Астон Вилла
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Вилла Парк
Шеффилд Юнайтед
25
Нюланд
Эрьян
15
Конса
Эзри
30
Хаус
Кортни
40
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
39
Дэвис
Кинан
10
Грилиш
Джек
12
Иган
Джон
32
Берге
Сандер
10
Шарп
Билли
- Основной состав
-
25 Нюланд ЭрьянВратарь
-
15 Конса ЭзриЗащитник
-
30 Хаус КортниЗащитник
-
40 Мингс ТайронЗащитник
-
18 Таргет МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Дэвис КинанНападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
-
29 Рейна ПепеВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 ТрезегеНападающий
- Нападающий
-
19 Бастон БорхаНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Мур СаймонВратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
-
26 Родуэлл ДжекПолузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Фриман КиронПолузащитник
-
22 Муссе ЛиНападающий
-
24 Леон КларкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грилиш Джек
|7
|0.18
|2.
|Уэсли Мораес
|5
|0.13
|3.
|Эль-Гази Анвар
|4 (1)
|0.11
|4.
|Хурихан Конор
|3
|0.08
|5.
|Макгинн Джон
|3
|0.08
|6.
|Соарес Дуглас
|3
|0.08
|7.
|Трезеге
|3
|0.08
|8.
|Мингс Тайрон
|2
|0.05
|9.
|Таргет Мэтт
|1
|0.03
|10.
|Энгельс Бьорн
|1
|0.03
|11.
|Саматта Мбвана
|1
|0.03
|12.
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|13.
|Конса Эзри
|0
|0
|14.
|Эль-Мухамади Ахмед
|0
|0
|15.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муссе Ли
|5
|0.13
|2.
|Флек Джон
|5
|0.13
|3.
|Ландстрем Джон
|4
|0.11
|4.
|Макбарни Оливер
|4
|0.11
|5.
|Шарп Билли
|3
|0.08
|6.
|Бэлдок Джордж
|2
|0.05
|7.
|Стивенс Энда
|2
|0.05
|8.
|Робинсон Каллум
|1
|0.03
|9.
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.03
|10.
|Макголдрик Дэвид
|0
|0
|11.
|О'Коннелл Джек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грилиш Джек
|7
|0
|2.
|Гильберт Фредерик
|6
|0
|3.
|Мингс Тайрон
|5
|0
|4.
|Трезеге
|3
|1
|5.
|Хурихан Конор
|4
|0
|6.
|Накамба Марвелус
|4
|0
|7.
|Соарес Дуглас
|4
|0
|8.
|Эль-Гази Анвар
|3
|0
|9.
|Таргет Мэтт
|3
|0
|10.
|Уэсли Мораес
|3
|0
|11.
|Тейлор Нил
|2
|0
|12.
|Макгинн Джон
|2
|0
|13.
|Хаус Кортни
|2
|0
|14.
|Рейна Пепе
|1
|0
|15.
|Коджиа Жонатан
|1
|0
|16.
|Дринкуотер Дэнни
|1
|0
|17.
|Энгельс Бьорн
|1
|0
|18.
|Конса Эзри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Флек Джон
|7
|0
|2.
|Норвуд Оливер
|6
|0
|3.
|Бэлдок Джордж
|6
|0
|4.
|Стивенс Энда
|5
|0
|5.
|Башам Крис
|4
|0
|6.
|Ландстрем Джон
|4
|0
|7.
|О'Коннелл Джек
|3
|0
|8.
|Макбарни Оливер
|3
|0
|9.
|Шарп Билли
|1
|1
|10.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0
|11.
|Бешич Мухамед
|2
|0
|12.
|Фримен Люк
|2
|0
|13.
|Иган Джон
|2
|0
|14.
|Хендерсон Дин
|2
|0
|15.
|Робинсон Каллум
|1
|0
|16.
|Муссе Ли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|25% (7)
|10.71% (3)
|28.57% (8)
|7.14% (2)
|Шеффилд Юнайтед
|3.85% (1)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|26.92% (7)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм
Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут
Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|27
|1
|1
|66 - 21
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|68 - 31
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|58 - 28
|53
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|51 - 39
|48
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 30
|45
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|29
|11
|11
|7
|30 - 25
|44
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|41 - 34
|43
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|47 - 40
|41
|9.
|Арсенал
|Заявка
|28
|9
|13
|6
|40 - 36
|40
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 40
|39
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|26 - 32
|39
|12.
|Эвертон
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|37 - 46
|37
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|25 - 41
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|35 - 52
|34
|15.
|Брайтон
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|32 - 40
|29
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|35 - 50
|27
|17.
|Борнмут
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 47
|27
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 44
|27
|19.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|29
|7
|5
|17
|34 - 56
|26
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|25 - 52
|21
Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Астон Вилла
32.1% (45)
Ничья
42.9% (60)
Шеффилд Юнайтед
25% (35)
Тотал 2.5
Больше
41.48% (56)
Меньше
58.52% (79)
Обе команды забьют
Да
81.48% (110)
Нет
18.52% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (54)
2:1 Астон Вилла
17.9% (25)
1:2 Шеффилд Юнайтед
15% (21)
1:0 Астон Вилла
8.6% (12)
0:1 Шеффилд Юнайтед
7.1% (10)
2:2 Ничья
2.9% (4)
2:3 Шеффилд Юнайтед
2.1% (3)
2:0 Астон Вилла
2.1% (3)
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