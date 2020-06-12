Прогнозы на матч Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед

Астон Вилла
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Стадион: Вилла Парк
Шеффилд Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грилиш Джек
|7
|0.18
|2.
|Уэсли Мораес
|5
|0.13
|3.
|Эль-Гази Анвар
|4 (1)
|0.11
|4.
|Хурихан Конор
|3
|0.08
|5.
|Макгинн Джон
|3
|0.08
|6.
|Соарес Дуглас
|3
|0.08
|7.
|Трезеге
|3
|0.08
|8.
|Мингс Тайрон
|2
|0.05
|9.
|Таргет Мэтт
|1
|0.03
|10.
|Энгельс Бьорн
|1
|0.03
|11.
|Саматта Мбвана
|1
|0.03
|12.
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|13.
|Конса Эзри
|0
|0
|14.
|Эль-Мухамади Ахмед
|0
|0
|15.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муссе Ли
|5
|0.13
|2.
|Флек Джон
|5
|0.13
|3.
|Ландстрем Джон
|4
|0.11
|4.
|Макбарни Оливер
|4
|0.11
|5.
|Шарп Билли
|3
|0.08
|6.
|Бэлдок Джордж
|2
|0.05
|7.
|Стивенс Энда
|2
|0.05
|8.
|Робинсон Каллум
|1
|0.03
|9.
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.03
|10.
|Макголдрик Дэвид
|0
|0
|11.
|О'Коннелл Джек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грилиш Джек
|7
|0
|2.
|Гильберт Фредерик
|6
|0
|3.
|Мингс Тайрон
|5
|0
|4.
|Трезеге
|3
|1
|5.
|Хурихан Конор
|4
|0
|6.
|Накамба Марвелус
|4
|0
|7.
|Соарес Дуглас
|4
|0
|8.
|Эль-Гази Анвар
|3
|0
|9.
|Таргет Мэтт
|3
|0
|10.
|Уэсли Мораес
|3
|0
|11.
|Тейлор Нил
|2
|0
|12.
|Макгинн Джон
|2
|0
|13.
|Хаус Кортни
|2
|0
|14.
|Рейна Пепе
|1
|0
|15.
|Коджиа Жонатан
|1
|0
|16.
|Дринкуотер Дэнни
|1
|0
|17.
|Энгельс Бьорн
|1
|0
|18.
|Конса Эзри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Флек Джон
|7
|0
|2.
|Норвуд Оливер
|6
|0
|3.
|Бэлдок Джордж
|6
|0
|4.
|Стивенс Энда
|5
|0
|5.
|Башам Крис
|4
|0
|6.
|Ландстрем Джон
|4
|0
|7.
|О'Коннелл Джек
|3
|0
|8.
|Макбарни Оливер
|3
|0
|9.
|Шарп Билли
|1
|1
|10.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0
|11.
|Бешич Мухамед
|2
|0
|12.
|Фримен Люк
|2
|0
|13.
|Иган Джон
|2
|0
|14.
|Хендерсон Дин
|2
|0
|15.
|Робинсон Каллум
|1
|0
|16.
|Муссе Ли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|25% (7)
|10.71% (3)
|28.57% (8)
|7.14% (2)
|Шеффилд Юнайтед
|3.85% (1)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|26.92% (7)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +5 =3 -12Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм
Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =6 -4Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут
Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|27
|1
|1
|66 - 21
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|68 - 31
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|58 - 28
|53
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|51 - 39
|48
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 30
|45
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|30 - 25
|43
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|41 - 34
|43
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|47 - 40
|41
|9.
|Арсенал
|Заявка
|28
|9
|13
|6
|40 - 36
|40
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 40
|39
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|26 - 32
|39
|12.
|Эвертон
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|37 - 46
|37
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|25 - 41
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|35 - 52
|34
|15.
|Брайтон
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|32 - 40
|29
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|35 - 50
|27
|17.
|Борнмут
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 47
|27
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 44
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|34 - 56
|25
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|25 - 52
|21
Прогнозы на матч Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Астон Вилла
32.6% (14)
Ничья
46.5% (20)
Шеффилд Юнайтед
20.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
38.1% (16)
Меньше
61.9% (26)
Обе команды забьют
Да
80.95% (34)
Нет
19.05% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.9% (18)
1:2 Шеффилд Юнайтед
11.6% (5)
2:1 Астон Вилла
11.6% (5)
1:0 Астон Вилла
11.6% (5)
2:3 Шеффилд Юнайтед
4.7% (2)
2:0 Астон Вилла
4.7% (2)
2:2 Ничья
4.7% (2)
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