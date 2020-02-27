Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Уотфорд
 
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Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд
Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли Норвич 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд
Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун
Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Ливерпуль: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Ливерпуль 2:0 Уотфорд Премьер-лига Ливерпуль 5:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 5:0 Уотфорд Премьер-лига
Уотфорд 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Уотфорд 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 6:1 Уотфорд Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 3:0 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 27 26 1 0 64 - 17 79
2. Манчестер Сити Заявка 27 18 3 6 68 - 29 57
3. Лестер Заявка 27 15 5 7 54 - 27 50
4. Челси Заявка 27 13 5 9 45 - 37 44
5. Манчестер Юнайтед Заявка 27 11 8 8 41 - 29 41
6. Тоттенхэм Заявка 27 11 7 9 44 - 36 40
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 10 10 7 29 - 25 40
8. Вулверхэмптон Заявка 27 9 12 6 38 - 32 39
9. Бёрнли Заявка 27 11 4 12 33 - 39 37
10. Арсенал Заявка 27 8 13 6 39 - 36 37
11. Эвертон Заявка 27 10 6 11 36 - 41 36
12. Саутгемптон Заявка 27 10 4 13 34 - 48 34
13. Кристал Пэлас Заявка 27 8 9 10 24 - 32 33
14. Ньюкасл Заявка 27 8 7 12 24 - 41 31
15. Брайтон Заявка 27 6 10 11 32 - 39 28
16. Борнмут Заявка 27 7 5 15 26 - 43 26
17. Астон Вилла Заявка 27 7 4 16 34 - 52 25
18. Вест Хэм Заявка 27 6 6 15 32 - 48 24
19. Уотфорд Заявка 27 5 9 13 24 - 43 24
20. Норвич Заявка 27 4 6 17 24 - 51 18
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 29.02.2020, осталось 1 день 17 часов 25 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

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    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Уотфорд - Ливерпуль
    Уотфорд
    2.4% (2)
    Ничья
    4.9% (4)
    Ливерпуль
    92.7% (76)
    0:2 Ливерпуль
    37.8% (31)
    1:2 Ливерпуль
    20.7% (17)
    1:3 Ливерпуль
    9.8% (8)
    0:1 Ливерпуль
    6.1% (5)
    0:3 Ливерпуль
    4.9% (4)
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