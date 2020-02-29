Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Гурник Забже
3:1
Конец матча

Стадион:
Погонь Щецин
0'
4' Желтая карточка
Беньямина Суфиан
11' Желтая карточка
Прохазка Роман
1:0
20' Гол
Ирка Эрик
2:0
33' Гол
Igor Angulo
61' Желтая карточка
Kamil Zapolnik
3:0
62' Гол
Jesus Jimenez
75' Желтая карточка
Alasana Manneh
3:1
77' Гол
Цибицки Павел
90'+5
84
Чуды
Мартин
16
Dariusz
Pawlowski
2
Висневски
Пшемыслав
5
Бохневич
Павел
64
Янжа
Эрик
33
Ирка
Эрик
15
Прохазка
Роман
8
Alasana
Manneh
9
Jesus
Jimenez
10
Lukasz
Wolsztynski
17
Igor
Angulo
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Костас
23
Цех
Бенедикт
15
Hubert
Matynia
28
Подставски
Томаш
27
Sebastian
Kowalczyk
17
Кожуль
Звонимир
29
Листковски
Марчин
10
Спиридонович
Срдан
11
Беньямина
Суфиан
Гурник Забже
4-4-2
Погонь Щецин
4-1-4-1

Ход матча

4'
 
Беньямина Суфиан
11'
Прохазка Роман
 
20'
Ирка Эрик
1:0
33'
Igor Angulo
(Lukasz Wolsztynski)
2:0
46'
 
Цибицки Павел
Подставски Томаш
56'
Kamil Zapolnik
Lukasz Wolsztynski
 
61'
Kamil Zapolnik
 
62'
Jesus Jimenez
3:0
63'
 
Michalis Manias
Беньямина Суфиан
69'
 
Santeri Hostikka
Кожуль Звонимир
75'
Alasana Manneh
 
77'
3:1
Цибицки Павел
78'
Матрас Матеуш
Igor Angulo
 
83'
Piotr Krawczyk
Alasana Manneh
 

Предыдущие игры

Гурник Забже Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Шлёнск 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже
Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ракув 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Висла Краков Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Легия 5:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Пяст ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь Краковия 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Лех Polonia Sroda 0:6 Гурник Забже Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =5 -7
ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм
Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже

Последние игры между собой

Гурник Забже: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 4
Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 4
Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 1:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин Ekstraklasa Final Round Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:4 Гурник Забже Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Гурник Забже First League Гурник Забже 1:3 Погонь Щецин First League
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 23 14 3 6 49 - 23 45
2. Краковия 23 13 3 7 32 - 18 42
3. Погонь Щецин 24 11 7 6 26 - 21 40
4. Шлёнск 23 10 9 4 31 - 24 39
5. Лех 24 10 8 6 40 - 23 38
6. Пяст 24 11 4 9 25 - 24 37
7. Лехия Гданьск 23 9 7 7 26 - 26 34
8. Висла Плоцк 24 9 6 9 30 - 38 33
9. Ракув 24 10 2 12 30 - 37 32
10. Ягеллония 24 8 7 9 32 - 34 31
11. Гурник Забже 24 7 9 8 30 - 30 30
12. Заглембе Любин 23 8 5 10 32 - 32 29
13. Висла Краков 24 8 3 13 30 - 37 27
14. Арка Гдыня 23 6 6 11 20 - 33 24
15. Корона Кельце 23 6 5 12 12 - 26 23
16. ЛКС Лодзь 23 4 4 15 21 - 40 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Игор Ангуло бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Ирка Эрик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Прохазка Роман получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Беньямина Суфиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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