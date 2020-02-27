Англия: Премьер-лига 2019-2020
Тоттенхэм
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Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Вулверхэмптон
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =4 -7Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон
Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =7 -6Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер
Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Норвич 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Брага 3:3 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|26
|1
|0
|64 - 17
|79
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|68 - 29
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|54 - 27
|50
|4.
|Челси
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|45 - 37
|44
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|41 - 29
|41
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 36
|40
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|29 - 25
|40
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|38 - 32
|39
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|33 - 39
|37
|10.
|Арсенал
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|39 - 36
|37
|11.
|Эвертон
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|36 - 41
|36
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|34 - 48
|34
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|24 - 32
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|24 - 41
|31
|15.
|Брайтон
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|32 - 39
|28
|16.
|Борнмут
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|26 - 43
|26
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|34 - 52
|25
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|32 - 48
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|24 - 43
|24
|20.
|Норвич
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|24 - 51
|18
Тоттенхэм
81.2% (56)
Ничья
8.7% (6)
Вулверхэмптон
10.1% (7)
2:1 Тоттенхэм
36.2% (25)
2:0 Тоттенхэм
20.3% (14)
1:0 Тоттенхэм
11.6% (8)
1:1 Ничья
5.8% (4)
3:1 Тоттенхэм
4.3% (3)
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