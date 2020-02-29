Польша: Экстракласса 2019-2020
Гурник Забже
3:1
Конец матча
Стадион: Эрнест Поль
Погонь Щецин
4' Желтая карточкаБеньямина Суфиан
11' Желтая карточкаПрохазка Роман
1:0
20' ГолИрка Эрик
2:0
33' ГолIgor Angulo
61' Желтая карточкаKamil Zapolnik
3:0
62' ГолJesus Jimenez
75' Желтая карточкаAlasana Manneh
3:1
77' ГолЦибицки Павел
84
Чуды
Мартин
64
Янжа
Эрик
33
Ирка
Эрик
17
Igor
Angulo
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
-
33 Ирка ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Igor AnguloНападающий
- Запасные игроки
-
77 Кудла ДавидВратарь
-
14 Michal KojЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Marcin Brosz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 David StecЗащитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
11'
20'
1:0
33'
61'
62'
3:0
75'
77'
3:1
Предыдущие игры
Гурник Забже Последние 20 матчей: +4 =8 -8Шлёнск 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже
Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ракув 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Висла Краков Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Легия 5:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Пяст ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь Краковия 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Лех Polonia Sroda 0:6 Гурник Забже Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =5 -7ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм
Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 4
Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 4
Погонь Щецин 1:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин Ekstraklasa Final Round Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:4 Гурник Забже Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Гурник Забже First League Гурник Забже 1:3 Погонь Щецин First League
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|23
|14
|3
|6
|49 - 23
|45
|2.
|Краковия
|23
|13
|3
|7
|32 - 18
|42
|3.
|Погонь Щецин
|24
|11
|7
|6
|26 - 21
|40
|4.
|Шлёнск
|23
|10
|9
|4
|31 - 24
|39
|5.
|Лех
|24
|10
|8
|6
|40 - 23
|38
|6.
|Пяст
|24
|11
|4
|9
|25 - 24
|37
|7.
|Лехия Гданьск
|23
|9
|7
|7
|26 - 26
|34
|8.
|Висла Плоцк
|24
|9
|6
|9
|30 - 38
|33
|9.
|Ракув
|24
|10
|2
|12
|30 - 37
|32
|10.
|Ягеллония
|24
|8
|7
|9
|32 - 34
|31
|11.
|Гурник Забже
|24
|7
|9
|8
|30 - 30
|30
|12.
|Заглембе Любин
|23
|8
|5
|10
|32 - 32
|29
|13.
|Висла Краков
|24
|8
|3
|13
|30 - 37
|27
|14.
|Арка Гдыня
|23
|6
|6
|11
|20 - 33
|24
|15.
|Корона Кельце
|23
|6
|5
|12
|12 - 26
|23
|16.
|ЛКС Лодзь
|23
|4
|4
|15
|21 - 40
|16
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