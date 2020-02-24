Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Хорсенс
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 3566
Орхус
0'
0:1
14' Гол
Мортенсен Патрик
1:1
34' Гол
Malte Kiilerich Hansen
1:2
55' Гол
Нильсен Каспер
76' Желтая карточка
Malte Kiilerich Hansen
90' Желтая карточка
Oliver Drost
90'+6
1
Делач
Матей
7
Peter
Therkildsen
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
18
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
6
Ayo
Simon
Okusun
19
Jonas
Thorsen
12
Rune
Frantsen
44
Брок-Мадсен
Николай
1
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
3
Бакман
Никлас
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
22
Benjamin
Steenfeldt
Hvidt
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
19
Mustapha
Bundu
9
Мортенсен
Патрик
7
Анкерсен
Якоб
Хорсенс
4-4-2
Орхус
4-3-3

Ход матча

14'
0:1
Мортенсен Патрик
(Mustapha Bundu)
34'
Malte Kiilerich Hansen
(Louka Andreasen)
1:1
55'
1:2
Нильсен Каспер
61'
 
Амини Мустафа
Benjamin Steenfeldt Hvidt
66'
Машович Эрхан
Брок-Мадсен Николай
 
71'
 
Kasper Lunding
Mustapha Bundu
76'
Malte Kiilerich Hansen
 
81'
Oliver Drost
Rune Frantsen
 
82'
 
Хелениус Никлас
Блуме Брор
89'
Magnus Jensen
Peter Therkildsen
 
90'
Oliver Drost
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Нордшелланн 6:0 Хорсенс Оденсе 3:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Кристиансунд Бранн 1:0 Хорсенс
Хобро 4:2 Хорсенс Хорсенс 3:1 Орхус Фремад Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Оденсе Ольборг 4:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Силькеборг Фремад Амагер 0:3 Хорсенс Эсбьерг 1:1 Хорсенс Люнгбю 2:1 Хорсенс Хорсенс 1:0 Хобро Оденсе 3:0 Хорсенс Тистед 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Эсбьерг Раннерс 2:1 Хорсенс
Орхус Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус
Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг Митьюлланд 1:3 Орхус Орхус 1:1 Люнгбю Эсбьерг 1:2 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Орхус 4:2 Сённерйюск Нордшелланн 0:1 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 3:4 Силькеборг Раннерс 2:0 Орхус Орхус 3:1 Нордшелланн ВСК Орхус 1:3 Орхус Оденсе 1:2 Орхус

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Орхус: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Орхус 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:3 Орхус Товарищеские матчи Орхус 3:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:3 Орхус Суперлига Дании
Орхус 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 3:2 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Орхус Кубок Хорсенс 1:5 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Орхус 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:2 Орхус Первый дивизион Орхус 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 3:1 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 0:3 Орхус САС Лигаен
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 22 18 2 2 36 - 13 56
2. Копенгаген 22 15 3 4 38 - 23 48
3. Орхус 21 12 3 6 36 - 23 39
4. Брондбю 22 11 2 9 41 - 32 35
5. Нордшелланн 22 10 4 8 42 - 31 34
6. Ольборг 22 9 5 8 35 - 26 32
7. Раннерс 21 9 4 8 35 - 28 31
8. Люнгбю 22 9 4 9 28 - 35 31
9. Оденсе 22 8 4 10 29 - 26 28
10. Хорсенс 22 7 4 11 19 - 40 25
11. Сённерйюск 22 6 7 9 28 - 37 25
12. Хобро 22 2 11 9 21 - 32 17
13. Эсбьерг 22 4 4 14 18 - 37 16
14. Силькеборг 22 2 5 15 26 - 49 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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