Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Хобро
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Митьюлланд
0' 3'
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
2
Якобсен
Симон
24
Rasmus
Minor
Petersen
27
Mathias
Haarup
12
Дамборг
Йонас
11
Emmanuel
Sabbi
14
Педерсен
Миккель
17
Бабаян
Эдгар
9
Imed
Louati1
10
Киркеволд
Пол
1
Хансен
Йеспер
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Paulo
Victor
IV1
3
Спарв
Тим
38
Frank
Onyeka
36
Дрейер
Андерс
10
Evander
Ferreira
11
Мабиль
Авер
26
Вибе
Лассе
Хобро
4-1-4-1
Митьюлланд
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Хобро Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Сённерйюск 3:1 Хобро Хобро 0:0 Скив Хобро 2:0 Фредерисия Стрёмсгодсет 5:2 Хобро
Хобро 4:2 Хорсенс Брондбю 1:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Хобро Копенгаген 2:1 Хобро Хобро 2:2 Нордшелланн Оденсе 2:1 Хобро Хобро 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:0 Хобро Хобро 0:2 Ольборг Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Оденсе
Митьюлланд Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Митьюлланд 2:0 Люнгбю Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Митьюлланд 2:0 Шаньдун Лунэн Митьюлланд 0:1 Фредерисия
Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Силькеборг 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:3 Орхус Брондбю 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Силькеборг Оденсе 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Ольборг 0:1 Митьюлланд Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Раннерс Силькеборг 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Оденсе Фремад Амагер 1:0 Митьюлланд Копенгаген 0:0 Митьюлланд Люнгбю 0:3 Митьюлланд

Последние игры между собой

Хобро: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 11
Митьюлланд: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 0
Митьюлланд 1:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 5:2 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:2 Митьюлланд Кубок
Хобро 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Хобро Товарищеские матчи Митьюлланд 5:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:4 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Хобро Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:5 Митьюлланд Суперлига Дании Хобро 1:2 Митьюлланд Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 21 17 2 2 34 - 13 53
2. Копенгаген 21 15 2 4 37 - 22 47
3. Орхус 20 11 3 6 34 - 22 36
4. Брондбю 21 11 2 8 39 - 29 35
5. Нордшелланн 21 9 4 8 40 - 30 31
6. Раннерс 20 9 3 8 35 - 28 30
7. Ольборг 21 8 5 8 32 - 24 29
8. Люнгбю 21 8 4 9 26 - 35 28
9. Оденсе 21 8 3 10 29 - 26 27
10. Хорсенс 21 7 4 10 18 - 38 25
11. Сённерйюск 21 6 7 8 27 - 35 25
12. Хобро 21 2 11 8 21 - 30 17
13. Эсбьерг 21 4 4 13 18 - 35 16
14. Силькеборг 21 2 4 15 25 - 48 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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