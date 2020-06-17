Астон Вилла

Башам оказался на фланге атаки своей команды и пытался убежать в штрафную после паса от Норвуда, но в борьбе с Таргетом выпустил он мяч за пределы поля.

Получил по ногам в центре поля Норвуд от Макгинна. Все видел судья и назначил штрафной удар в пользу гостей.

Хурихан подхватил мяч на фланге и тут же подал в штрафную, но здесь спокойно головой сферу в центр поля вынес Иган.

Прорывался по правому флангу Эль-Гази, но получил по ногам от Стивенса. Штрафной удар будут исполнять хозяева.

Со штрафного навесил Грилиш на ближнюю штангу, где сумел пробить головой Макгинн, но мяч полетел точно в руки Хендерсону.

12' Длинный заброс исполнил Дуглас на ход Эль-Гази, но тот нарушил правила в верховой борьбе против Робинсона. Фол в атаке зафиксировал судья.

11' Последовал навес с угла поля от Грилиша на дальнюю штангу, где сбросил головой Хау под удар Дэвису, но тот с ближней дистанции не попал в створ ворот.

9' Теперь уже прорывался по левой бровке Таргет и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от спины Бэлдока полетел на угловой.

8' Выскакивал на ворота соперника Дэвис после заброса от Таргета и попытался в падении протолкнуть мяч мимо Хендерсона, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.

7' Длинный заброс исполнил Норвуд в штрафную, куда врывался Шарп, но его опередил Хаус и оттеснил корпусом от мяча.

6' С угла поля навесил Грилиш на ближнюю штангу, где после серии рикошетов пробил по воротам Хурихан, но успел сложиться Хендерсон и выручил свою команду.

5' Покатил с фланга в штрафную Грилиш на Дэвиса, который пробил с разворота, но от ноги защитника мяч полетел на угловой.

4' С левого фланга навесил Стивенс в центр штрафной площади,где головой пробил Шарп, но полетел мяч крайне неточно.

3' Прорвался по правому флангу Бэлдок и попытался прострелить вдоль ворот, но в столкновении с Таргетом нарушил правила защитник "Шеффилда".

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бордово-бело-голубых цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы. Так же стоит отметить, что вместо фамилий на футболках футболистов нанесена надпись blacklivesmatter.