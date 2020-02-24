Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Хорсенс
1:2
Конец матча
Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 3566
Орхус
0:1
14' ГолМортенсен Патрик
1:1
34' ГолMalte Kiilerich Hansen
1:2
55' ГолНильсен Каспер
76' Желтая карточкаMalte Kiilerich Hansen
90' Желтая карточкаOliver Drost
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
17 Oliver DrostНападающий
-
-
21 Джеймс Гомес
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
34'
55'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Нордшелланн 6:0 Хорсенс Оденсе 3:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Кристиансунд Бранн 1:0 Хорсенс
Хобро 4:2 Хорсенс Хорсенс 3:1 Орхус Фремад Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Оденсе Ольборг 4:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Силькеборг Фремад Амагер 0:3 Хорсенс Эсбьерг 1:1 Хорсенс Люнгбю 2:1 Хорсенс Хорсенс 1:0 Хобро Оденсе 3:0 Хорсенс Тистед 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Эсбьерг Раннерс 2:1 Хорсенс
Орхус Последние 20 матчей: +14 =2 -4Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус
Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг Митьюлланд 1:3 Орхус Орхус 1:1 Люнгбю Эсбьерг 1:2 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Орхус 4:2 Сённерйюск Нордшелланн 0:1 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 3:4 Силькеборг Раннерс 2:0 Орхус Орхус 3:1 Нордшелланн ВСК Орхус 1:3 Орхус Оденсе 1:2 Орхус
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Орхус: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Орхус 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 3:2 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Орхус Кубок Хорсенс 1:5 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Орхус 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:2 Орхус Первый дивизион Орхус 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 3:1 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 0:3 Орхус САС Лигаен
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|22
|18
|2
|2
|36 - 13
|56
|2.
|Копенгаген
|22
|15
|3
|4
|38 - 23
|48
|3.
|Орхус
|21
|12
|3
|6
|36 - 23
|39
|4.
|Брондбю
|22
|11
|2
|9
|41 - 32
|35
|5.
|Нордшелланн
|22
|10
|4
|8
|42 - 31
|34
|6.
|Ольборг
|22
|9
|5
|8
|35 - 26
|32
|7.
|Раннерс
|21
|9
|4
|8
|35 - 28
|31
|8.
|Люнгбю
|22
|9
|4
|9
|28 - 35
|31
|9.
|Оденсе
|22
|8
|4
|10
|29 - 26
|28
|10.
|Хорсенс
|22
|7
|4
|11
|19 - 40
|25
|11.
|Сённерйюск
|22
|6
|7
|9
|28 - 37
|25
|12.
|Хобро
|22
|2
|11
|9
|21 - 32
|17
|13.
|Эсбьерг
|22
|4
|4
|14
|18 - 37
|16
|14.
|Силькеборг
|22
|2
|5
|15
|26 - 49
|11
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