очень хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч.

Антонио из центра поля выполнил отличную передачу на ход Боуэну к левому углу штрафной площади, Джаррод вышел на рандеву с Алиссоном, но переиграть голкипера "Ливерпуля" ему не удалось, будет угловой.

Форнальс с углового выполнил подачу к левому углу линии вратарской, Райс головой сбросил мяч во вратарскую, после борьбы мяч отскочил в центр штрафной площади, Крессуэлл в касание пробил по воротам, мяч задел Фирмино и ушёл на угловой, но Джонатан Мосс этого не заметил и назначил удар от ворот.

Пять минут добавил Джонатан Мосс к основному времени матча.

Фирмино неплохо поборолся за мяч на правом фланге на половине поля "Вест Хэма", Райс в итоге не смог быстро начать атаку своей команды.

Первый тайм

— Андерсон на левом фланге удачно обыграл Гомеса, но затем Фелипе выполнил безадресную передачу на левый угол штрафной площади, Алиссон сыграл на выходе и перехватил мяч, а далее Джонатан Мосс дал свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Ливерпуль" и "Вест Хэм" при довольно бодром футболе пока играют между собой вничью 1:1. "Ливерпуль" намного больше атакует, но пока мяч не особо идёт в ворота Фабьянски. "Вест Хэм" же очень опасен при угловых, а это значит, что и во втором тайме при стандартах у своих ворот хозяева поля должны быть максимально внимательны, чтобы сегодня не получить в свои ворота и второй гол.

45' Одну минуту добавил Джонатан Мосс к основному времени первого тайма.

44' Ноубл в центре поля грубо сыграл против Вейналдума. Джонатан Мосс решил в первом тайме не показывать жёлтых карточек.

43' Угловой у ворот "Ливерпуля". Снодграсс выполнил подачу на ближнюю штангу, Вейналдум головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

42' Александер-Арнольд с углового выполнил подачу к линии вратарской, ван Дейк головой пробил по воротам, мяч попал в перекладину, а затем ушёл за пределы поля.

41' Александер-Арнольд со стандарта пробил по воротам, "стенка" у "Вест Хэма" развалилась, мяч прошёл между Антонио и Огбонной, но при этом всё же он задел одного из игроков "молотобойцев", пролетел рядом с левой штангой и ушёл на угловой.

40' Нгакиа у своей штрафной площади сбил Мане. "Ливерпуль" заработал очередной опасный стандарт.

39' Антонио прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Гомес головой выбил мяч точно на своего партнёра по команде.

38' Александер-Арнольд со стандарта с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, несколько игроков "Ливерпуля" пролетели мимо мяча, а затем уже Салах у лицевой линии не смог ничего придумать, мяч ушёл за пределы поля.

37' Угловой у ворот "Ливерпуля". Андерсон выполнил подачу к линии вратарской, Огбонна в борьбе с ван Дейком выполнил скидку чуть ближе к центру штрафной площади на Соучека, Томаш головой быстро перевёл мяч к левой штанге, но Диоп не успел головой пробить по воротам, Алиссон вовремя сократил дистанцию и помешал центральному защитнику "Вест Хэма".

36' Нгакиа прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, Антонио не смог головой пробить по воротам.

35' Фирмино сместился в центр с левого фланга, а затем выполнил передачу на ход Александеру-Арнольду, Трент вошёл в штрафную площадь, а затем пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

34' Вейналдум, Робертсон и Мане попытались между собой на левом фланге разыграть комбинацию в касание, партнёры по команде доставили мяч к левому углу штрафной площади, а вот сам Джорджиньо добраться до мяча уже не успел.

33' Райс на этот раз попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но Деклан отпустил от себя мяч слишком далеко, будет удар от ворот.

32' Антонио попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Гомес удачно сыграл на перехвате и выбил мяч в аут.

31' Фирмино пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.

30' Робертсон с углового выполнил подачу к линии вратарской, Райс головой выбил мяч к линии штрафной площади, Кейта вернул его в центр штрафной, но уже никто из партнёров по команде зацепиться за мяч в плотной борьбе не смог.

29' Робертсон на левом фланге удачно сыграл пяткой и отдал точную передачу на Мане, Садио обыграл Снодграсса, вошёл в штрафную площадь и пробил под правый угол ворот, мяч попал в Диопа и ушёл на угловой.

28' Джо Гомес на своей половине поля грубо ошибся и едва не подарил мяч Антонио, благо отскок от форварда "Вест Хэма" был удачным для Алиссона, голкипер "Ливерпуля" успел выйти из ворот и забрать мяч в руки.

27' Александер-Арнольд с углового в очередной раз выполнил подачу к линии вратарской, где борьбу за верховой мяч выиграл Соучек.

26' Мане попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Огбонна удачно выставил ногу и выбил мяч на очередной корнер.

25' Угловой у ворот "Вест Хэма". Александер-Арнольд выполнил подачу к линии вратарской, Соучек головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

24' Салах при развитии контратаки передержал мяч в центре поля и в итоге контратака у "Ливерпуля" не получилась.

23' Угловой у ворот "Ливерпуля". Снодграсс выполнил подачу к линии вратарской, Фирмино в борьбе с Диопом выбил мяч к левому углу штрафной площади, оттуда Андерсон сразу же пробил по воротам, мяч попал в ван Дейка, а затем хозяева поля пустились в контратаку.

22' Кейта на левом фланге попытался пробросить мяч мимо Снодграсса и войти в штрафную площадь, мяч попал в руку капитану "Вест Хэма", Джонатан Мосс оставил этот эпизод без внимания.

21' Ван Дейк из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади на Мане, Диоп также выиграл и верховую борьбу за мяч.

20' Кейта из центра поля попытался выполнить передачу к линии штрафной площади на ход Салаху, Диоп прочитал момент и перехватил мяч.

19' Александер-Арнольд с углового выполнил подачу к правому углу линии вратарской, Фабьянски сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на правый фланг.

18' Салах с правого фланга сместился в штрафную площадь и пробил под левый угол ворот, Фабьянски в прыжке перевёл мяч на угловой.

17' Александер-Арнольд пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Вест Хэма".

16' Александер-Арнольд со стандарта покатил мяч на Робертсона, Эндрю выполнил подачу в центр штрафной площади, Фабиньо не удалось выполнить скидку к правой штанге.

15' Райс у своей штрафной площади в подкате сбил Фабиньо. "Ливерпуль" заработал довольно опасный стандарт.

14' Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Диоп!!! Снодграсс с углового выполнил подачу к линии вратарской, Диоп смог оторваться от защитников "Ливерпуля" и головой пробил в правый угол ворот, Алиссон также достал до мяча, но спасти свою команду ему не удалось.

13' Ещё один угловой заработал "Вест Хэм". Андерсон выполнил подачу к линии вратарской, ван Дейк в борьбе с Соучеком вынужден был выбить мяч на третий угловой подряд.

12' Угловой у ворот "Ливерпуля". Снодграсс выполнил подачу к линии вратарской, ван Дейк головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

11' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Вейналдум!!! Кейта при проходе к штрафной площади отыгрался с Салахом и Фирмино, далее Крессуэлл заблокировал подачу с правого фланга, но Александер-Арнольд догнал уходящий мяч и выполнил подачу в центр штрафной площади, Вейналдум удачно выпрыгнул и головой пробил под левый угол ворот, Фабьянски в прыжке достал до мяча, но спасти свою команду голкипер "Вест Хэма" не смог.

10' Фабьянски при вводе мяча в игру ударом от ворот решил отыграться с Нгакиа, фланговый защитник "Вест Хэма" отдал обрабтную передачу на своего голкипера, Лукаш под прессингом пробил точно в Мане, мяч в итоге пролетел рядом с левой штангой.

9' Фабиньо с левого угла штрафной площади выполнил перевод к линии штрафной площади, Мохамед отдал передачу под удар Робертсону, а Эндрю пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

8' Робертсон с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Диоп не смог выбить мяч за пределы штрафной площади, не самым лучшим образом сыграл и Райс, "Ливерпуль" в итоге продолжил свою атаку.

7' Ван Дейк из центра поля выполнил отличный заброс на ход Салаху к правому углу штрафной площади, Крессуэлл успел вернуться и выбить мяч на угловой.

6' Александер-Арнольд с углового выполнил подачу к линии вратарской, Мане в борьбе с защитниками "Вест Хэма" не смог головой пробить по воротам.

5' Робертсон немного поработал на левом фланге и заработал первый угловой для своей команды.

4' Игроки "Ливерпуля" намного больше времени проводят с мячом, но пока они делают это по большей части в центре поля.

3' Александер-Арнольд с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Огбонна головой выбил мяч подальше от своих ворот.

2' Сразу же игроки "Вест Хэма" забросили мяч к левому углу штрафной площади "Ливерпуля", но Антонио в борьбе с Александером-Арнольдом и Гомесом не смог зацепиться за мяч.