Англия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: +5 =2 -13Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал
Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут
Челси Последние 20 матчей: +8 =4 -8Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси
Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|26
|1
|0
|64 - 17
|79
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|68 - 29
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|54 - 27
|50
|4.
|Челси
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|45 - 37
|44
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|41 - 29
|41
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 36
|40
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|29 - 25
|40
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|38 - 32
|39
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|33 - 39
|37
|10.
|Арсенал
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|39 - 36
|37
|11.
|Эвертон
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|36 - 41
|36
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|34 - 48
|34
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|24 - 32
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|24 - 41
|31
|15.
|Брайтон
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|32 - 39
|28
|16.
|Борнмут
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|26 - 43
|26
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|34 - 52
|25
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|32 - 48
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|24 - 43
|24
|20.
|Норвич
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|24 - 51
|18
Борнмут
1.2% (1)
Ничья
9.9% (8)
Челси
88.9% (72)
1:2 Челси
51.9% (42)
0:1 Челси
13.6% (11)
0:2 Челси
7.4% (6)
1:3 Челси
4.9% (4)
1:1 Ничья
4.9% (4)
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