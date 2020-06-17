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Астон Вилла
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
0' 17'
25
Нюланд
Эрьян
15
Конса
Эзри
30
Хаус
Кортни
40
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
14
Хурихан
Конор
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
21
Эль-Гази
Анвар
39
Дэвис
Кинан
10
Грилиш
Джек
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
2
Бэлдок
Джордж
32
Берге
Сандер
16
Норвуд
Оливер
7
Ландстрем
Джон
3
Стивенс
Энда
9
Макбарни
Оливер
10
Шарп
Билли
Астон Вилла
4-3-3
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грилиш Джек 7 0.18
2. Уэсли Мораес 5 0.13
3. Эль-Гази Анвар 4 (1) 0.11
4. Хурихан Конор 3 0.08
5. Макгинн Джон 3 0.08
6. Соарес Дуглас 3 0.08
7. Трезеге 3 0.08
8. Мингс Тайрон 2 0.05
9. Таргет Мэтт 1 0.03
10. Энгельс Бьорн 1 0.03
11. Саматта Мбвана 1 0.03
12. Гильберт Фредерик 0 0
13. Конса Эзри 0 0
14. Эль-Мухамади Ахмед 0 0
15. Йота Пелетейро 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муссе Ли 5 0.13
2. Флек Джон 5 0.13
3. Ландстрем Джон 4 0.11
4. Макбарни Оливер 4 0.11
5. Шарп Билли 3 0.08
6. Бэлдок Джордж 2 0.05
7. Стивенс Энда 2 0.05
8. Робинсон Каллум 1 0.03
9. Норвуд Оливер 1 (1) 0.03
10. Макголдрик Дэвид 0 0
11. О'Коннелл Джек 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Грилиш Джек 7 0
2. Гильберт Фредерик 6 0
3. Мингс Тайрон 5 0
4. Трезеге 3 1
5. Хурихан Конор 4 0
6. Накамба Марвелус 4 0
7. Соарес Дуглас 4 0
8. Эль-Гази Анвар 3 0
9. Таргет Мэтт 3 0
10. Уэсли Мораес 3 0
11. Тейлор Нил 2 0
12. Макгинн Джон 2 0
13. Хаус Кортни 2 0
14. Рейна Пепе 1 0
15. Коджиа Жонатан 1 0
16. Дринкуотер Дэнни 1 0
17. Энгельс Бьорн 1 0
18. Конса Эзри 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Флек Джон 7 0
2. Норвуд Оливер 6 0
3. Бэлдок Джордж 6 0
4. Стивенс Энда 5 0
5. Башам Крис 4 0
6. Ландстрем Джон 4 0
7. О'Коннелл Джек 3 0
8. Макбарни Оливер 3 0
9. Шарп Билли 1 1
10. Макголдрик Дэвид 2 0
11. Бешич Мухамед 2 0
12. Фримен Люк 2 0
13. Иган Джон 2 0
14. Хендерсон Дин 2 0
15. Робинсон Каллум 1 0
16. Муссе Ли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 10.71% (3) 17.86% (5) 25% (7) 10.71% (3) 28.57% (8) 7.14% (2)
 Шеффилд Юнайтед 3.85% (1) 19.23% (5) 19.23% (5) 26.92% (7) 11.54% (3) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -
Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм
Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут
Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла
Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед Кубок Шеффилд Юнайтед 1:3 Астон Вилла Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 29 27 1 1 66 - 21 82
2. Манчестер Сити Заявка 28 18 3 7 68 - 31 57
3. Лестер Заявка 29 16 5 8 58 - 28 53
4. Челси Заявка 29 14 6 9 51 - 39 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 29 12 9 8 44 - 30 45
6. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 29 11 11 7 30 - 25 44
7. Вулверхэмптон Заявка 29 10 13 6 41 - 34 43
8. Тоттенхэм Заявка 29 11 8 10 47 - 40 41
9. Арсенал Заявка 28 9 13 6 40 - 36 40
10. Бёрнли Заявка 29 11 6 12 34 - 40 39
11. Кристал Пэлас Заявка 29 10 9 10 26 - 32 39
12. Эвертон Заявка 29 10 7 12 37 - 46 37
13. Ньюкасл Заявка 29 9 8 12 25 - 41 35
14. Саутгемптон Заявка 29 10 4 15 35 - 52 34
15. Брайтон Заявка 29 6 11 12 32 - 40 29
16. Вест Хэм Заявка 29 7 6 16 35 - 50 27
17. Борнмут Заявка 29 7 6 16 29 - 47 27
18. Уотфорд Заявка 29 6 9 14 27 - 44 27
19. Астон Вилла 0:0 Заявка 29 7 5 17 34 - 56 26
20. Норвич Заявка 29 5 6 18 25 - 52 21
  • Первый тайм
  • 17'
    Со штрафного навесил Грилиш на ближнюю штангу, где сумел пробить головой Макгинн, но мяч полетел точно в руки Хендерсону.
  • 16'
    Прорывался по правому флангу Эль-Гази, но получил по ногам от Стивенса. Штрафной удар будут исполнять хозяева.
  • 15'
    Хурихан подхватил мяч на фланге и тут же подал в штрафную, но здесь спокойно головой сферу в центр поля вынес Иган.
  • 14'
    Получил по ногам в центре поля Норвуд от Макгинна. Все видел судья и назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • 13'
    Башам оказался на фланге атаки своей команды и пытался убежать в штрафную после паса от Норвуда, но в борьбе с Таргетом выпустил он мяч за пределы поля.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • 12'
    Длинный заброс исполнил Дуглас на ход Эль-Гази, но тот нарушил правила в верховой борьбе против Робинсона. Фол в атаке зафиксировал судья.
  • 11'
    Последовал навес с угла поля от Грилиша на дальнюю штангу, где сбросил головой Хау под удар Дэвису, но тот с ближней дистанции не попал в створ ворот.
  • Угловой
    9'
    Теперь уже прорывался по левой бровке Таргет и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от спины Бэлдока полетел на угловой.
  • Офсайд
    8'
    Выскакивал на ворота соперника Дэвис после заброса от Таргета и попытался в падении протолкнуть мяч мимо Хендерсона, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.
  • 7'
    Длинный заброс исполнил Норвуд в штрафную, куда врывался Шарп, но его опередил Хаус и оттеснил корпусом от мяча.
  • 6'
    С угла поля навесил Грилиш на ближнюю штангу, где после серии рикошетов пробил по воротам Хурихан, но успел сложиться Хендерсон и выручил свою команду.
  • Угловой
    5'
    Покатил с фланга в штрафную Грилиш на Дэвиса, который пробил с разворота, но от ноги защитника мяч полетел на угловой.
  • 4'
    С левого фланга навесил Стивенс в центр штрафной площади,где головой пробил Шарп, но полетел мяч крайне неточно. 
  • 3'
    Прорвался по правому флангу Бэлдок и попытался прострелить вдоль ворот, но в столкновении с Таргетом нарушил правила защитник "Шеффилда".
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бордово-бело-голубых цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы. Так же стоит отметить, что вместо фамилий на футболках футболистов нанесена надпись blacklivesmatter.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Вот и настал тот долгожданный день, АПЛ возвращается после карантина. Первыми играть начнут "Астон Вилла" и "Шеффилд Юнайтед" в рамках перенесенного двадцать восьмого тура. Хоть команды и находятся на разных полюсах таблицы, определить победителя заранее крайне сложно, ведь непонятно в каких физических кондициях находятся футболисты. Текстовую трансляцию поединка для Вас проведу я, Федосов Дмитий!
    • Прогнозы 140
    Астон Вилла 32.1% (45)
    X 42.9% (60)
    Шеффилд Юнайтед 25% (35)
    Все прогнозы
    Новости
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед

Исход игры
Астон Вилла
32.1% (45)
Ничья
42.9% (60)
Шеффилд Юнайтед
25% (35)
Тотал 2.5
Больше
41.48% (56)
Меньше
58.52% (79)
Обе команды забьют
Да
81.48% (110)
Нет
18.52% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (54)
2:1 Астон Вилла
17.9% (25)
1:2 Шеффилд Юнайтед
15% (21)
1:0 Астон Вилла
8.6% (12)
0:1 Шеффилд Юнайтед
7.1% (10)
2:2 Ничья
2.9% (4)
2:3 Шеффилд Юнайтед
2.1% (3)
2:0 Астон Вилла
2.1% (3)
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