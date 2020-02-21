Польша: Экстракласса 2019-2020
Шлёнск
2:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Гурник Забже
1:0
3' ГолШтиглец Дино
2:0
7' ГолРайчевич Филип
84
Чуды
Мартин
64
Янжа
Эрик
33
Ирка
Эрик
17
Igor
Angulo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Damian GaskaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ирка ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor AnguloНападающий
- Запасные игроки
-
77 Кудла ДавидВратарь
-
14 Michal KojЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcin Brosz
Ход матча
3'
1:0
7'
2:0
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +7 =8 -5Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск
Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Гурник Забже 0:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Краковия
Гурник Забже Последние 20 матчей: +5 =8 -7Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Ягеллония
Ракув 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Висла Краков Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Легия 5:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Пяст ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь Краковия 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Лех Polonia Sroda 0:6 Гурник Забже Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Корона Кельце
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Гурник Забже: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Шлёнск Экстракласса Гурник Забже 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Гурник Забже Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 4:1 Шлёнск Экстракласса Гурник Забже 0:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 4:0 Гурник Забже Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|22
|13
|3
|6
|45 - 23
|42
|2.
|Краковия
|22
|13
|3
|6
|32 - 17
|42
|3.
|Погонь Щецин
|23
|11
|7
|5
|25 - 18
|40
|4.
|Шлёнск
|2:0
|23
|10
|9
|4
|31 - 23
|39
|5.
|Пяст
|22
|10
|4
|8
|24 - 22
|34
|6.
|Лех
|22
|9
|7
|6
|37 - 22
|34
|7.
|Лехия Гданьск
|22
|9
|7
|6
|26 - 24
|34
|8.
|Висла Плоцк
|22
|9
|4
|9
|27 - 35
|31
|9.
|Ягеллония
|22
|8
|6
|8
|31 - 29
|30
|10.
|Ракув
|22
|9
|2
|11
|26 - 34
|29
|11.
|Заглембе Любин
|22
|8
|4
|10
|31 - 31
|28
|12.
|Гурник Забже
|0:2
|23
|6
|9
|8
|26 - 29
|27
|13.
|Висла Краков
|22
|7
|2
|13
|26 - 35
|23
|14.
|Корона Кельце
|22
|6
|5
|11
|12 - 24
|23
|15.
|Арка Гдыня
|22
|5
|6
|11
|17 - 31
|21
|16.
|ЛКС Лодзь
|23
|4
|4
|15
|21 - 40
|16
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный