Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Легия
2:1
Конец матча

Стадион:
Краковия
0'
1:0
20' Гол
Антолич Домагой
34' Желтая карточка
Рыпэ Корнел
2:0
43' Гол
Гвилия Валериане
48' Желтая карточка
Енджейчик Артур
50' Желтая карточка
Вешович Марко
2:1
51' Пенальти
Ханка Серджу
58' Желтая карточка
Andre Martins1
63' Желтая карточка
Вдовяк Матеуш
82' Желтая карточка
Aleksandar Vukovic
90' Желтая карточка
Сиплак Михал
90'+6
1
Маецки
Радослав
29
Вешович
Марко
55
Енджейчик
Артур
4
Ветеска
Матеуш
14
Michal
Karbownik
24
Andre
Martins1
7
Антолич
Домагой
18
Новиковас
Арвидас
8
Гвилия
Валериане
82
Luquinhas1
20
Канте
Хосе
40
Michal
Peskovic
2
Рыпэ
Корнел
39
Хелик
Михал
85
Яблонски
Давид
3
Сиплак
Михал
5
Гол
Януш
11
Вдовяк
Матеуш
6
Лусюш
Сильвестер
22
Florian
Loshaj
4
Ханка
Серджу
99
Вестеницки
Томаш
Легия
4-2-3-1
Краковия
4-1-4-1

Ход матча

20'
Антолич Домагой
(Новиковас Арвидас)
1:0
34'
 
Рыпэ Корнел
43'
Гвилия Валериане
2:0
46'
 
Rafael Guimarães Lopes IV
Вестеницки Томаш
46'
 
Ван Амерсфоорт Пелле
Florian Loshaj
48'
Енджейчик Артур
 
50'
Вешович Марко
 
51'
2:1
Ханка Серджу
58'
Andre Martins1
 
63'
 
Вдовяк Матеуш
63'
Вшолек Павел
Новиковас Арвидас
 
66'
 
Фиолич Иван
Вдовяк Матеуш
82'
Aleksandar Vukovic
 
90'
Астис Иньяки
Andre Martins1
 
90'
Пекхарт Томаш
Luquinhas1
 
90'
 
Сиплак Михал

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Легия 4:0 Ягеллония Ракув 2:2 Легия Легия 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 2:1 Легия
Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия Легия 5:1 Гурник Забже Арка Гдыня 0:1 Легия Видзев Лодзь 2:3 Легия Легия 7:0 Висла Краков Легия 2:1 Лех Пяст 2:0 Легия Легия 1:2 Лехия Гданьск Краковия 1:2 Легия Висла Плоцк 1:0 Легия Ягеллония 0:0 Легия Легия 3:1 Ракув
Краковия Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи
Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Краковия 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Краковия Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия Краковия 2:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:2 Краковия Краковия 1:1 Гурник Забже Висла Краков 0:1 Краковия Краковия 4:2 Ягеллония Краковия 1:2 Легия Краковия 2:0 Пяст

Последние игры между собой

Легия: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Краковия: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Краковия 1:2 Легия Экстракласса Легия 1:0 Краковия Экстракласса Легия 0:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:0 Легия Экстракласса
Краковия 0:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Краковия Экстракласса Легия 4:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Легия Экстракласса Легия 3:1 Краковия Экстракласса Легия 2:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Легия Экстракласса Легия 4:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Легия Экстракласса Легия 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Легия Экстракласса Краковия 3:3 Легия Экстракласса Легия 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Легия Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 24 15 3 6 51 - 24 48
2. Краковия 24 13 3 8 33 - 20 42
3. Погонь Щецин 24 11 7 6 26 - 21 40
4. Шлёнск 23 10 9 4 31 - 24 39
5. Лех 24 10 8 6 40 - 23 38
6. Пяст 24 11 4 9 25 - 24 37
7. Лехия Гданьск 23 9 7 7 26 - 26 34
8. Висла Плоцк 24 9 6 9 30 - 38 33
9. Ракув 24 10 2 12 30 - 37 32
10. Ягеллония 24 8 7 9 32 - 34 31
11. Гурник Забже 24 7 9 8 30 - 30 30
12. Заглембе Любин 23 8 5 10 32 - 32 29
13. Висла Краков 24 8 3 13 30 - 37 27
14. Арка Гдыня 23 6 6 11 20 - 33 24
15. Корона Кельце 23 6 5 12 12 - 26 23
16. ЛКС Лодзь 23 4 4 15 21 - 40 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Гвилия Валериане бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Рыпэ Корнел получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Антолич Домагой бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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