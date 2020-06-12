Прогнозы на матч Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед

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Астон Вилла
 
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Стадион:
Шеффилд Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грилиш Джек 7 0.18
2. Уэсли Мораес 5 0.13
3. Эль-Гази Анвар 4 (1) 0.11
4. Хурихан Конор 3 0.08
5. Макгинн Джон 3 0.08
6. Соарес Дуглас 3 0.08
7. Трезеге 3 0.08
8. Мингс Тайрон 2 0.05
9. Таргет Мэтт 1 0.03
10. Энгельс Бьорн 1 0.03
11. Саматта Мбвана 1 0.03
12. Гильберт Фредерик 0 0
13. Конса Эзри 0 0
14. Эль-Мухамади Ахмед 0 0
15. Йота Пелетейро 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муссе Ли 5 0.13
2. Флек Джон 5 0.13
3. Ландстрем Джон 4 0.11
4. Макбарни Оливер 4 0.11
5. Шарп Билли 3 0.08
6. Бэлдок Джордж 2 0.05
7. Стивенс Энда 2 0.05
8. Робинсон Каллум 1 0.03
9. Норвуд Оливер 1 (1) 0.03
10. Макголдрик Дэвид 0 0
11. О'Коннелл Джек 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Грилиш Джек 7 0
2. Гильберт Фредерик 6 0
3. Мингс Тайрон 5 0
4. Трезеге 3 1
5. Хурихан Конор 4 0
6. Накамба Марвелус 4 0
7. Соарес Дуглас 4 0
8. Эль-Гази Анвар 3 0
9. Таргет Мэтт 3 0
10. Уэсли Мораес 3 0
11. Тейлор Нил 2 0
12. Макгинн Джон 2 0
13. Хаус Кортни 2 0
14. Рейна Пепе 1 0
15. Коджиа Жонатан 1 0
16. Дринкуотер Дэнни 1 0
17. Энгельс Бьорн 1 0
18. Конса Эзри 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Флек Джон 7 0
2. Норвуд Оливер 6 0
3. Бэлдок Джордж 6 0
4. Стивенс Энда 5 0
5. Башам Крис 4 0
6. Ландстрем Джон 4 0
7. О'Коннелл Джек 3 0
8. Макбарни Оливер 3 0
9. Шарп Билли 1 1
10. Макголдрик Дэвид 2 0
11. Бешич Мухамед 2 0
12. Фримен Люк 2 0
13. Иган Джон 2 0
14. Хендерсон Дин 2 0
15. Робинсон Каллум 1 0
16. Муссе Ли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 10.71% (3) 17.86% (5) 25% (7) 10.71% (3) 28.57% (8) 7.14% (2)
 Шеффилд Юнайтед 3.85% (1) 19.23% (5) 19.23% (5) 26.92% (7) 11.54% (3) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм
Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут
Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла
Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед Кубок Шеффилд Юнайтед 1:3 Астон Вилла Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 29 27 1 1 66 - 21 82
2. Манчестер Сити Заявка 28 18 3 7 68 - 31 57
3. Лестер Заявка 29 16 5 8 58 - 28 53
4. Челси Заявка 29 14 6 9 51 - 39 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 29 12 9 8 44 - 30 45
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 28 11 10 7 30 - 25 43
7. Вулверхэмптон Заявка 29 10 13 6 41 - 34 43
8. Тоттенхэм Заявка 29 11 8 10 47 - 40 41
9. Арсенал Заявка 28 9 13 6 40 - 36 40
10. Бёрнли Заявка 29 11 6 12 34 - 40 39
11. Кристал Пэлас Заявка 29 10 9 10 26 - 32 39
12. Эвертон Заявка 29 10 7 12 37 - 46 37
13. Ньюкасл Заявка 29 9 8 12 25 - 41 35
14. Саутгемптон Заявка 29 10 4 15 35 - 52 34
15. Брайтон Заявка 29 6 11 12 32 - 40 29
16. Вест Хэм Заявка 29 7 6 16 35 - 50 27
17. Борнмут Заявка 29 7 6 16 29 - 47 27
18. Уотфорд Заявка 29 6 9 14 27 - 44 27
19. Астон Вилла Заявка 28 7 4 17 34 - 56 25
20. Норвич Заявка 29 5 6 18 25 - 52 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17.06.2020, осталось 2 дня 17 часов 22 минуты.


    • Прогнозы 43
    Астон Вилла 32.6% (14)
    X 46.5% (20)
    Шеффилд Юнайтед 20.9% (9)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Астон Вилла
    32.6% (14)
    Ничья
    46.5% (20)
    Шеффилд Юнайтед
    20.9% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.1% (16)
    Меньше
    61.9% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    80.95% (34)
    Нет
    19.05% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.9% (18)
    1:2 Шеффилд Юнайтед
    11.6% (5)
    2:1 Астон Вилла
    11.6% (5)
    1:0 Астон Вилла
    11.6% (5)
    2:3 Шеффилд Юнайтед
    4.7% (2)
    2:0 Астон Вилла
    4.7% (2)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
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