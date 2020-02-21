Польша: Экстракласса 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2019-2020
Шлёнск
2:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Гурник Забже
0'
1:0
3' Гол
Штиглец Дино
2:0
7' Гол
Райчевич Филип
39'
1
Путноцки
Матуш
18
Мусонда
Лубамба
5
Пуэрто
Исраэль
23
Живулич
Диего
4
Штиглец
Дино
29
Мончиньски
Кжиштоф
21
Jakub
Labojko
7
Пих
Роберт
6
Храпек
Михал
8
Плахета
Пшемыслав
11
Райчевич
Филип
84
Чуды
Мартин
23
Матрас
Матеуш
2
Висневски
Пшемыслав
5
Бохневич
Павел
64
Янжа
Эрик
22
Матушек
Шимон
15
Прохазка
Роман
33
Ирка
Эрик
21
Piotr
Krawczyk
9
Jesus
Jimenez
17
Igor
Angulo
Шлёнск
4-2-3-1
Гурник Забже
4-2-3-1

Ход матча

3'
Штиглец Дино
1:0
7'
Райчевич Филип
2:0

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск
Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Гурник Забже 0:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Краковия
Гурник Забже Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Ягеллония
Ракув 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Висла Краков Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Легия 5:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Пяст ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь Краковия 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Лех Polonia Sroda 0:6 Гурник Забже Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Корона Кельце

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Гурник Забже: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Гурник Забже 0:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:2 Гурник Забже Экстракласса Шлёнск 0:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Шлёнск Экстракласса
Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Шлёнск Экстракласса Гурник Забже 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Гурник Забже Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 4:1 Шлёнск Экстракласса Гурник Забже 0:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 4:0 Гурник Забже Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 22 13 3 6 45 - 23 42
2. Краковия 22 13 3 6 32 - 17 42
3. Погонь Щецин 23 11 7 5 25 - 18 40
4. Шлёнск 2:0 23 10 9 4 31 - 23 39
5. Пяст 22 10 4 8 24 - 22 34
6. Лех 22 9 7 6 37 - 22 34
7. Лехия Гданьск 22 9 7 6 26 - 24 34
8. Висла Плоцк 22 9 4 9 27 - 35 31
9. Ягеллония 22 8 6 8 31 - 29 30
10. Ракув 22 9 2 11 26 - 34 29
11. Заглембе Любин 22 8 4 10 31 - 31 28
12. Гурник Забже 0:2 23 6 9 8 26 - 29 27
13. Висла Краков 22 7 2 13 26 - 35 23
14. Корона Кельце 22 6 5 11 12 - 24 23
15. Арка Гдыня 22 5 6 11 17 - 31 21
16. ЛКС Лодзь 23 4 4 15 21 - 40 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Скачивайте наши приложения
 