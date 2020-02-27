Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Борнмут
 
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Челси

Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал
Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут
Челси Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси
Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 4
Челси 0:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 4:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Борнмут Кубок лиги Челси 2:0 Борнмут Премьер-лига
Челси 0:3 Борнмут Премьер-лига Челси 2:1 Борнмут Кубок лиги Борнмут 0:1 Челси Премьер-лига Борнмут 1:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:4 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Борнмут Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 27 26 1 0 64 - 17 79
2. Манчестер Сити Заявка 27 18 3 6 68 - 29 57
3. Лестер Заявка 27 15 5 7 54 - 27 50
4. Челси Заявка 27 13 5 9 45 - 37 44
5. Манчестер Юнайтед Заявка 27 11 8 8 41 - 29 41
6. Тоттенхэм Заявка 27 11 7 9 44 - 36 40
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 10 10 7 29 - 25 40
8. Вулверхэмптон Заявка 27 9 12 6 38 - 32 39
9. Бёрнли Заявка 27 11 4 12 33 - 39 37
10. Арсенал Заявка 27 8 13 6 39 - 36 37
11. Эвертон Заявка 27 10 6 11 36 - 41 36
12. Саутгемптон Заявка 27 10 4 13 34 - 48 34
13. Кристал Пэлас Заявка 27 8 9 10 24 - 32 33
14. Ньюкасл Заявка 27 8 7 12 24 - 41 31
15. Брайтон Заявка 27 6 10 11 32 - 39 28
16. Борнмут Заявка 27 7 5 15 26 - 43 26
17. Астон Вилла Заявка 27 7 4 16 34 - 52 25
18. Вест Хэм Заявка 27 6 6 15 32 - 48 24
19. Уотфорд Заявка 27 5 9 13 24 - 43 24
20. Норвич Заявка 27 4 6 17 24 - 51 18
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Челси

    До начала игры, которая состоится 29.02.2020, осталось 1 день 14 часов 55 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Борнмут - Челси
    Борнмут
    1.2% (1)
    Ничья
    9.9% (8)
    Челси
    88.9% (72)
    1:2 Челси
    51.9% (42)
    0:1 Челси
    13.6% (11)
    0:2 Челси
    7.4% (6)
    1:3 Челси
    4.9% (4)
    1:1 Ничья
    4.9% (4)
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