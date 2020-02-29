Польша: Экстракласса 2019-2020
Легия
2:1
Конец матча
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Краковия
1:0
20' ГолАнтолич Домагой
34' Желтая карточкаРыпэ Корнел
2:0
43' ГолГвилия Валериане
48' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
50' Желтая карточкаВешович Марко
2:1
51' ПенальтиХанка Серджу
58' Желтая карточкаAndre Martins1
63' Желтая карточкаВдовяк Матеуш
82' Желтая карточкаAleksandar Vukovic
90' Желтая карточкаСиплак Михал
82
Luquinhas1
20
Канте
Хосе
39
Хелик
Михал
5
Гол
Януш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Luquinhas1Полузащитник
-
20 Канте ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Астис ИньякиЗащитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Piotr Pyrdol
-
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Probierz
Ход матча
20'
34'
43'
2:0
48'
50'
51'
2:1
58'
63'
90'
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +13 =2 -5Легия 4:0 Ягеллония Ракув 2:2 Легия Легия 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 2:1 Легия
Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия Легия 5:1 Гурник Забже Арка Гдыня 0:1 Легия Видзев Лодзь 2:3 Легия Легия 7:0 Висла Краков Легия 2:1 Лех Пяст 2:0 Легия Легия 1:2 Лехия Гданьск Краковия 1:2 Легия Висла Плоцк 1:0 Легия Ягеллония 0:0 Легия Легия 3:1 Ракув
Краковия Последние 20 матчей: +12 =3 -5Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи
Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Краковия 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Краковия Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия Краковия 2:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:2 Краковия Краковия 1:1 Гурник Забже Висла Краков 0:1 Краковия Краковия 4:2 Ягеллония Краковия 1:2 Легия Краковия 2:0 Пяст
Последние игры между собой
Легия: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Краковия: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Краковия 0:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Краковия Экстракласса Легия 4:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Легия Экстракласса Легия 3:1 Краковия Экстракласса Легия 2:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Легия Экстракласса Легия 4:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Легия Экстракласса Легия 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Легия Экстракласса Краковия 3:3 Легия Экстракласса Легия 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Легия Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|24
|15
|3
|6
|51 - 24
|48
|2.
|Краковия
|24
|13
|3
|8
|33 - 20
|42
|3.
|Погонь Щецин
|24
|11
|7
|6
|26 - 21
|40
|4.
|Шлёнск
|23
|10
|9
|4
|31 - 24
|39
|5.
|Лех
|24
|10
|8
|6
|40 - 23
|38
|6.
|Пяст
|24
|11
|4
|9
|25 - 24
|37
|7.
|Лехия Гданьск
|23
|9
|7
|7
|26 - 26
|34
|8.
|Висла Плоцк
|24
|9
|6
|9
|30 - 38
|33
|9.
|Ракув
|24
|10
|2
|12
|30 - 37
|32
|10.
|Ягеллония
|24
|8
|7
|9
|32 - 34
|31
|11.
|Гурник Забже
|24
|7
|9
|8
|30 - 30
|30
|12.
|Заглембе Любин
|23
|8
|5
|10
|32 - 32
|29
|13.
|Висла Краков
|24
|8
|3
|13
|30 - 37
|27
|14.
|Арка Гдыня
|23
|6
|6
|11
|20 - 33
|24
|15.
|Корона Кельце
|23
|6
|5
|12
|12 - 26
|23
|16.
|ЛКС Лодзь
|23
|4
|4
|15
|21 - 40
|16
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