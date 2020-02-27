Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Тоттенхэм
 
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Стадион:
Вулверхэмптон

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон
Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер
Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Норвич 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Брага 3:3 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Вулверхэмптон 3:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 27 26 1 0 64 - 17 79
2. Манчестер Сити Заявка 27 18 3 6 68 - 29 57
3. Лестер Заявка 27 15 5 7 54 - 27 50
4. Челси Заявка 27 13 5 9 45 - 37 44
5. Манчестер Юнайтед Заявка 27 11 8 8 41 - 29 41
6. Тоттенхэм Заявка 27 11 7 9 44 - 36 40
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 10 10 7 29 - 25 40
8. Вулверхэмптон Заявка 27 9 12 6 38 - 32 39
9. Бёрнли Заявка 27 11 4 12 33 - 39 37
10. Арсенал Заявка 27 8 13 6 39 - 36 37
11. Эвертон Заявка 27 10 6 11 36 - 41 36
12. Саутгемптон Заявка 27 10 4 13 34 - 48 34
13. Кристал Пэлас Заявка 27 8 9 10 24 - 32 33
14. Ньюкасл Заявка 27 8 7 12 24 - 41 31
15. Брайтон Заявка 27 6 10 11 32 - 39 28
16. Борнмут Заявка 27 7 5 15 26 - 43 26
17. Астон Вилла Заявка 27 7 4 16 34 - 52 25
18. Вест Хэм Заявка 27 6 6 15 32 - 48 24
19. Уотфорд Заявка 27 5 9 13 24 - 43 24
20. Норвич Заявка 27 4 6 17 24 - 51 18
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Вулверхэмптон

    До начала игры, которая состоится 01.03.2020, осталось 2 дня 13 часов 55 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вулверхэмптон
    Тоттенхэм
    81.2% (56)
    Ничья
    8.7% (6)
    Вулверхэмптон
    10.1% (7)
    2:1 Тоттенхэм
    36.2% (25)
    2:0 Тоттенхэм
    20.3% (14)
    1:0 Тоттенхэм
    11.6% (8)
    1:1 Ничья
    5.8% (4)
    3:1 Тоттенхэм
    4.3% (3)
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