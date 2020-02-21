Англия: Премьер-лига 2019-2020
Норвич
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Стадион: Кэрроу Роуд
Лестер
Предыдущие игры
Норвич Последние 20 матчей: +4 =5 -11Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич
Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед
Лестер Последние 20 матчей: +10 =4 -6Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер
Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер Лестер 1:1 Норвич Астон Вилла 1:4 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 2:1 Эвертон Брайтон 0:2 Лестер
Последние игры между собой
Норвич: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|26
|1
|0
|64 - 17
|79
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|68 - 29
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|54 - 27
|50
|4.
|Челси
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|45 - 37
|44
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|41 - 29
|41
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 36
|40
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|29 - 25
|40
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|38 - 32
|39
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|33 - 39
|37
|10.
|Арсенал
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|39 - 36
|37
|11.
|Эвертон
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|36 - 41
|36
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|34 - 48
|34
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|24 - 32
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|24 - 41
|31
|15.
|Брайтон
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|32 - 39
|28
|16.
|Борнмут
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|26 - 43
|26
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|34 - 52
|25
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|32 - 48
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|24 - 43
|24
|20.
|Норвич
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|24 - 51
|18
Норвич
3.1% (2)
Ничья
14.1% (9)
Лестер
82.8% (53)
1:2 Лестер
46.9% (30)
1:1 Ничья
10.9% (7)
0:1 Лестер
10.9% (7)
1:3 Лестер
9.4% (6)
0:3 Лестер
4.7% (3)
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