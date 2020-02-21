Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Норвич
 
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Стадион:
Лестер

Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич
Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед
Лестер Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер
Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер Лестер 1:1 Норвич Астон Вилла 1:4 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 2:1 Эвертон Брайтон 0:2 Лестер

Последние игры между собой

Норвич: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Лестер 1:1 Норвич Премьер-лига Лестер 1:0 Норвич Премьер-лига Норвич 1:2 Лестер Премьер-лига Норвич 1:2 Лестер Кубок
Лестер 2:3 Норвич Норвич 4:3 Лестер Лестер 4:0 Норвич Норвич 0:0 Лестер
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 27 26 1 0 64 - 17 79
2. Манчестер Сити Заявка 27 18 3 6 68 - 29 57
3. Лестер Заявка 27 15 5 7 54 - 27 50
4. Челси Заявка 27 13 5 9 45 - 37 44
5. Манчестер Юнайтед Заявка 27 11 8 8 41 - 29 41
6. Тоттенхэм Заявка 27 11 7 9 44 - 36 40
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 10 10 7 29 - 25 40
8. Вулверхэмптон Заявка 27 9 12 6 38 - 32 39
9. Бёрнли Заявка 27 11 4 12 33 - 39 37
10. Арсенал Заявка 27 8 13 6 39 - 36 37
11. Эвертон Заявка 27 10 6 11 36 - 41 36
12. Саутгемптон Заявка 27 10 4 13 34 - 48 34
13. Кристал Пэлас Заявка 27 8 9 10 24 - 32 33
14. Ньюкасл Заявка 27 8 7 12 24 - 41 31
15. Брайтон Заявка 27 6 10 11 32 - 39 28
16. Борнмут Заявка 27 7 5 15 26 - 43 26
17. Астон Вилла Заявка 27 7 4 16 34 - 52 25
18. Вест Хэм Заявка 27 6 6 15 32 - 48 24
19. Уотфорд Заявка 27 5 9 13 24 - 43 24
20. Норвич Заявка 27 4 6 17 24 - 51 18
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Норвич - Лестер

    До начала игры, которая состоится 28.02.2020, осталось 2 дня 15 часов 29 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Норвич - Лестер
    Норвич
    3.1% (2)
    Ничья
    14.1% (9)
    Лестер
    82.8% (53)
    1:2 Лестер
    46.9% (30)
    1:1 Ничья
    10.9% (7)
    0:1 Лестер
    10.9% (7)
    1:3 Лестер
    9.4% (6)
    0:3 Лестер
    4.7% (3)
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