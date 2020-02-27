Англия: Премьер-лига 2019-2020
Уотфорд
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Стадион: Викарадж Роад
Ливерпуль
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: +5 =5 -10Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд
Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли Норвич 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд
Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =1 -2Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун
Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Ливерпуль: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|26
|1
|0
|64 - 17
|79
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|68 - 29
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|54 - 27
|50
|4.
|Челси
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|45 - 37
|44
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|41 - 29
|41
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 36
|40
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|29 - 25
|40
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|38 - 32
|39
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|33 - 39
|37
|10.
|Арсенал
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|39 - 36
|37
|11.
|Эвертон
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|36 - 41
|36
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|34 - 48
|34
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|24 - 32
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|24 - 41
|31
|15.
|Брайтон
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|32 - 39
|28
|16.
|Борнмут
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|26 - 43
|26
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|34 - 52
|25
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|32 - 48
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|24 - 43
|24
|20.
|Норвич
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|24 - 51
|18
Уотфорд
2.4% (2)
Ничья
4.9% (4)
Ливерпуль
92.7% (76)
0:2 Ливерпуль
37.8% (31)
1:2 Ливерпуль
20.7% (17)
1:3 Ливерпуль
9.8% (8)
0:1 Ливерпуль
6.1% (5)
0:3 Ливерпуль
4.9% (4)
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