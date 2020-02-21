Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Хобро
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: ДС Арена
Митьюлланд
17
Бабаян
Эдгар
38
Frank
Onyeka
11
Мабиль
Авер
26
Вибе
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Frank OnyekaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
-
26 Вибе ЛассеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Шварц РонниНападающий
-
-
Главный тренер: Brian Priske
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Хобро Последние 20 матчей: +3 =8 -9Сённерйюск 3:1 Хобро Хобро 0:0 Скив Хобро 2:0 Фредерисия Стрёмсгодсет 5:2 Хобро
Хобро 4:2 Хорсенс Брондбю 1:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Хобро Копенгаген 2:1 Хобро Хобро 2:2 Нордшелланн Оденсе 2:1 Хобро Хобро 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:0 Хобро Хобро 0:2 Ольборг Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Оденсе
Митьюлланд Последние 20 матчей: +14 =1 -5Митьюлланд 2:0 Люнгбю Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Митьюлланд 2:0 Шаньдун Лунэн Митьюлланд 0:1 Фредерисия
Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Силькеборг 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:3 Орхус Брондбю 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Силькеборг Оденсе 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Ольборг 0:1 Митьюлланд Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Раннерс Силькеборг 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Оденсе Фремад Амагер 1:0 Митьюлланд Копенгаген 0:0 Митьюлланд Люнгбю 0:3 Митьюлланд
Последние игры между собой
Хобро: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 11
Митьюлланд: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 0
Хобро 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Хобро Товарищеские матчи Митьюлланд 5:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:4 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Хобро Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:5 Митьюлланд Суперлига Дании Хобро 1:2 Митьюлланд Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|21
|17
|2
|2
|34 - 13
|53
|2.
|Копенгаген
|21
|15
|2
|4
|37 - 22
|47
|3.
|Орхус
|20
|11
|3
|6
|34 - 22
|36
|4.
|Брондбю
|21
|11
|2
|8
|39 - 29
|35
|5.
|Нордшелланн
|21
|9
|4
|8
|40 - 30
|31
|6.
|Раннерс
|20
|9
|3
|8
|35 - 28
|30
|7.
|Ольборг
|21
|8
|5
|8
|32 - 24
|29
|8.
|Люнгбю
|21
|8
|4
|9
|26 - 35
|28
|9.
|Оденсе
|21
|8
|3
|10
|29 - 26
|27
|10.
|Хорсенс
|21
|7
|4
|10
|18 - 38
|25
|11.
|Сённерйюск
|21
|6
|7
|8
|27 - 35
|25
|12.
|Хобро
|21
|2
|11
|8
|21 - 30
|17
|13.
|Эсбьерг
|21
|4
|4
|13
|18 - 35
|16
|14.
|Силькеборг
|21
|2
|4
|15
|25 - 48
|10
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный