Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Вест Хэм
2:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Саутгемптон
0'
1:0
15' Гол
Боуэн Джаррод
1:1
31' Гол
Обафеми Майкл
2:1
40' Гол
Алле Себастьян
43'
1
Фабьянски
Лукаш
52
Нгакиа
Джереми
23
Диоп
Исса
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
16
Ноубл
Марк
41
Райс
Деклан
17
Боуэн
Джаррод
18
Форнальс
Пабло
30
Антонио
Майкл
22
Алле
Себастьян
1
Маккарти
Алекс
16
Уорд-Праус
Джеймс
5
Стивенс
Джек
35
Беднарек
Ян
21
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
27
Смолбон
Вильям
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
19
Буфаль
Софьян
7
Лонг
Шейн
20
Обафеми
Майкл
Вест Хэм
4-2-3-1
Саутгемптон
4-4-2

Ход матча

15'
Боуэн Джаррод
(Форнальс Пабло)
1:0
31'
1:1
Обафеми Майкл
(Уорд-Праус Джеймс)
40'
Алле Себастьян
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль
Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон
Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Норвич Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 8
Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 4:1 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Саутгемптон 2:2 Вест Хэм Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 27 26 1 0 64 - 17 79
2. Манчестер Сити Заявка 27 18 3 6 68 - 29 57
3. Лестер Заявка 28 15 5 8 54 - 28 50
4. Челси 1:0 Заявка 28 14 5 9 46 - 37 47
5. Манчестер Юнайтед Заявка 27 11 8 8 41 - 29 41
6. Тоттенхэм Заявка 27 11 7 9 44 - 36 40
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 10 10 7 29 - 25 40
8. Вулверхэмптон Заявка 27 9 12 6 38 - 32 39
9. Бёрнли 0:0 Заявка 28 11 5 12 33 - 39 38
10. Арсенал Заявка 27 8 13 6 39 - 36 37
11. Эвертон Заявка 27 10 6 11 36 - 41 36
12. Кристал Пэлас Заявка 28 9 9 10 25 - 32 36
13. Саутгемптон 1:2 Заявка 28 10 4 14 35 - 50 34
14. Ньюкасл 0:0 Заявка 28 8 8 12 24 - 41 32
15. Брайтон Заявка 28 6 10 12 32 - 40 28
16. Вест Хэм 2:1 Заявка 28 7 6 15 34 - 49 27
17. Борнмут 0:1 Заявка 28 7 5 16 26 - 44 26
18. Астон Вилла Заявка 27 7 4 16 34 - 52 25
19. Уотфорд Заявка 27 5 9 13 24 - 43 24
20. Норвич Заявка 28 5 6 17 25 - 51 21
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вест Хэм 2:1 Саутгемптон
Вест Хэм
52.3% (92)
Ничья
26.1% (46)
Саутгемптон
21.6% (38)
2:1 Вест Хэм
31.3% (55)
1:1 Ничья
19.3% (34)
1:2 Саутгемптон
13.6% (24)
1:0 Вест Хэм
11.4% (20)
0:1 Саутгемптон
4.5% (8)
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